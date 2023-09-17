التغيير الفني يقود الاتحاد للقب.. وتحسن بالمعدل التهديفي.. و3 لاعبات لم يغبن عن المباريات

مهند جويلس

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عمان- استحق فريق الاتحاد لقب دوري المحترفات لكرة القدم للموسم 2023، بعد أن تفوق على جميع منافسيه في أكثر من مناسبة، إلى جانب تحقيقه الأرقام الأفضل على جميع الأصعدة، حيث كان الفريق الأكثر تسجيلا للأهداف بواقع 33 هدفا، مقابل تلقيه 5 أهداف فقط.وضم الاتحاد اللقب الأول من نوعه إلى خزائنه، بعد أن نافس الموسم الماضي على اللقب بمشاركته التاريخية الأولى، دون أن يحالفه التوفيق بتخلفه وراء الأهلي بفارق نقطتين.وأنهى الاتحاد البطولة في الصدارة برصيد 27 نقطة، فيما حل فريق الأرثوذكسي بالمركز الثاني وبرصيده 23 نقطة، بينما جاء عمان اف سي في المركز الثالث وبرصيد 18 نقطة، والنصر رابعا وبرصيد 14، وتواجد الاستقلال في المركز الخامس والأخير وبرصيده نقطة وحيدة.وتدرس الدائرة النسوية لاتحاد الكرة، فكرة عدم هبوط الاستقلال لدوري الدرجة الأولى كما حصل الموسم الماضي مع النصر، بهدف زيادة عدد الفرق في الموسم المقبل إلى 6 فرق، بانتظار معرفة الفريق المتأهل عن طريق دوري "الأولى" الذي من المقرر أن ينطلق خلال الشهر الحالي.وتعتبر بطولة الأندية النسوية الأردنية - السعودية، بديلة عن بطولة كأس الأردن التي كان من المقرر أن تنطلق عقب انتهاء الدوري، علما بأن الاتحاد أيضا ظفر بلقب هذه البطولة مطلع الشهر الحالي، ليكون الفريق المحلي المرشح للمشاركة بالبطولات الخارجية هذا الموسم.وأنقذ الاتحاد موسمه في المرحلة الأخيرة والذهبية من البطولة، بعد أن أنهى تعاقده مع المدرب اللبناني وائل غرز الدين، وعوضه بالمدرب البرازيلي جويل كورنيللي، والذي أثبت حضوره سريعا مع الفريق، وعوض ما فقده الاتحاد في مرحلة الإياب.ولم يتنازل فريق الاتحاد عن الصدارة منذ الجولة الأولى وحتى تتويجه باللقب أول من أمس، رغم المنافسة الشرسة من فريق الأرثوذكسي حتى الجولة قبل الأخيرة، بجهود لاعباته المتميزات بدءا من شيرين الشلبي، مرورا بالعنود غازي، نور زوقش، ماسا زيادة وأمنية محمود في الدفاع، وتسنيم أبو الرب، إيناس الجماعين وزينة حازم في منتصف الملعب، وانتهاء بكل من روزبهان فريج، لين البطوش وليلى إسكندر في الخط الأمامي.وسجل الاتحاد حضورا طيبا في المباريات، حيث خسر مباراة واحدة فقط أمام النصر في مرحلة الإياب، ما ساهم بإحداث تغييرات داخل الفريق لإعادة لملمة الأوراق قبل فقدان البوصلة، وهو ما تحقق في نهاية المطاف.من ناحية ثانية، تصدرت الحكمة الدولية إسراء مبيضين حكام دوري المحترفات لموسم 2023، بعد أن قادت 6 مباريات من أصل 30 مباراة في البطولة، متقدمة على كل من الحكمة الدولية حنين مراد التي قادت 3 مباريات إلى جانب الحكام عبد الرحمن شتيوي، محمود الصبيح، موسى اللحام وبكر الهباهبة، وفيما تولى محمود السوالمة وأسامة حسن إدارة مباراتين لكل منهما.وقاد 5 حكام مباراة واحدة خلال البطولة، وهم أمل صباح، محمد الزامل، أحمد الخوالدة، إبراهيم سمارة وعمر سلمان.