الأربعاء 29 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الجزيرة والصريح يعودان لـ"المحترفين" وهبوط الطرة والعالية

جانب من لقاء الجزيرة وعمان FC بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم - (من المصدر)
جانب من لقاء الجزيرة وعمان FC بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم - (من المصدر)
  حسم فريقا الجزيرة والصريح صعودهما وعودتهما إلى الدوري الأردني للمحترفين للموسم المقبل، مع اختتام منافسات الأسبوع الحادي عشر من دوري الدرجة الأولى لموسم 2023/2024.اضافة اعلان
وجاء صعود الجزيرة إلى دوري المحترفين بعد فوزه على عمان FC بهدف نظيف، ليرفع رصيده إلى 30 نقطة في صدارة ترتيب الفرق، فيما رافقه الصريح إلى “المحترفين” على الرغم من خسارته أمام صما بهدف نظيف، في ظل فوز كفرسوم على العربي 2-1، وتوقف مشوار الأخير في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل.
في المقابل، هبطا فريقا الطرة والعالية رسميا إلى مصاف أندية الدرجة الثانية.
وشهدت منافسات الجولة الحادية عشرة، فوز اتحاد الرمثا على الطرة 3-1، وبذات النتيجة تغلب اليرموك على الهاشمية.
وفاز السرحان على البقعة 1-0، فيما تعادل أم القطين والعالية 1-1.
ويتصدر الجزيرة ترتيب الفرق برصيد 30 نقطة، يليه الصريح 28، السرحان 22، العربي وعمان 19FC، اتحاد الرمثا واليرموك 14، البقعة وصما والهاشمية وكفرسوم 13، أم القطين 12، الطرة 4، والعالية أخيرا بنقطة واحدة.
وحسب نظام البطولة، تُلعب المنافسات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، ويتأهل أول وثاني الترتيب لدوري المحترفين للموسم المقبل، على أن يهبط آخر فريقين إلى مصاف أندية الدرجة الثانية.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
لحظة تسجيل لاعب الوحدات صالح راتب الهدف الأول بمرمى أهلي حلب السوري - (من المصدر)

تألق راتب يمنح الوحدات نقاط الأهلي السوري

منذ1 ساعة
من مباراة الفيصلي وناساف الاوزبكي- ( من المصدر)

الفيصلي في دوري أبطال آسيا.. كان بالإمكان أفضل مما كان

منذ1 ساعة
تعبيرية

3 خسائر لمنتخب الملاكمة ببطولة العالم للناشئين

منذ1 ساعة
GAC8unqaUAAegwm

كأس الاتحاد الآسيوي.. الوحدات يتغلب على أهلي حلب بثنائية

منذ2 ساعة
المدير الفني لفريق الحسين إربد البرتغالي جواو موتة - (من المصدر)

الحسين إربد.. أرقام قياسية تطمئن جماهيره وتستفز خصومه

منذ2 ساعة
اللاعب أحمد هشام خلال تمثيله فريق سحاب في وقت سابق - (من المصدر)

هشام: سحاب ظلمني.. وابتعدت عن الوحدات بسبب حملة جماهيرية

منذ2 ساعة
افكار و مواقف

الأبعاد السياسية للهدنة

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

علاقات الأردن وإسرائيل بعد حرب أكتوبر

ماهر أبو طير |اليوم

الناقل الوطني وتأسيس شركة وطنية

موسى الساكت |اليوم

المرحلة الأخطر في عملية التبادل بغزة اقتربت

زيدون الحديد |اليوم

مشكلتنا في واشنطن قبل تل أبيب

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
الرئيسان الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين - (أرشيفية)

القوة العظمى المختلة وظيفيا: هل تستطيع أميركا منقسمة ردع الصين وروسيا؟ (1 - 2)

ترجمات |21 تشرين الثاني 2023
فلسطينيون يبحثون بين أنقاض مبنى دمره القصف، في خان يونس، غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

عالم في حالة حرب: ماذا وراء الانفجار العالمي للصراعات العنيفة؟

ترجمات |20 تشرين الثاني 2023
"أغنية الجلاد"، للفنان "مستر فيش" – (المصدر)‏

الهولُ.. الهول‏!

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
أرشيفية

معضلة إسرائيل تتفاقم مع استمرار حربها على غزة

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
قائد حركة حماس في غزة، يحيى السنوار - (المصدر)

يحيى السنوار.. زعيم حماس الذي خدع إسرائيل

ترجمات |18 تشرين الثاني 2023
 