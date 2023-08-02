الخميس 03 آب 2023
النسخة المطبوعة

"التنس" يبدي رضاه عن مستوى المنتخب في "ديفيز"

المنتخب الوطني للتنس الأرضي المشارك بكأس ديفيز - (من المصدر)
المنتخب الوطني للتنس الأرضي المشارك بكأس ديفيز - (من المصدر)
عمان- أبدى رئيس اتحاد التنس الأرضي خالد نفاع، رضاه عن المستوى الذي ظهر عليه المنتخب الوطني، مؤخرا، في منافسات بطولة كأس ديفيز للرجال عن قارتي آسيا وأوقيانوسيا ضمن المجموعة الثالثة، وحفاظ المنتخب على مكانه في القارة.اضافة اعلان
وكشف نفاع، في حديثه لـ"الغد"، عن قناعته الكبيرة بالمنتخب الوطني ولاعبيه رغم تواجد 4 من أصل 5 لاعبين من منتخب الناشئين، بسبب غياب اللاعبين عبد الله شلباية وموسى القطب عن منافسات البطولة لأسباب مختلفة.
وأضاف: "فخورون بالمستوى الذي أظهره محمد القطب بالفوز في جميع مبارياته الفردية، وبالمستوى المميز الذي ظهر عليه زيد شلباية أمام لاعبين يحتلون مراكز متقدمة على التصنيف العالمي، ومحاولتهم الوصول لأبعد نقطة في المنافسات، لكن القدرات الفنية كانت واضحة لصالح المنافسين".
ومثل المنتخب الوطني في البطولة 5 لاعبين هم: كرم حتاملة، محمد القطب، زيد شلباية، زيد المشني وفوك أبو الفيلات، تحت قيادة المدرب أحمد الحديد وتواجد المعالج محمد البربراوي ضمن الوفد.
وكان المنتخب الوطني قد حل في المجموعة التي تضم منتخبي كمبوديا وماليزيا، إذ تفوق المنتخب في اليوم الأول بتحقيقه نتيجة الفوز 3-0، بتخطي القطب نظيره تيومثي تيب بمجموعتين نظيفتين، وتغلب حتاملة سرينير لينغ بمجموعتين دون رد، وفوز الثنائي قطب وحتاملة في منافسات الزوجي بمجموعتين لواحدة.
وواصل المنتخب حضوره القوي في المجموعة بعد تجاوزه ماليزيا بنتيجة 2-1؛ حيث فاز القطب على شين ديديه بمجموعتين دون مقابل، فيما خسر حتاملة مواجهته أمام لينوغ وي كانغ بمجموعتين نظيفتين، قبل أن يؤكد المنتخب تفوقه في المجموعة بالفوز بمواجهة الزوجي عبر حتاملة وقطب بمجموعتين لواحدة، قبل أن يودع المنتخب في الدور الثاني على يد المنتخب الفيتنامي، وعدم نجاحه في تكرار إنجاز العام الماضي باللعب في المجموعة الثانية.
ووجه رئيس الاتحاد شكره للمدرب الحديد الذي يقود المنتخب للعام العاشر على التوالي، وأظهر تحسنا ملحوظا في أداء اللاعبين ونتائج المنتخب بشكل عام خارجيا، وإلى اللاعبين أبو الفيلات والمشني لدعمهما المتواصل لزملائهما في البطولة، وإلى المعالج البربراوي الذي عمل تحت ظروف جوية صعبة بإبقاء اللاعبين بأفضل حالة صحية، مفيدا بأن الاتحاد سيعمل على تكريم اللاعبين الذين تواجدوا في سيريلانكا.
مبابي

بسبب مبابي.. بيريز يفتح النار على باريس سان جيرمان منذ4 ساعة

F2iIfmXWMAAiI-l

نجم الهلال يرد على المنتقدين: لم نأتِ إلى السعودية للتقاعد منذ5 ساعة

Kr3ru00K-kylian-mbappe-psg-ligue-1-2023

حالة وحيدة تمكن ميسي من العودة لبرشلونة منذ9 ساعة

اللاعب الواعد أحمد الربايعة - (من المصدر)

الربايعة.. من زقاق "الطالبية" إلى أحضان كشافة الملاعب الأوروبية بالنرويج 01 آب 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
بعثة المنتخب الوطني للسباحة المشاركة في بطولة العالم - (من المصدر)

المراكز المتقدمة تغيب عن "السباحة" في بطولة العالم

منذ4 ساعة
لاعبو المنتخب الاولمبي لكرة القدم خلال جرعة تدريبية سابقة( من المصدر)

"الأولمبي" في ورطة بعد اعتذار قطر واعتماد "البترا"

منذ4 ساعة
لاعب المنتخب الوطني للتايكواندو أنس الصادق.-( من المصدر)

تقدم طفيف للاعبي التايكواندو في التصنيف الدولي

منذ4 ساعة
لاعب الرمثا عبد الرحمن أبو الكاس يحاول تخطي مدافع مغير السرحان أحمد أبو صعيليك في لقاء سابق - (من المصدر)

الجليل يلتقي معان ومغير السرحان يستقبل الرمثا "المتجدد"

منذ4 ساعة
جانب من إحدى مباريات بطولة درع المئوية لكرة القدم - (من المصدر)

غياب "الراعي" والتحكيم تحديات تواجه أندية المحترفين

منذ4 ساعة
فرحة فريق شباب الحسين بتحقيق لقب الدوري الممتاز للكرة الطائرة - (تصوير: أمجد الطويل)

شباب الحسين بطل بالأرقام القياسية.. وعودة قوية لـ"عيرا"

منذ4 ساعة
افكار و مواقف

المعلم: الإدارة المدرسية والقوانين والأنظمة

خولة كامل الكردي |اليوم

المسؤولية عن انفجار بيروت..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

يوم الصناعة الوطنية

سلامة الدرعاوي |اليوم

أندية المحترفين.. أين رابطتكم؟!

خالد خطاطبة |اليوم

ماذا بعد الرسول والقرآن الكريمين؟

سميح المعايطة |اليوم

ماذا لو..؟

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
1690965665945959900

ما الذي حدث لـ"القاعدة"؟

ترجمات | منذ4 ساعة
‏بنيامين نتنياهو يخاطب اجتماعًا مشتركًا للكونغرس الأميركي في واشنطن العاصمة، 2015 – (المصدر)

‏قطع المساعدات الأميركية عن إسرائيل لن يعالج العلة ‏الأساسية

ترجمات |01 آب 2023
1690792903432358700

مقاربة قوات سورية الديمقراطية لفوز أردوغان

ترجمات |31 تموز 2023
1690710420980591000

الانهيار البطيء للسلطة الفلسطينية ‏

ترجمات |30 تموز 2023
1690625238439049200

جيران السودان لم يكشفوا عن أي خطة عملية لمساعدته

ترجمات |29 تموز 2023
1690625098059039500

‏الخرق الآخذ بالاتساع في إسرائيل العلاقات الإسرائيلية الأميركية‏

ترجمات |29 تموز 2023
 