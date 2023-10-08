الأحد 08 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

التنافس القوي في الرياضات القتالية يتصدر انتزاع الميداليات

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لاعب المنتخب الوطني للكراتيه عبد الرحمن المصاطفة (يمين) يوجه ضربه لأحد خصومه في الآسياد.-(من المصدر)
عمان - تنفرد العديد من الألعاب القتالية بالإنجازات التي تتحقق بأقل الميزانيات مقارنة بأنشطة رياضية أخرى تتمتع بميزانيات وقدرات مالية أعلى، ونتائجها  على المستوى العالمي لا توازي قيمة الصرف عليها، وبين كل فترة وأخرى، تتصدر الألعاب القتالية الانتصارات وانتزاع الميداليات الملونة.اضافة اعلان
وحققت التايكواندو والكراتيه نتائج مبهرة من خلال أبطال المنتخبات الذين يحصدون الميداليات في العديد من المنافسات العالمية والقارية والإقليمية، مع طموح تحقيق الأفضل على المستويات كافة، وكان آخرها الدورة الآسيوية حيث حققت الكراتيه الأردنية ميداليتين فضيتين و3 ميداليات برونزية وحققت التايكواندو الأردنية ميداليتين فضيتين وميدالية برونزية.
وأكد المدير الفني للمنتخبات الوطنية للتايكواندو فارس العساف، تميز الألعاب الفردية إلى 3 عوامل، مبينا أن العامل الأول يتمثل في اللاعب نفسه، ذاكرا أن هناك مواهبا وقدرات عالية في مختلف الأنشطة، لديها الرغبة في التطور، وعلى قدر عال من الالتزام والانضباط والمسؤولية، ما يساعد في تنفيذ خطة الإعداد وتحقيق الأهداف المرسومة.
وأضاف:" العامل الثانين يتمثل في توفر المادة والأدوات التي تقود إلى منصات التتويج، فاللاعب يجد كل شيء متوفرا أمامه، وهذا يساعده على أداء تدريباته ومضاعفة جهوده، لأن الدولة التي وفرت له هذه البيئة تتوقع منه أفضل النتائج، وبالتالي يكون حريصا على خوض التحديات بكل قوة".
وأكد:" أن العامل الثالث يتمثل في توفير الدعم للألعاب الفردية وكل الأنشطة الرياضية، والذي يخلق قاعدة عريضة من الألعاب واللاعبين في وقت واحد، محصلته نتائج إيجابية في العديد من المحافل.
وأضاف العساف:" أن وجود التخطيط والرؤية الإدارية القيمة من قبل اتحاد التايكواندو التي أدت إلى تحقيق نتائج مبهرة للتايكواندو في بطولات عديدة".
وقال مدير اتحاد الكراتيه مصطفى الفاعوري:" تضم الكراتيه الأردنية العديد من المواهب التي يمكنها بلوغ منصات التتويج، ومنافسة أقوى الدول، ومن وجهة نظري أرى أن الألعاب القتالية تعزز الصدارة الأردنية في البطولات المهمة، ونراهن على المواهب الموجودة في الأردن، والتي تتمتع بكفاءة فنية عالية، وأنه بمزيد من الاهتمام وتوفير الدعم المناسب يمكن أن تتحقق إنجازات إضافية، ونتوقع في المستقبل أن نحقق المزيد من الإنجازات وأن تصبح رياضة الكراتيه من الرياضات الأولمبية".
وقال: "ما ترونه من نجاحات تتم بجهد كبير من اللاعبين والمسؤولين في اتحاد الكراتيه، والمدير الفني للمنتخبات الوطنية محمد إبراهيم الذي يتمتع بخبرات عالية سخرها لصالح المنتخبات الوطنية، والتي ساهمت في تحقيق نتائج مبهرة، وإذا توفر دعم كبير بالتأكيد، فإن الإنجازات ستكون أكبر لأننا نمتلك الخامات والمواهب".
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