الأحد 29 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الجعفري يحقق برونزية تاريخية في بطولة العالم للكراتيه

محمد الجعفري بعد نيلة برونزية بطولة العالم -(من المصدر)
محمد الجعفري بعد نيلة برونزية بطولة العالم -(من المصدر)
 حقق لاعب المنتخب الوطني محمد الجعفري (وزن تحت 84 كغم) يوم أمس أول ميدالية في تاريخ المشاركات الأردنية ببطولة العالم  للكراتيه.
وأحرز الجعفري الميدالية البرونزية بفوزه على الياباني شيمادا ريكيتو 8-5.، علمت بأنه وصل إلى هذا الدور، بعد فوزه على اللاعب الكيني وامبوا كريستوفر 6-0 في ‏دور الـ64، في دور ‏الـ32 على اللاعب المقدوني بيتار ‏سباسنوفسكي بنتيجة 8-1.اضافة اعلان
وفاز الجعفري في دور الـ16 على اللاعب التركي أوغور أكتاس بنتيجة 9-3، قبل أن يخسر بالأفضلية ‏للاعب ‏الإيراني مهدي خوداباخشي بعد التعادل بنتيجة 4-4 في الدور ربع النهائي، واستطاع الفوز على ‏اللاعب ‏البوسني مهير 6-2 لينتقل ‏إلى المباراة الأخيرة نحو الميدالية البرونزية والتي جمعته مع الياباني ريكيتو.‏
ويتصدر الجعفري الترتيب العالمي لوزنه برصيد 4920 نقطة، ‏وحقق العام الحالي 3 ميداليات ذهبية في بطولة آسيا في ماليزيا، ‏والدوري العالمي في المغرب واليابان، ونال برونزية ‏بالدوري العالمي في مصر.‏
وودع عفيف غيث البطولة أمس، بعد خسارته أمام اللاعب الكازاخستاني أميرالي ديدار 1-5، ليفقد فرصة نيل الميدالية البرونزية الثانية للأردن، ليحتل المركز الخامس.
ويراهن المنتخب الوطني للكراتيه اليوم على نيل الميدالية الذهبية أمام نظيره المنتخب المصري في نهائي منافسات القتال الجماعي.‏
ووصل المنتخب الوطني للقتال الجماعي إلى النهائي، بعد فوزه في جميع الأدوار دون خسارة نزال واحد، حيث فاز في الدور ‏الأول ‏على كوسوفو 3-0 ، وفي الثاني فاز على إيطاليا 3-0، وفي الدور ربع النهائي على سلوفاكيا 3-0 وفي نصف النهائي فاز ‏على ‏أذربيجان 3-0. ‏‎
على صعيد متصل، منحت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي الحكم الدولي عبد الحفيظ عالية الوسام البرونزي بمناسبة مرور 10 أعوام ‏على عضويته في اللجنة.‏ ‎
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