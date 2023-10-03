الثلاثاء 03 تشرين الأول 2023
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الجزيرة والصريح في صدارة دوري الأولى بعد ختام الأسبوع الرابع

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دوري الدرجة الأولى
عمان - الغد  اختتمت مساء اليوم الثلاثاء ، منافسات الأسبوع الرابع من دوري الدرجة الأولى لموسم 2023/2024.

وحقق الجزيرة فوزا على اتحاد الرمثا بهدف نظيف، وفاز عمان FC على كفرسوم 2-0، وبذات النتيجة تغلب الصريح على العالية.اضافة اعلان

وتغلب السرحان على أم القطين 4-0، وفاز العربي على صما 2-1، فيما تعادل اليرموك والبقعة 1-1، وبذات النتيجة انتهى لقاء الطرة والهاشمية.

ويتصدر الجزيرة ترتيب الفرق برصيد 12 نقطة وبفارق الأهداف عن الصريح، ثم السرحان وعمان FC والعربي 9، اتحاد الرمثا وكفرسوم 6، الهاشمية 5، أم القطين 4، البقعة وصما 3، اليرموك والطرة 1، والعالية أخيرا دون نقاط.

وحسب نظام البطولة، تلعب المنافسات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، ويتأهل أول وثاني الترتيب لدوري المحترفين للموسم المقبل، على أن يهبط آخر فريقين إلى مصاف أندية الدرجة الثانية.
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