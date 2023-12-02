الجزيرة والصريح يحتفلان بالتأهل بمواجهة الصراع على "اللقب"

يحيى قطيشات

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عمان – يطمح فريق الصريح إلى إيقاف مسلسل انتصارات نظيره الجزيرة، عندما يستضيفه عند الساعة الثالثة من مساء اليوم على ملعب الأمير هاشم بالرمثا، في افتتاح منافسات الأسبوع الثاني عشر وقبل الأخير من دوري أندية الدرجة الأولى لكرة القدم، مستغلا عاملي الأرض والجمور في البحث عن تحقيق الفوز وإلحاق الخسارة الأولى بالجزيرة.الفريقان يبحثان عن لقب دوري" المظاليم" بعد تأهلهما رسميا لدوري المحترفين في الأسبوع الماضي عن جدارة واستحقاق، حيث يدخل الجزيرة المباراة متصدرا لترتيب الفرق برصيد 30 نقطة من 10 انتصارات متتالية وله مباراة مؤجلة أمام فريق العالية، فيما يملك فريق الصريح 28 نقطة وفقد خلال مشواره 5 نقاط بخسارة أمام فريق صما وتعادل مع فريق اتحاد الرمثا.وفي جانب الأوراق الفنية، يملك المديران الفنيان للفريقين "وليد فطافطة" الجزيرة، وماهر العجلوني "الصريح" عناصر شابة وأصحاب خبرة قادرة على تطبيق الأفكار الفنية وجلب نقاط المباراة، وإثبات أحقيتهما في التأهل لدوري المحترفين، في الوقت الذي تخدم فيه نقطة التعادل "الشياطين الحمر" في حصد اللقب، حيث يتقدم عن الصريح بفارق نقطتين وله مباراتان متبقيتان، فيما تبقى للصريح مباراة واحدة.وجاء تأهل الفريقين بعد غياب موسم واحد عن المحترفين، ليؤكدا قدراتهما العالية وإمكانياتهما الفنية التي يمتلكانها، والتي تأكدت بوضوح من خلال النتائج التي تحققت هذا الموسم، وينتظر أن تحظى هذه المباراة بحضور جماهيري كبير من محبي الفريقين خصوصا بعد ضمان تواجدهما في دوري الكبار الموسم المقبل.وحسب نظام البطولة، تلعب المنافسات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، ويتأهل أول وثاني الترتيب لدوري المحترفين للموسم المقبل، على أن يهبط آخر فريقين إلى مصاف أندية الدرجة الثانية، وغادر بذلك فريقا العالية والطرة إلى دوري أندية الدرجة الثانية.وفي مباراة ثانية، يلتقي السرحان 22 نقطة على ملعبه فريق الطرة 4 نقاط، عند الساعة الثالثة مساء، وفي التوقيت نفسه، يلعب الهاشمية 13 نقطة مع العالية نقطة واحدة، على ملعب الأمير محمد بالزرقاء.وتتواصل منافسات الأسبوع، بإقامة مباراتين يوم غد، حيث يلتقي في المباراة الأولى البقعة مع فريق صما على ملعب السلط، ويملك كلاهما الرصيد نفسه 13 نقطة، فيما يشهد ملعب الأمير هاشم مواجهة كفرسوم 13 نقطةمع أم القطين 12 نقطة.وتختتم مباريات الأسبوع بعد غد، بمواجهتين، تجمع الأولى اتحاد الرمثا 14 نقطة مع اليرموك بالرصيد نفسه من النقاط، على ملعب الأمير هاشم، وعلى ملعب الأمير محمد يواجه عمان اف سي 19 نقطة ضيفه العربي 19 نقطة.وتنظر أن تعهد دائرة الحكام في اتحاد الكرة لمجموعة من الحكام الشباب، لإدارة مباريات الأسبوعين الأخيرين، فيما تمنح الأجهزة الفنية للفرق الفرصة لعدد من اللاعبين الشباب في المباريات بعد أن حسمت حسابات التأهل والهبوط.