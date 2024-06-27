 
الخميس 27 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الجزيرة يقدم مدربه الحسنات استعداداً لـ "المحترفين"

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الجزيرة يقدم مدربه الحسنات استعداداً لـ "المحترفين"

 قدمت إدارة نادي الجزيرة، الجهاز الفني الجديد لفريق الكرة بقيادة المدرب الوطني عثمان الحسنات، استعداداً للمشاركة بدوري المحترفين للموسم الجديد.اضافة اعلان

ويتكون الجهاز الفني للجزيرة إلى جانب الحسنات من كل من مساعد المدرب محمد منير، المدرب العام أمجد الشعيبي، ومدرب حراس المرمى مازن عبيد، والمدير الإداري للفريق مهند عقيلان.

وعبر الحسنات عن سعادته بتسلم مهمة تدريب فريق الجزيرة، متمنيا إعادة الفريق إلى مستواه الطبيعي بين الكبار، من خلال دعم مجلس إدارة النادي والجماهير.

وأضاف: "نبحث عن تقديم شخصية وهيبة نادي الجزيرة، ولا نفكر فقط من أجل الثبات، وهناك لاعبين تحت الرصد على سوية جيدة، وننتظر الاتفاق معهم من أجل التوقيع".

وكان الجزيرة قد هبط إلى مصاف أندية دوري الدرجة الأولى في العام 2022، قبل أن يعود بصورة سريعة لدوري المحترفين عقب تتويجه بلقب دوري "المظاليم" مؤخرا.

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