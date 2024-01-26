الأحد 28 كانون الثاني 2024
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الجزائري دراجي يؤكد تحسن مستوى "النشامى" مع عموتة

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المعلق الجزائري حفيظ دراجي لدى حديثه لموفد اتحاد الإعلام الرياضي مهند جويلس - (الغد)

أكد المعلق الجزائري في قنوات بي ان سبورتس القطرية حفيظ دراجي، أن مستوى المنتخب الوطني لكرة القدم تحسن في الفترة الماضية، تحت قيادة المدرب المغربي الحسين عموتة، مؤكدا بأن وضع “النشامى” غير مقلق في نهائيات كأس آسيا، رغم تعثره في المباراة الختامية للدور الأول أمام البحرين بالخسارة بهدف نظيف.

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وبين دراجي في حديثه لـ “الغد”، أن المنتخب الوطني عانى في الفترة الماضية من سوء النتائج والأداء، إلا أنه استطاع مع عموتة قلب الصورة بالنهائيات الآسيوية، مفيدا بأن المنتخب يمتلك عناصر وخيارات فردية قادرة على صناعة الفارق في الأدوار الإقصائية.


وأضاف: “المنتخب الأردني تجنب صدارة مجموعته من أجل تجنب مواجهة اليابان، ما جعله لا يقدم أفضل مستوياته أمام البحرين، وهذا أمر غريب من وجهة نظري، ولا يمكننا الحكم على نظام البطولة بأنه سيئ بسبب مشاهدة هذا النوع من المباريات، لأن غالبية الاتحادات القارية بدأت تعتمد هذا العدد من المنتخبات المشاركة في البطولات”.


وأوضح دراجي أن العمل الجماعي هو أساس عمل منظومة المنتخب الوطني مع عموتة، وأنه لا يمكن الاعتماد على لاعب بعينه في صناعة الفارق، مؤكدا بأن مسألة تحديد الدور المتوقع بلوغه من “النشامى” في البطولة أمر صعب، كون أن المباريات المقبلة تعتمد على الفريق الأفضل داخل الملعب بدنيا وفنيا وتكتيكيا.


وواصل: “نتمنى أن نرى مستويات أفضل في البطولة بالأدوار الإقصائية، وهناك حظوظ متفاوتة للفرق العربية في المنافسة على اللقب، باعتبار أن قطر منظمة البطولة، والمنتخب العراقي ظهر بقوة في الدور الأول، والمنتخب البحريني أعاد ما تبتسم له الدوحة بعد تتويجه من قبل بكأس الخليج ودورة الألعاب العربية، إلى جانب المنتخب السعودي.


وأشاد دراجي بأداء المنتخب الإيراني في البطولة، والذي ظهر بقوة بالدور الأول، وتصدر مجموعته بالعلامة الكاملة، مبينا أنه المنتخب الوحيد الذي خرج عن القاعدة حتى اللحظة، وأوضح أن جميع المنتخبات معرضة للتعثر بالدور الثاني.


واستطرد: “تربطني علاقة جيدة بجماهير الكرة الأردنية وتحديدا القطبين الفيصلي والوحدات، إلى جانب العديد من الأصدقاء والزملاء الأردنيين الذين أحتك معهم بشكل يومي، وأتمنى لهم ولمنتخب بلادهم التوفيق”.


وأبدى دراجي أسفه على منتخب بلاده الجزائر، بعد الخروج من دور المجموعات ببطولة كأس إفريقيا، وأكد أنه حزين على الوداع المبكر مرة أخرى، موضحا بأن الأمر السلبي الأكبر كان رحيل المدرب جمال بالماضي، بعد تقديم استقالته تحت ضغوطات حسب وصفه، وذكر بأنه حان موعد التغيير والتجديد في منظومة كرة القدم الجزائرية.

 

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