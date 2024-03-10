الجليل أكثر أندية "المحترفين" استقطابا للاعبي الدرجات الأخرى

يحيى قطيشات

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يعد الجليل أكثر أندية دوري المحترفين استقطابا للاعبي الدرجة الأولى، خلال فترة القيد الثانية التي انتهت يوم الأربعاء الماضي، في ظل الظروف المالية الصعبة التي يعيشها النادي، وفسخ عقود عدد كبير من اللاعبين وخصوصا الأجانب، من دون الرجوع للمدير الفني محمد العبابنة، أو انتظار التقرير الذي قدمه المدرب للإدارة، بعدما أنهى الفريق مبارياته في مرحلة الذهاب.وشهدت فترة القيد الثانية تعاقد الجليل مع اللاعبين، أحمد الخصاونة من فريق العربي، عدي رقيبات، طارق تيم، يوسف دراغمة وخلدون الخزام والحارس خالد العثامنة معارين من فريق الصريح، علاء باكير معارا من فريق سما السرحان، وعودة الخزاعلة الذي تعرض للإصابة في مباراته الأولى مع الفريق، إضافة إلى السوريين عمر عبد الرزاق وعلي المصري.وفسخ الفريق عقود المغربيين نبيل خرشاش وياسين طهري، والغاني صامويل فوري والنيجيري لقمان عزيز، إضافة الى اللاعبين المحليين محمود مشعل، محمد العدوان، طلال الحواري، موسى الزعبي ويحيى البخيت، ليبلغ عدد اللاعبين الراحلين بعد نهاية مرحلة الذهاب 9، ما شكل معضلة فنية للجهاز الفني الذي عمل خلال مرحلة الذهاب على إيجاد توليفة متناسقة قادرة على تحقيق الأهداف المرسومة، ليعود للبحث عن توفير الانسجام بين اللاعبين القدامى والجدد في توليفة أخرى في مرحلة الإياب. وأكد العبابنة، أنه حرص على متابعة منافسات الدرجات الأخرى، بحثا عن استقطاب عدد من اللاعبين الذين يخدمون الفريق في ظل الاستغناء عن عدد من اللاعبين بين المرحلتين بقرار إداري نتيجة الأوضاع المالية.وأضاف في تصريح لـ"الغد": "تمكنا من استقطاب عدد من اللاعبين المميزين في الخطوط كافة، على سبيل الإعارة خلال مرحلة الإياب، لتعزيز قدرات الفريق الباحث عن المحافظة على مقعده بين دوري الكبار لموسم آخر، إضافة إلى اللاعبين السوريين، وللأسف خسرنا جهود اللاعب عودة الخزاعلة في مشاركته الأولى وسيغيب عن الفريق مدة شهرين".وعبر العبابنة عن رضاه عن أداء لاعبيه خلال مباريات مرحلة الإياب، متمنيا زيادة الانسجام بينهم خلال المباريات المقبلة، ولم يخف تخوفه من الظروف المالية الصعبة التي يمر بها الفريق والتي تؤثر على الأداء الفني، قائلا: "الموسم الحالي من أصعب المواسم على المديرين الفنيين".وتعيش إدارة الجليل وضعا لا تحسد عليه، بعدما وجدت نفسها أمام تحديات صعبة فرضتها الظروف السابقة، التي حرمت الإدارة من الحصول على المستحقات الشهرية التي يقدمها الاتحاد للأندية، فكانت المبالغ المستحقة للنادي تذهب للأطراف المشتكية، ويعاني النادي أسوة ببقية فرق دوري المحترفين، من ضائقة مالية فرضتها تراكمات الشكاوى، والمستحقات المتأخرة للاعبين والمدربين والموظفين، وأدت إلى زيادة الأعباء المالية.واستهل الجليل مشواره في مرحلة الإياب بثلاثة تعادلات مع فرق معان والوحدات وشباب العقبة، ليستقر الفريق بعد ختام منافسات الأسبوع الرابع عشر من دوري المحترفين بالمركز الحادي عشر برصيد 11 نقطة، وسجل الفريق 8 أهداف ودخل مرمى الفريق 15 هدفا.