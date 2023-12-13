الجزيرة يتوج بلقب "الأولى" بعد تجاوزه البقعة بثنائية

مهند جويلس

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عمان - توج فريق الجزيرة بلقب دوري الدرجة الأولى لكرة القدم لموسم 2023، بعد فوزه على نظيره البقعة بهدفين لواحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة والأخيرة من البطولة، في المباراة التي جرت أحداثها أمس على ستاد البتراء في مدينة الحسين للشباب.ومنح نائب رئيس اتحاد الكرة مروان جمعة كأس البطولة لقائد فريق الجزيرة حمد البلاونة، وتقليد لاعبي الفريق الميداليات الذهبية، بحضور الأمين العام للاتحاد سمر نصار.وتقدم فريق الجزيرة بالنتيجة عبر مهاجمه بكر كلبونة من علامة الجزاء، ليواصل صدارته للهدافين ببلوغه الهدف السادس عشر، وسجل المدافع معتصم الجعبري الهدف الثاني، فيما جاء هدف البقعة الوحيد عكسي عبر مدافع الجزيرة سيف الدين الديات.ونجح الجزيرة بالعودة السريعة لدوري المحترفين تحت قيادة المدير الفني وليد فطافطة، بعد أن فاز في 12 مباراة بالبطولة، والخسارة في مناسبة واحدة، مسجلا 32 هدفا، واستقبلت شباكه 7 أهداف.وفي المواجهة الثانية التي أقيمت بالتوقيت ذاته، تمكن العربي من تخطي منافسه الصريح بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي احتضنها ستاد الأمير هاشم في مدينة الرمثا.وجاءت نتائج الجولة الأخيرة كالآتي: كفرسوم 0-0 الهاشمية، الطرة 1-4 صما، أم القطين 1-1 عمان اف سي، السرحان 0-3 اتحاد الرمثا، اليرموك 2-0 العالية.وأنهى الجزيرة البطولة في المركز الأول برصيد 36 نقطة، وفي المركز الثاني الصريح برصيد 31 نقطة، السرحان ثالثا برصيد 25 نقطة، العربي رابعا وبرصيده 23 نقطة، عمان اف سي رابعا برصيد 21 نقطة، اليرموك والعربي 20 نقطة، اتحاد الرمثا 17 نقطة، البقعة وأم القطين وصما 16 نقطة، الهاشمية 15 نقطة، كفرسوم 14 نقطة، الطرة 4، والعالية في المركز الرابع عشر والأخير وبرصيده نقطتين.