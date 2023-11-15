التلي: اعتز بهدفي التاريخي.. والمنتخب يملك مقومات المنافسة بتصفيات المونديال

يحيى قطيشات

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عمان – أكد نجم الكرة الأردنية السابق عصام التلي عن اعتزازه كونه صاحب أول هدف أردني في تاريخ مشاركات "النشامى" في تصفيات كأس العالم بمرمى المنتخب القطري في تصفيات مونديال المكسيك 1986.وأضاف التلي في حديث خاص لـ"الغد": "ذكريات جميلة في هذه التصفيات، فقد كانت الجماهير تغمر ستاد عمان لتشجيع " النشامى" بكل روح رياضية، وفي لحظة تاريخية وبعفوية استقبلت الكرة المرسلة من ركلة ركنية نفذها الراحل خالد عوض وبتوفيق من الله استقرت بمرمى الحارس القطري، وكنت سعيدا بزرع الفرحة على محيا الجماهير الأردنية، والمساهمة مع رفاقي في تحقيق الفوز الأردني الأول في تاريخ مشاركات المنتخب بالتصفيات العالمية".وتمنى التلي التوفيق لمنتخب "النشامى" في مباراة اليوم أمام منتخب طاجيكستان في مستهل مشواره بتصفيات كأس العالم، وقال: "المنتخب يضم جيلا من اللاعبين المميزين القادرين على تحقيق طموح الشارع الرياضي الأردني بالمنافسة الحقيقية على بطاقات مونديال 2026، وهم يملكون الخبرة والإمكانيات الفنية والبدنية، إضافة إلى دعم كبير من اتحاد الكرة برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين رئيس اللجنة التنفيذية".وأردف قائلا: "السيرة التدريبية وتاريخ المدير الفني المغربي للمنتخب الوطني حسين عموتة يدعو للتفاؤل، وهو يملك فكرا كرويا مميزا، وقادر على السير بالمنتخب إلى مراحل متقدمة إن شاء الله، ولكنه يحتاج إلى فترة من الوقت لتطبيق أفكاره وتحقيق الانسجام بين اللاعبين، حيث جاء عموتة في فترة صعبة عليه".وتمنى التلي من الجماهير الأردنية الوقوف خلف النشامى في رحلته الطويلة نحو تحقيق الهدف المنشود بالتواجد في المونديال المقبل، وتحقيق أمنيات الأردنيين بمشاهدة النشامى في أكبر تجمع عالمي للكرة، وأن تكون مدرجات ستاد عمان الدولي ممتلئة يوم الثلاثاء المقبل، في مواجهة المنتخب الوطني أمام المنتخب السعودي، وهذا سيشكل حافزا كبيرا للاعبين لتقديم أفضل ما لديهم من إمكانيات فنية وتحقيق الانتصار".وقال التلي: "ذكرياتي الكروية هي رصيد اجتماعي وروحي لا يقدر بثمن، فالرياضة في الزمن الجميل كانت الدواء والهواء الذي نتنفسه، بالرغم من عدم إسهامها في تحقيق أي عائد مالي لنا، فنحن جيل سنبقى عالقين في أفئدة الجماهير كوننا ساهمنا في صياغة مرحلة مضيئة من تاريخ كرة القدم الأردنية، فعند جلوسك مع الكبار في السن الذين واكبوا زمننا تراهم يتحدثون عنا بنوع من العشق، وهذا بنظري هو المردود الروحي الذي ساهم في تحقيقه جيل الثمانينيات".وتطرق التلي، إلى الموقف الصعب والمحزن بعد خروج المنتخب الوطني من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 1986، عقب تفوق المنتخب الياباني على النشامى بفارق الأهداف، وهذا يدل على الإمكانيات الفنية العالية لجيل أردني مميز خلال تلك الفترة.ويعد عصام التلي واحدا من أفضل اللاعبين في تاريخ الكرة الأردنية، وسبق له أن مثل المنتخب الوطني كلاعب دولي على مدار 11 عاما في الفترة الواقعة بين العامين 1982 و1993، كما لعب لصفوف فريق الجزيرة الأردني لـ20 عاما، وساهم معه بتحقيق العديد من الإنجازات، وعمل أيضا مديرا إداريا للمنتخب الوطني الأول.