التعمري يغيب عن تدريبات "النشامى".. ونصيب يحجز مكانا في التشكيل المثالي

مهند جويلس

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الدوحة - أجرى المنتخب الوطني لكرة القدم، تدريبه قبل الأخير أمس تحضيرا لمواجهة الدور نصف النهائي أمام كوريا الجنوبية غدا، ضمن بطولة كأس آسيا 2023 المقامة في قطر.وشهدت الوجبة التدريبية للمنتخب الوطني مساء أمس الأحد، غياب اللاعب موسى التعمري عن الدقائق المسموح لوسائل الإعلام بمتابعتها، إثر معاناته من شد عضلي في منطقة الفخذ.وسبق للتعمري أن تدرب بشكل فردي قبل مواجهة منتخب طاجيكستان في ربع النهائي، إلا أنه شارك أساسيا في المباراة.كما شهد التدريب حضور عدد كبير من وسائل الإعلام الكورية الجنوبية، في سبيل حرصها على معرفة آخر أخبار المنتخب قبل المواجهة المرتقبة.وبحسب التوقعات، فإن المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة، منح اللاعب فرصة التدرب بشكل فردي حفاظا على سلامته، على أن يكون جاهزا للمشاركة منذ البداية أمام كوريا الجنوبية.ويستعد المنتخب الوطني لمقابلته التاريخية أمام كوريا الجنوبية غدا على ستاد أحمد بن علي المونديالي، المكان الذي احتضن تأهل المنتخب التاريخي للدور الحالي، بعد الفوز على طاجيكستان الجمعة الماضية بهدف وحيد بالدور ربع النهائي.ويقام المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة كوريا الجنوبية اليوم عند الساعة الحادية عشرة صباحا، حيث سيظهر المدير الفني للمنتخب الحسين عموتة برفقة أحد اللاعبين، للحديث عن تطلعات وجاهزية المنتخب للمباراة، على أن يقام التدريب الرئيسي والنهائي للمنتخب عند الساعة الخامسة والنصف مساء على ملعب العقلة، مقر إقامة تدريبات المنتخب الوطني منذ البداية.وكانت مباراة الدور الأول بين المنتخب الوطني ونظيره الكوري الجنوبي قد انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما، في لقاء مثير شهد تفوق “النشامى” بالنتيجة حتى اللحظات الأخيرة من المباراة، قبل أن يعدل المنافس الكفة في الوقت بدل الضائع.وخلال 6 مباريات سابقة، لم يتمكن المنتخب الوطني من الفوز على نظيره الكوري، إذ حضرت نتيجة التعادل في 3 مناسبات، مقابل الهزيمة في 3 مباريات، علما بأن المنتخب الكوري سجل 7 أهداف مقابل 4 أهداف للمنتخب الوطني.من ناحية ثانية، تواجد لاعب المنتخب الوطني عبد الله نصيب “ديارا” في التشكيلة المثالية للدور ربع النهائي من البطولة الآسيوية، بعد أن ساهم في هدف الفوز الوحيد للمنتخب الوطني بمرمى طاجيكستان، حيث مرر خلال المباراة 52 تمريرة منها 45 تمريرة قصيرة و7 تمريرات طويلة، وبنسبة دقة وصلت إلى 84.6 %، فيما نجح بالالتحامات 6 مرات مع 4 التحامات هوائية لصالحه، وشتت الكرة مرتين وقطع الكرة مرة واحدة.وكان اللاعب محمود مرضي قد تواجد بتشكيلة الجولة الأولى من البطولة، فيما حضر المهاجم يزن النعيمات في تشكيلة الجولة الثانية، ومرة أخرى في تشكيلة الدور ثمن النهائي.وعلى صعيد منفصل، يسود التفاؤل لدى الشارع الرياضي بإحصائية ترشح بلوغ المنتخب الوطني المباراة النهائية، حيث أن أي منتخب يقصي المنتخب العراقي في أي دور من الأدوار، يصل للمباراة النهائية، ما يمنح اللاعبين والجهاز الفني التفاؤل بتخطي المنافس الصعب “الشمشون الكوري”.وخلال 9 مشاركات سابقة للمنتخب العراقي، نجح “أسود الرافدين” في التتويج باللقب مرة واحدة كانت في العام 2007، فيما كان أي منتخب يبعد العراق عن البطولة يصل للنهائي.وكان “النشامى” قد تجاوز المنتخب العراقي في مباراة تاريخية وسيناريو دراماتيكي لحساب الدور ثمن النهائي من كأس آسيا، بعد أن تأخر المنتخب الوطني بهدفين لهدف حتى الوقت بدل الضائع، قبل أن يقلب الطاولة ويقصي منافسه من البطولة بنتيجة 3-2.وتضم قائمة المنتخب بالبطولة 25 لاعبا بعد استبعاد حمزة الدردور، وهم: يزيد أبو ليلى، عبد الله الفاخوري، أحمد جعيدي، عبد الله نصيب “ديارا”، يزن العرب، أنس بني ياسين، براء مرعي، سالم العجالين، محمد أبو حشيش، إحسان حداد، فراس شلباية، فادي عوض، رجائي عايد، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، نور الدين الروابدة، محمود مرضي، مهند أبو طه، أنس العوضات، محمد أبو زريق “شرارة”، موسى التعمري، علي علوان، يوسف أبو جلبوش “صيصا”، صالح راتب ويزن النعيمات.وسيعود لاعب الوسط نزار الرشدان إلى قائمة الفريق أمام كوريا الجنوبية، بعدما غاب عن اللقاء الماضي للإصابة، فيما يغيب كل من علي علوان وسالم العجالين بسبب تراكم البطاقات الصفراء.