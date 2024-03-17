الأحد 17 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الجعفري يكتفي بفضية في الدوري العالمي للكراتيه

لاعب المنتخب الوطني للكراتيه محمد الجعفري
لاعب المنتخب الوطني للكراتيه محمد الجعفري
اكتفى لاعب المنتخب الوطني للكراتيه محمد الجعفري (المصنف في المركز الأول عالميا لوزن تحت 84 كغم) بالميدلية الفضية، بعد خسارته في المباراة النهائية التي جمعته أمس مع اللاعب المصري يوسف بدوي ضمن منافسات الدوري العالمي التي اختتمت في مدينة أنطاليا التركية.اضافة اعلان
كما نال لاعب المنتخب الوطني للكراتيه عبدالله حماد الميدالية البرونزية لوزن وزن تحت 60 كغم، بعد فوزه على اللاعب الروماني جوجولوسي بنتيجة 2-0.
وكان قد خرج من البطولة لاعبا المنتخب الوطني  عفيف غيث (وزن تحت 67 كغم)، وحسن المصاروة (وزن تحت 75 كغم). 
وتجدر الإشارة، إلى أن صاحب الميدالية الذهبية في الجولة الثانية من الدوري العالمي في أنطاليا يحصل على 1000 يورو، ويحصل صاحب الميدالية الفضية على ‏‏500 يورو، في حين يحصل صاحب الميدالية البرونزية على 250 يورو.‏
ويضم الدوري العالمي 4 جولات وهي: جولة باريس والتي أقيمت في شهر كانون الثاني (يناير)، وجولة أنطاليا التي اختتمت أمس ، وجولة مصر التي تقام بالفترة من 19 حتى 21 من نيسان (أبريل) المقبل، والجولة الأخيرة التي ‏ستقام في المغرب بالفترة من 31 أيار (مايو) إلى 2 حزيران (يونيو) المقبلين.
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