إلى ذلك، انفردت المهاجمة اللبنانية لفريق الاتحاد ليلى إسكندر بصدارة الهدافات برصيد 14 هدفا، وتوجت بجائزة هدافة البطولة من اتحاد الكرة، فيما حلت المهاجمة الغانية لفريق الأرثوذكسي رحمة جافارو بالمركز الثاني وبرصيدها 9 أهداف، وتشاركت 4 لاعبات بتسجيلهن 7 أهداف وهن روزبهان فريج (الاتحاد)، بانه البيطار وتالا برغوثي (عمان اف سي) وفريدريكا توركودزور (النصر)، مقابل 5 أهداف لكل من انشراح حياصات (الأرثوذكسي) وجنفير كنكام (الاستقلال).وعلى صعيد صناعة الأهداف، فقد حلت لاعبة النصر رزان الزاغة في الصدارة بصناعتها 6 أهداف، مقابل صناعة انشراح حياصات (الأرثوذكسي) وجوسي لاربي (عمان اف سي) 4 أهداف، بينما صنع 3 أهداف كل من ليلى إسكندر، لينا الصاحب، لين البطوش، إيناس الجماعين والعنود غازي (الاتحاد)، ناومي أنيما (الأرثوذكسي)، وجنى العيساوي وأشيا كونستانس (عمان اف سي).وتم تسجيل هدفين بالخطأ خلال البطولة، عبر لاعبتين من فريق الاستقلال، الأول عبر اللاعبة ليان عبيد لصالح فريق الاتحاد، فيما سجلت نور أحمد هدفا في مرمى فريقها لصالح عمان اف سي.أرقام وإحصائيات- 3 لاعبات فقط خلال بطولة الدوري، لم يتم استبدالهن ولم يغبن عن أي مباراة لفرقهن، وهن مدافعة النصر رنيم داود، وحارسة مرمى الاستقلال جود العبادي، والمدافعة الغانية في صفوف عمان اف سي أشيا كونستانس.- سجلت مهاجمة عمان اف سي تالا برغوثي أسرع أهداف البطولة، والذي جاء بمرمى الاستقلال لحساب الجولة الخامسة من البطولة، حيث تم إحرازه بعد دقيقتين على انطلاق صافرة البداية.- تم تسجيل 109 أهداف خلال 30 مباراة بمعدل 3.6 هدف في المباراة الواحدة، حيث تم تسجيل 43 هدفا في مرحلة الذهاب، و27 هدفا في مرحلة الإياب، فيما شهدت المرحلة الذهبية تسجيل 39 هدفا، علما بأن الموسم الماضي شهد تسجيل 96 هدفا بعدد المباريات ذاته، ما يؤكد تطور مستوى المنافسة وقوة اللاعبات عن الموسم المنصرم.- تقاسمت لاعبة الاتحاد روزبهان فريج جائزة أفضل لاعبة في البطولة بحسب اختيار اتحاد الكرة مع لاعبة الأرثوذكسي الغانية ناومي أنيما، علما بأن اللاعبتين قد حصلتا على جائزة أفضل لاعبة في المباراة في 4 مناسبات لكل منهما.- كانت نتيجة (7-0) هي النتيجة الأعلى في البطولة، حيث تغلب الاتحاد بها على نظيره عمان اف سي لحساب الجولة الثالثة، فيما فاز عمان اف سي على نظيره الاستقلال بنتيجة (7-1) كثاني أكبر الانتصارات ضمن الجولة العاشرة، فيما شهدت الجولة الأولى الفوز الثالث الأكبر من حيث النتيجة بتخطي الاتحاد نظيره النصر (7-2).- ظهرت البطاقة الحمراء في مناسبتين خلال البطولة، حيث تم إشهار البطاقة الأولى بوجه لاعبة عمان اف سي لوجين البطوش، فيما حصلت لاعبة الاستقلال جود قدورة على البطاقة الثانية.- يتشارك فريقا النصر وعمان اف سي بعدد البطاقات الصفراء، حيث تلقى كل فريق 15 بطاقة، مقابل 13 بطاقة لفريق الاتحاد، و12 بطاقة لصالح الأرثوذكسي، مع إشهار 7 بطاقات لفريق الاستقلال.- استحقت لاعبة فريق الاتحاد شيرين الشلبي جائزة أفضل حارسة مرمى في البطولة بعد استقبال شباكها 5 أهداف فقط خلال البطولة، لتتواجد في تشكيلة الموسم التي تقدمها "الغد"، فيما كان المدير الفني لفريق الأرثوذكسي سالم القرا الأحق بحصوله على تسمية مدرب الموسم، بعد منافسته القوية على اللقب مع الاتحاد، رغم عدم امتلاكه في صفوفه أي لاعبة متواجدة في منتخب السيدات بعكس الفريق المنافس.