الجعفري يتأهل للألعاب العالمية ويحافظ على الصدارة

أيمن وجيه الخطيب

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تأهل لاعب المنتخب الوطني للكراتيه محمد الجعفري (وزن تحت 84 كغم)، للمشاركة في دورة الألعاب العالمية التي ستقام في الصين في الفترة من 7 إلى 17 آب (أغسطس) 2025.وجاء تأهل الجعفري للألعاب العالمية، بناء على الميدالية البرونزية التاريخية التي حققها في بطولة العالم التي أقيمت في هنغاريا الشهر الماضي.وأعلن الاتحاد الدولي للكراتيه أمس، عن أسماء أول 36 رياضيا تأهلوا للدورة العالمية، حيث تأهل 3 لاعبين من كل فئة للمشاركة في المنافسات ، علما بأن المشاركين في هذه الدورة هم: فئة تحت 84كغم، إلى جانب الجعفري اللاعب المصري يوسف بدوي واللاعب الإيراني مهدي كوداباكاشي.كما أن الجعفري، يحتل المركز الأول في التصنيف العالمي الجديد لوزن تحت 84 كغم برصيد 6180 نقطة، ومن أهم إنجازاته الأخيرة، نيل الميدالية الذهبية في الدوري العالمي في اليابان والميدالية الذهبية في الدوري العالمي في المغرب، والميدالية البرونزية في الدوري العالمي في مصر.وأحرز العام الماضي، الميدالية الذهبية في بطولة آسيا الـ18، والميدالية الفضية في الدوري العالمي في المغرب. وحقق العام 2021، الميدالية الذهبية في بطولة آسيا الـ17، والميدالية البرونزية في بطولة العالم للشباب، ونال العام 2019، الميدالية الذهبية في بطولة العالم للناشئين والشباب وتحت 21 عاما، وحقق ميداليتين فضيتين في بطولة العالم للشباب، وتوج كذلك بالميدالية البرونزية في بطولة آسيا للناشئين والشباب وتحت 21 عاما.على صعيد متصل، سجل اللاعب قصي الطروش (وزن تحت 75 كغم)، للمشاركة في بطولة العالم (كراتيه 1 – سيري ايه)، التي ستقام في البرتغال في الفترة من 24 - 26 من الشهر الحالي، ويشارك في وزنه 96 لاعبا.إلى ذلك، أصدر الاتحاد الدولي التصنيف الجديد للاعبين، حيث تراجع عبد الرحمن المصاطفة (وزن تحت 67 كغم) مركزا واحدا ليصبح في المركز الثاني 5340 نقطة، وتقدم عفيف غيث في الوزن نفسه، إلى المركز الـ11 برصيد 2385 نقطة، وتراجع حسن المصاروة (وزن تحت 75 كغم)، مركزا واحدا ليصبح في المركز الخامس برصيد 3090 نقطة، وتراجععبدالله حماد (وزن تحت 60 كغم)، مركزين ليصبح في المركز السادس برصيد 3645 نقطة.وقال مدير اتحاد الكراتيه مصطفى الفاعوري لـ"الغد": "يعد لاعب المنتخب الوطني محمد الجعفري من اللاعبين المميزين، وتأهل لدورة الألعاب القتالية 2025، التي ستقام في الصين بعد نيله الميدالية البرونزية في بطولة العالم التي أقيمت في هنغاريا، كما يتصدر الترتيب العام لوزنه للتصنيف الجديد للاتحاد الدولي، وهو صاحب إنجازات على المستويات العالمية والعربية والآسيوية، ويقف خلف الجعفري الجهاز الفني المميز بقيادة المصري محمد إبراهيم".