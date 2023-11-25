السبت 25 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

التفاؤل والثقة سلاح منتخب التايكواندو في رحلة مانشستر

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لاعبو المنتخب الوطني الصادق والشرباتي والحلواني ومصطفى المشاركين في جائزة مانشستر-(من المصدر)
عمان - يعيش لاعبو المنتخب الوطني للتايكواندو حالة من الثقة بالنفس الممزوجة بالتفاؤل، قبل ساعات قليل من المغادرة  إلى إنجلترا  للمشاركة في الجولة الأخيرة من سلسلة الجائزة الكبرى "جائزة مانشستر" (عيار 10 نجمات)، التي يطمح خلالها نجوم المنتخب إلى تحقيق نتائج تليق بسمعة التايكواندو الأردنية.اضافة اعلان
ويبحث منتخب التايكواندو، عن تأهيل أكبر عدد من اللاعبين إلى أولمبياد باريس 2024، حيث يملك أكثر من لاعب فرصا كبيرة للتأهل، في إنجاز منتظر للأردن.
ويعيش اللاعبون الأردنيون حالة من التفاؤل والثقة، بحثا عن تحقيق نتائج لافتة، تؤهل أكبر عدد منهم لأولمبياد باريس، وهو ما يخطط له اتحاد التايكواندو المعروف بعمله المؤسسي الدقيق الذي ساهم في تحقيق الكثير من الإنجازات على مختلف الصعد.
وعقب نهاية منافسات جائزة مانشستر، ستتضح الصورة حول  المتأهلين للأولمبياد، في مشهد قد يتزين بالحضور الأردني اللافت.
كما أن التصفيات القارية  المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 التي ستقام في شهر آذار (مارس) في الصين العام المقبل، ستتيح الفرصة أمام اللاعبين لتحقيق نقاط تؤهلهم للأولمبياد.
وتختلف لوائح "جائزة مانشستر" عن باقي الجولات، حيث يشارك فيها أول 16 لاعبا مصنفين في أوزانهم، في حين أن جولات روما وفرنسا والصين يشارك فيها أول 23 مصنفين في أوزانهم.
وسيغادر المنتخب الوطني يوم غد، إلى إنجلترا للمشاركة في جائزة مانشستر ويضم وفد المنتخب الذي يترأسه حازم نعيمات نائب رئيس اتحاد التايكواندو كلا من: فارس العساف المدير الفني للمنتخبات الوطنية والمدرب محمد البخيت والممرن يزن الصادق واللاعبين جوليانا الصادق (وزن تحت 67 كغم)، وزيد مصطفى وزيد الحلواني (وزن تحت 68 كغم)،  وصالح الشرباتي (وزن تحت 80) كغم.
وسيقوم المنتخب الوطني بالتدريب يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين استعدادا للبطولة وسيقوم بعملية التوزين يوم الجمعة، وسيدخل المنتخب الوطني منافسات البطولة يومي السبت والأحد المقبلين. وقال الناطق الاعلامي لاتحاد التايكواندو فيصل العبداللات لـ "الغد": "الأردن على أعتاب حدث تاريخي في التايكواندو على مر العصور في الأولمبياد، نحن بانتظار تسجيل أول حدث قياسي على المستويات كافة، حيث إن بقاء لاعبي المنتخب الوطني للتايكواندو ضمن المراكز الستة الأوائل في التصنيف الأولمبي بعد "جائزة مانشستر"، يمنحهم التأهل المباشر لأولمبياد باريس 2024، في أول إنجاز عربي مميز، حيث لم يسبق وأن تأهل أكثر من لاعب في الأولمبياد، نحن نراهن على أقل تقدير تأهل 4 لاعبين ، كما أن التصفيات القارية في الصين ستتيح الفرصة أمام اللاعبين لتعزيز مراكزهم في التصنيف الأولمبي استعدادا لتأهلهم لأولمبياد باريس 2024".
وأكد المدير الفني للمنتخبات الوطنية للتايكواندو فارس العساف لـ"الغد"، أن ‏منافسات "‏جائزة ‏‏مانشيستر" ستشكل علامة فارقة للاعبين لمعرفة المتأهلين منهم لأولمبياد باريس‎، وما ‏نسعى إليه هو البقاء ضمن ‏المراكز الـ6 الأوائل ‏‏في التصنيفين الأولمبي والعالمي‎، وحسب تقديري سيتمكن 3 أو4  لاعبين من التأهل إلى أولمبياد باريس 2024، وفي حال تحقق ذلك فهو بحد ذاته إنجاز ‏سيكون ‏‏للمرة الأولى في تاريخ التايكواندو الأردنية، وهذا يدفعنا إلى مواصلة العمل والاجتهاد، بحثا عن تحقيق هذا الهدف.
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