"التنس" يبدي رضاه عن مستوى المنتخب في "ديفيز"

مهند جويلس

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عمان- أبدى رئيس اتحاد التنس الأرضي خالد نفاع، رضاه عن المستوى الذي ظهر عليه المنتخب الوطني، مؤخرا، في منافسات بطولة كأس ديفيز للرجال عن قارتي آسيا وأوقيانوسيا ضمن المجموعة الثالثة، وحفاظ المنتخب على مكانه في القارة.وكشف نفاع، في حديثه لـ"الغد"، عن قناعته الكبيرة بالمنتخب الوطني ولاعبيه رغم تواجد 4 من أصل 5 لاعبين من منتخب الناشئين، بسبب غياب اللاعبين عبد الله شلباية وموسى القطب عن منافسات البطولة لأسباب مختلفة.وأضاف: "فخورون بالمستوى الذي أظهره محمد القطب بالفوز في جميع مبارياته الفردية، وبالمستوى المميز الذي ظهر عليه زيد شلباية أمام لاعبين يحتلون مراكز متقدمة على التصنيف العالمي، ومحاولتهم الوصول لأبعد نقطة في المنافسات، لكن القدرات الفنية كانت واضحة لصالح المنافسين".ومثل المنتخب الوطني في البطولة 5 لاعبين هم: كرم حتاملة، محمد القطب، زيد شلباية، زيد المشني وفوك أبو الفيلات، تحت قيادة المدرب أحمد الحديد وتواجد المعالج محمد البربراوي ضمن الوفد.وكان المنتخب الوطني قد حل في المجموعة التي تضم منتخبي كمبوديا وماليزيا، إذ تفوق المنتخب في اليوم الأول بتحقيقه نتيجة الفوز 3-0، بتخطي القطب نظيره تيومثي تيب بمجموعتين نظيفتين، وتغلب حتاملة سرينير لينغ بمجموعتين دون رد، وفوز الثنائي قطب وحتاملة في منافسات الزوجي بمجموعتين لواحدة.وواصل المنتخب حضوره القوي في المجموعة بعد تجاوزه ماليزيا بنتيجة 2-1؛ حيث فاز القطب على شين ديديه بمجموعتين دون مقابل، فيما خسر حتاملة مواجهته أمام لينوغ وي كانغ بمجموعتين نظيفتين، قبل أن يؤكد المنتخب تفوقه في المجموعة بالفوز بمواجهة الزوجي عبر حتاملة وقطب بمجموعتين لواحدة، قبل أن يودع المنتخب في الدور الثاني على يد المنتخب الفيتنامي، وعدم نجاحه في تكرار إنجاز العام الماضي باللعب في المجموعة الثانية.ووجه رئيس الاتحاد شكره للمدرب الحديد الذي يقود المنتخب للعام العاشر على التوالي، وأظهر تحسنا ملحوظا في أداء اللاعبين ونتائج المنتخب بشكل عام خارجيا، وإلى اللاعبين أبو الفيلات والمشني لدعمهما المتواصل لزملائهما في البطولة، وإلى المعالج البربراوي الذي عمل تحت ظروف جوية صعبة بإبقاء اللاعبين بأفضل حالة صحية، مفيدا بأن الاتحاد سيعمل على تكريم اللاعبين الذين تواجدوا في سيريلانكا.