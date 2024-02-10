الجزائر ثالث المنتخبات المشاركة بـ"اليد العربية" للناشئين

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عمان - الغد - أعلن الاتحاد العربي لكرة اليد ومقره العاصمة السعودية الرياض، عن مشاركة المنتخب الجزائري في البطولة العربية الحادية عشرة للناشئين، والتي تقام في العاصمة الأردنية عمان خلال الفترة من 2 ولغاية 10 آذار (مارس) المقبل.وكان الاتحاد السعودي، أكد مشاركته في هذه البطولة في وقت سابق، والتي تشهد أيضا مشاركة المنتخب الوطني، في الوقت الذي ينتظر فيه أن تشهد الأيام القليلة المقبلة مشاركة العديد من المنتخبات العربية، خصوصا وأن البطولة تعتبر محطة مهمة للمنتخبات العربية، كافة، والتي ستشارك في البطولة الآسيوية للناشئين، المقررة في إيران خلال شهر آب (أغسطس) المقبل، وهي التصفيات المؤهلة إلى بطولة العالم المقبلة.وبدأ الاتحاد الأردني في إعداد التحضيرات الفنية والإدارية اللازمة سواء أكانت الفنية أو الإدرية لضمان نجاح منافسات البطولة، والتي تقام لقاءاتها كافة، في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.إلى ذلك يواصل المنتخب الوطني تحضيراته المكثفة للمشاركة في هذه البطولة من خلال برنامج الإعداد الشامل، والذي يشرف عليه المدرب الوطني مهند المنسي ومساعده صدام أبو رمان، والذي يشتمل على المعسكرات الداخلية، إضافة إلى خوض العديد من المباريات الودية ذات الطابع التنافسي القوي والتي تجمعه مع المنتخبين الوطنيين (الرجال والشباب)، والتي يستفيد منها الجهاز الفني كثيرا لغايات الوقوف على الحالة البدنية والفنية التي وصل إليها الفريق، ومعالجة السلبيات التي تظهر خلال المباريات.ويعول الاتحاد الأردني كثيرا على المنتخب الوطني للناشئين من خلال البرامج الفنية التي وضعها بالتنسيق مع لجنة المنتخبات الوطنية والأجهزة الفنية المشرفة على المنتخبات الوطنية، حيث سيتم تشكيل المنتخب الوطني للرجال في المرحلة المقبلة من اللاعبين الشباب والناشئين وإعداده بالصورة المثالية التي تسبق مشاركته الرسمية في البطولة الآسيوية التي تقام مطلع العام 2026، حسب ما أعلنه الاتحاد الأردني في وقت سابق.وكان المنتخب الوطني للناشئين، شارك في البطولة العربية التي جرت في تونس خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وقدم فيها مستويات فنية جيدة عززت من ثقة الاتحاد في مواصلة الاهتمام بالفريق وتوفير متطلباته كافة، حتى يظهر بالصورة الفنية المثالية في الاستحقاقات الرسمية المقبلة.