الأحد 17 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الجعفري يطمح إلى الذهب وحماد للبرونز في الدوري العالمي للكراتيه

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لاعب المنتخب الوطني للكراتيه محمد الجعفري -(من المصدر)
عمان - يخوض لاعب المنتخب الوطني للكراتيه محمد الجعفري (المصنف في المركز الأول عالميا لوزن تحت 84 كغم) اليوم، المباراة النهائية في وزنه ضمن من منافسات الدوري العالمي المقامة في مدينة أنطاليا التركية، أمام اللاعب المصري يوسف بدوي.اضافة اعلان
كما يلعب لاعب المنتخب الوطني عبد الله حماد (المصنف العاشر عالميا لوزن تحت 60 كغم)، على الميدالية البرونزية لوزنه، أمام اللاعب الروماني ‏فلوران ‏جوجولوز. ‏
وخرج لاعب المنتخب الوطني عفيف غيث يوم أمس من منافسات وزن تحت 67 كغم، بعد فوزه على اللاعب البرتغالي غويليرم كوناكافاليس 5-0، وعلى اللاعب الكازاخي اميرالي ديدار 4-0 ، وخسارته أمام التشيلي توماس فيريرا 2-6.
وخرج لاعب المنتخب الوطني حسن المصاروة في وزن تحت 75 كغم أول من أمس، بعدما فاز على اللاعب السويدي هاج ‏ريجي ‏‏5-4 وعلى اللاعب التشيلي ماتيس  رودريجيز 1-0، وتعادل مع اللاعب المصري هشام عبد الجواد ليحل ثانيا في ‏مجموعته ‏التي تصدرها المصري عبد الجواد‎.‎
واستهل الجعفري أول من أمس مشواره  بالفوز في دور المجموعات بالدور ربع النهائي على اللاعب الإيطالي ماتيو فيوري 8-0، وعلى اللاعب ‏‏المصري محمد رمضان 5-4، وعلى لاعب أذربيجان حسنوف تورجات 6-5 .‏
ووصل الجعفري إلى المباراة النهائية بعد فوزه في دور نصف النهائي على اللاعب اليوناني قسطنطينوس ماستروجيانس بالأفضلية بعد التعادل 0-0. 
وكان حماد تصدر مجموعته، بعدما فاز على  اللاعب الإيطالي لوشانو كارمينه 6-2، وعلى اللاعب البلجيكي أنس ‏عبد ‏الملك 8-2، وعلى اللاعب الياباني هيرمو هاشيموتو 7-2، ليتأهل للدور ربع النهائي، وفاز على اللاعب اليوناني اكينوس ‏‏ستيفانوس، بالأفصلية، بعد التعادل 3-3،  وفي دور نصف النهائي خسر أمام اللاعب الكويتي عبد الله شعبان بعد التعادل 5-5. 
وتجدر الإشارة، إلى أن صاحب الميدالية الذهبية في الجولة الثانية من الدوري العالمي في أنطاليا يحصل على 1000 يورو، ويحصل صاحب الميدالية الفضية على ‏‏500 يورو، في حين يحصل صاحب الميدالية البرونزية على 250 يورو.‏
ويتيح الدوري العالمي الفرصة أمام اللاعبين لتحسين مراكزهم في التصنيف الدولي، كما يمنح الحاصلين على المركز الأول والأعلى تصنيفا بالدوري العالمي فرصة الفوز بجائزة "الفائزون الكبار" في ‏نهاية الموسم.
كما أن جولات الدوري العالمي، تعد مهمة للاعبين من الدول كافة، كونها مؤهلة للمشاركة في بطولة العالم التي ستقام في مصر العام المقبل، شريطة أن يشارك اللاعبون في 3 جولات من الدوري العالمي.
ويضم الدوري العالمي 4 جولات وهي: جولة باريس والتي أقيمت في شهر كانون الثاني (يناير)، وجولة أنطاليا التي تختتم اليوم، وجولة مصر التي تقام بالفترة من 19 حتى 21 من نيسان (أبريل) المقبل، والجولة الأخيرة التي ‏ستقام في المغرب بالفترة من 31 أيار (مايو) إلى 2 حزيران (يونيو) المقبلين.
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