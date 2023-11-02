الخميس 02 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الإثارة تزداد في دوري "المظاليم" بالكرة

الجزيرة والصريح يواصلان التقدم.. والسرحان ينافس بقوة

لاعبو فريق الجزيرة يتضامنون مع غزة عقب تسجيل أحد الأهداف - ( من المصدر)
لاعبو فريق الجزيرة يتضامنون مع غزة عقب تسجيل أحد الأهداف - ( من المصدر)
 ارتفعت وتيرة المنافسة وزادت الإثارة والندية، وتربع فريق الجزيرة على قمة دوري أندية الدرجة الأولى بكرة القدم منفردا، في ختام منافسات الأسبوع السابع، وواصل سلسلة انتصاراته محققا الفوز السابع على التوالي، ومعززا آماله في العودة السريعة لدوري المحترفين برصيد 21 نقطة، فيما أوقف اتحاد الرمثا سلسلة انتصارات فريق الصريح الذي تصدر الترتيب لأكثر من جولة بفارق الأهداف عن الجزيرة ليحل بالمركز الثاني، وبفارق نقطتين عن المتصدر.اضافة اعلان
وواصل فريق السرحان ضغطه على فريقي الجزيرة والصريح، عندما قلص الفارق مع الأول إلى 6 نقاط والثاني إلى 4 نقاط، ويسير العربي وعمان اف سي بخطوات جيدة نحو المنافسة على بطاقتي التأهل والاقتراب نحو المناطق الأمامية، عقب تحقيقهما الفوز ورفع رصيدهما إلى 13 نقطة. 
فريق العالية الوحيد الذي لم يحصد أي نقطة بعد 7 جولات حملت 7 خسائر، وضعته بالمركز الأخير وفي موقف لا يحسد عليه، وترك أكثر من علامة استفهام على أدائه ونتائجه الرقمية.
وشهدت مباريات الأسبوع السابع، تسجيل 17 هدفا وبنسبة 2.4 هدف في المباراة الواحدة، وتحقق في الجولة 5 انتصارات، فيما انتهت مباراتين بالتعادل، وحقق الجزيرة النتيجة الأعلى بفوزه على الهاشمية برباعية نظيفة، وكذلك تجاوز كفرسوم نظيره الطرة بالنتيجة ذاتها، وحقق العربي فوزا على أم القطين 2-0، وبالنتيجة ذاتها، تغلب عمان اف سي على البقعة، والسرحان على العالية 2-1، فيما تعادل صما واليرموك من دون أهداف، واتحاد الرمثا مع الصريح 1-1.
وحسب نظام البطولة، تلعب المنافسات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، ويتأهل أول وثاني الترتيب لدوري المحترفين للموسم المقبل، على أن يهبط آخر فريقين إلى مصاف أندية الدرجة الثانية.
وعلى الرغم من حرص دائرة الحكام باتحاد الكرة، على تكليف الحكام المميزين بإدارة المباريات المهمة في الدوري، ويعد ذلك مؤشرا إيجابيا نظرا لحساسية اللقاءات وتقارب المستويات والحضور الجماهيري، لكن الاعتراض على الحكام حضر في عدد من المباريات، وخصوصا في مباراة السرحان وضيفه العالية التي شهدت ركلتي جزاء لفريق السرحان واعتراضات من فريق العالية.
ونجحت الفرق كافة، في تحقيق الفوز في مبارياتها خلال الأسابيع الماضية باستثناء فريق العالية، وبقي الجزيرة والصريح من دون أي خسارة حتى الآن، فيما لم تحقق فرق الجزيرة والسرحان وكفرسوم والعالية، نتيجة التعادل في مبارياتها السابقة، ويعد فريقي اتحاد الرمثا والبقعة الأكثر تعادلا في الأسابيع التي مضت من عمر الدوري بثلاثة تعادلات.  
ويعد فريق الصريح الأقوى من الناحية الهجومية حتى الآن، بعدما سجل لاعبوه 19 هدفا، فيما يعد هجوم فريق اليرموك الأضعف في منافسات الدوري، حيث لم يسجل غير 3 أهداف، ويعتبر دفاع فريقا العالية والطرة الأضعف من الناحية الدفاعية، بعدما منيت شباك كل فريق بـ17 هدفا، في الوقت الذي يعد فيه دفاع فريق الجزيرة الأقوى، ودخل مرمى حارسه هدفا وحيدا فقط. 
وتميزت مباريات الدوري بمتابعة جماهيرية مميزة، إضافة إلى متابعة من إدارات الأندية التي حرصت على التواجد في المنصة والمدرجات لمشاركة الجماهير التشجيع ورفع معنويات الفريق، في الوقت الذي شهدت فيه المباريات تضامنا مع الأهل في فلسطين، من خلال وقوف اللاعبين والجمهور دقيقة صمت وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء، وقيام اللاعبين بالتعبير عن تضامنهم مع الأهل في قطاع غزة.
وتنطلق مباريات الأسبوع الثامن يوم بعد غد، بإقامة 3 لقاءات عند الساعة الرابعة مساء، فيلعب أم القطين مع اتحاد الرمثا على ملعب الأمير محمد، البقعة والصريح على ملعب السلط، الطرة مع عمان اف اسي، على ملعب الأمير هاشم، فيما تجري يوم الإثنين المقبل، مباراتين الهاشمية مع العربي على ملعب الأمير محمد، كفرسوم مع السرحان على الأمير هاشم، وتختتم المنافسات يوم الثلاثاء المقبل، بمواجهتين، اليرموك مع الجزيرة على ملعب السلط، والعالية مع صما على ملعب الأمير محمد. 
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