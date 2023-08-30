الأربعاء 30 آب 2023
النسخة المطبوعة

التونسي الوسلاتي مديرا فنيا لمنتخبات "الطائرة"

a0c69c63-8e86-4963-8491-dc7609d33edd
المدرب التونسي هيثم الوسلاني
عمان - الغد - قرر اتحاد الكرة الطائرة التعاقد مع التونسي هيثم الوسلاني مديرا فنيا للمنتخبات الوطنية، خلفا للأرجنتيني ماتياس دي فولفيو، خلال الاجتماع الذي ترأسه نائب رئيس الاتحاد جهاد قطيشات اليوم.اضافة اعلان
ومن المتوقع أن يصل التونسي إلى مطلع الأسبوع المقبل، ليباشر مهمته الفنية في تدريب المنتخبات الوطنية، والتي يتقدمها تجهيز المنتخب الوطني الأول للمشاركة في البطولة العربية التي تقام في العراق خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
وكان اتحاد الكرة الطائرة قرر عدم تجديد عقد دي فولفيو، بعد مغالاته في شروط تجديد عقده الذي انتهى في حزيران (يونيو) الماضي، وسفره إلى بلاده رغم اقتراب مشاركة منتخب الناشئين في بطولة غرب آسيا، التي اختمتت في السعودية مؤخرا.
وطالت دي فولفيو العديد من الانتقاد بعد الظهور الذي لا يلبي الطموح لمنتخبي الرجال والسيدات في مسابقة الكرة الطائرة بالبطولة العربية التي جرت في الجزائر مؤخرا.
1693246906235703300

برونزية للعنيزات في بطولة العالم للأشبال بالتايكواندو 28 آب 2023

1693226819674878200

خسارة دراماتيكية لـ"صقور الأردن" أمام نيوزيلندا في مونديال السلة 28 آب 2023

1693225403124792800

"الأجسام" يعود بـحصاد ميداليات وفير من البطولة الآسيوية 28 آب 2023

1693219494394519400

"المبارزة" جاهز لاستضافة بطولتي "كأس وغرب آسيا" 28 آب 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1693415216848729100

كوناتي تحت مجهر اتحاد جدة.. ولوكاكو يكمل انتقاله إلى روما

منذ 2 دقيقة
download (3)

قبل مواجهة أرسنال ضربة جديدة لمانشستر يونايتد

منذ3 ساعة
سليمة صفر

تفاصيل مرعبة.. لاعبة تنس تونسية مُعتزلة تتهم مدربها السابق بالاغتصاب

منذ9 ساعة
اللاعب الإنجليزي جيف أستول، مهاجم منتخب انجلترا السابق، يسدد ضربة برأسه

الضربات الرأسية بكرة القدم.. متى تضر بالدماغ؟

منذ10 ساعة
image

الوحدات يعلن رسميا تعاقده مع مدربه الجديد

29 آب 2023
410

الأمير فيصل يكرم أصحاب الإنجازات في الدورة العربية

28 آب 2023
افكار و مواقف

القبولات في الكليات الطبية: أين المشكلة؟

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم
مكرم أحمد الطراونة

الكاظمي وحديث "مر" عن القرار العراقي!

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

المشهد الإسرائيلي وعوامل القوة الفلسطينية

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

الكيانات الهشة لن تبقى كما هي

ماهر أبو طير |اليوم

بعد عام على التحديث

موسى الساكت |اليوم

القطاع الزراعي.. أسلوب عمل جديد ومخرجات ذات دلالة

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
مقيمة في مخيم الهول الذي يؤوي العائلات المرتبطة بـ"داعش" في سورية - (المصدر)

مشكلة "الهول": مستقبل العائلات المرتبطة بداعش

ترجمات | منذ24 ساعة
يفغيني بريغوجين، رئيس مجموعة "فاغنر"، لقطة من فيديو، حزيران (يونيو) 2023 – (المصدر)

حماقة بريغوجين

ترجمات |28 آب 2023
رسم تعبيري للفنان مايك ماكويد - (المصدر)

المهمة البغدادية: من كان وراء أكبر سرقة مصرفية في التاريخ؟ (2-2)

ترجمات |27 آب 2023
1692894349179857100

من المسؤول عن تعثر الهجوم الأوكراني المضاد؟

ترجمات |25 آب 2023
1692894801609865400

انقلاب النيجر يهدد إستراتيجية الولايات المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب وروسيا

ترجمات |25 آب 2023
انفجار مرفأ بيروت، آب (أغسطس) 2000 - (المصدر)

المخاطر في مرافئ لبنان.. السفن غير المستوفية للمعايير

ترجمات |23 آب 2023
 