الجزيرة يتجاوز صما بهدفين ويواصل صدارة دوري كرة الأولى

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عمان - الغد- واصل فريق الجزيرة صدارته لترتيب فرق أندية الدرجة الأولى لكرة القدم، بعد تغلبه على فريق صما بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتها مساء اليوم على ملعب البتراء، ضمن منافسات الأسبوع الثالث.الجزيرة الذي سجل فوزه الثالث رفع رصيده إلى 9 نقاط، فيما بقي رصيد صما 3 نقاط.واستعاد فريق اتحاد الرمثا نغمة الانتصارات بفوزه على فريق كفرسوم برباعية نظيفة، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم على ملعب الأمير هاشم الرمثا.ليرفع اتحاد الرمثا رصيده إلى النقطة السادسة، ويتجمد رصيد كفرسوم عن 6 نقاط.وسيطر التعادل الإيجابي هدف لهدف على نتيجة مباراة البقعة والهاشمية، التي أقيمت على ملعب الأمير الحسين السلط.ليصبح رصيد الهاشمية 4 نقاط، ويرفع البقعة رصيده الى نقطتين.وتختتم منافسات الأسبوع يوم غد الثلاثاء ، بإقامة مباراتين تجمع الأولى بين الصريح واليرموك عند الساعة الخامسة على ملعب الأمير هاشم، وعند الساعة السادسة مساء، يستضيف ملعب البترا المباراة الثانية بين عمان اف سي والعالية.