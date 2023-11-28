الجزيرة والصريح يعودان لـ"المحترفين" وهبوط الطرة والعالية

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حسم فريقا الجزيرة والصريح صعودهما وعودتهما إلى الدوري الأردني للمحترفين للموسم المقبل، مع اختتام منافسات الأسبوع الحادي عشر من دوري الدرجة الأولى لموسم 2023/2024.وجاء صعود الجزيرة إلى دوري المحترفين بعد فوزه على عمان FC بهدف نظيف، ليرفع رصيده إلى 30 نقطة في صدارة ترتيب الفرق، فيما رافقه الصريح إلى “المحترفين” على الرغم من خسارته أمام صما بهدف نظيف، في ظل فوز كفرسوم على العربي 2-1، وتوقف مشوار الأخير في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل.في المقابل، هبطا فريقا الطرة والعالية رسميا إلى مصاف أندية الدرجة الثانية.وشهدت منافسات الجولة الحادية عشرة، فوز اتحاد الرمثا على الطرة 3-1، وبذات النتيجة تغلب اليرموك على الهاشمية.وفاز السرحان على البقعة 1-0، فيما تعادل أم القطين والعالية 1-1.ويتصدر الجزيرة ترتيب الفرق برصيد 30 نقطة، يليه الصريح 28، السرحان 22، العربي وعمان 19FC، اتحاد الرمثا واليرموك 14، البقعة وصما والهاشمية وكفرسوم 13، أم القطين 12، الطرة 4، والعالية أخيرا بنقطة واحدة.وحسب نظام البطولة، تُلعب المنافسات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، ويتأهل أول وثاني الترتيب لدوري المحترفين للموسم المقبل، على أن يهبط آخر فريقين إلى مصاف أندية الدرجة الثانية.