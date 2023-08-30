التونسي الوسلاتي مديرا فنيا لمنتخبات "الطائرة"

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عمان - الغد - قرر اتحاد الكرة الطائرة التعاقد مع التونسي هيثم الوسلاني مديرا فنيا للمنتخبات الوطنية، خلفا للأرجنتيني ماتياس دي فولفيو، خلال الاجتماع الذي ترأسه نائب رئيس الاتحاد جهاد قطيشات اليوم.ومن المتوقع أن يصل التونسي إلى مطلع الأسبوع المقبل، ليباشر مهمته الفنية في تدريب المنتخبات الوطنية، والتي يتقدمها تجهيز المنتخب الوطني الأول للمشاركة في البطولة العربية التي تقام في العراق خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.وكان اتحاد الكرة الطائرة قرر عدم تجديد عقد دي فولفيو، بعد مغالاته في شروط تجديد عقده الذي انتهى في حزيران (يونيو) الماضي، وسفره إلى بلاده رغم اقتراب مشاركة منتخب الناشئين في بطولة غرب آسيا، التي اختمتت في السعودية مؤخرا.وطالت دي فولفيو العديد من الانتقاد بعد الظهور الذي لا يلبي الطموح لمنتخبي الرجال والسيدات في مسابقة الكرة الطائرة بالبطولة العربية التي جرت في الجزائر مؤخرا.