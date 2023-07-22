"التنس" يتدرب في سيرلانكا استعدادا لكأس ديفيز

مهند جويلس

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عمان- كثف المنتخب الوطني للتنس الأرضي استعداداته للمشاركة في منافسات بطولة كأس ديفيز للرجال آسيا وأقيانوسيا ضمن المجموعة الثالثة، والتي تنطلق أحداثها في سيريلانكا الأربعاء المقبل، بمشاركة لاعبين من 8 دول.وغادرت بعثة المنتخب الوطني أول من أمس، إلى العاصمة السيريلانكية كولمبو، بهدف إقامة معسكر تدريبي يمتد لخمسة أيام، من أجل تطوير الناحيتين الفنية والبدنية للاعبين، والتعود على الأجواء المناخية هناك.وتشارك في البطولة إلى جانب سيريلانكا المستضيفة والمنتخب الوطني 6 دول، وهي: السعودية، فيتنام، ماليزيا، كمبوديا، إيران والمحيط الهادي.وتتكون بعثة المنتخب الوطني من المدرب أحمد الحديد والمعالج محمد البربراوي و5 لاعبين، وهم: كرم حتاملة، محمد القطب، زيد شلباية، زيد المشني وفوك أبو الفيلات.وذكر رئيس اتحاد التنس الأرضي خالد نفاع، أن المنتخب يضم عناصر تجمع بين الخبرة والشباب، متأملا منهم تحقيق أفضل النتائج أملا بخطف بطاقة التأهل للمجموعة الثانية، في حال تصدر المجموعة، واللعب مباريات ملحق في حالة التواجد بالمركز الثاني.وبين نفاع لـ "الغد"، أن المنتخب سيخوض مبارتين على الصعيد الفردي، ومباراة على الصعيد الزوجي، على أن يتم تحديد المنتخبات المتنافسة خلال الأيام المقبلة، مفيدا بأنه يتم توزيع المنتخبات المشاركة على مجموعتين.وأضاف: "يغيب عن المنتخب كل من عبد الله شلباية بداعي مشاركته ببطولات مؤهلة لبطولة أميركا المفتوحة للتنس، إلى جانب اللاعب موسى قطب الذي أجرى عملية جراحية مؤخرا تغيبه عن الملاعب من 3 إلى 6 أشهر، وغيابه قطب وشلباية مؤثرا نظرا لخبرتهما الكبيرة في الملاعب الصفراء".ولفت نفاع إلى أن حتاملة شارك ببطولات مؤخرا في تونس، فيما يتدرب الشقيق الأصغر للنجم عبد الله شلباية، اللاعب زيد في إسبانيا على مدار العام، وبقية اللاعبين يتدربون محليا، متأملا منهم الظهور بأفضل صورة في البطولة.الجدير بالذكر أن اتحاد التنس استضاف تصفيات كأس ديفيز للمجموعة الثانية مطلع العام الحالي في ملاعبه بمدينة الحسين للشباب، والتي واجه من خلالها المنتخب نظيره السلفادوري، إذ لم ينجح المنتخب وقتها من خطف بطاقة التأهل بعد أن سبقه الضيف بالوصول للفوز الثالث، وعودة المنتخب للمجموعة الثالثة.