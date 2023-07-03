الجليل يتعادل مع معان في "درع المئوية"

مصطفى بالو

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عمان- تعادل فريقا الجليل ومعان بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما أمس على ملعب الأمير محمد بمدينة الزرقاء، ضمن الجولة الثامنة من درع اتحاد الكرة لكرة القدم (درع المئوية).وارتفع رصيد معان بهذا التعادل إلى 6 نقاط في المركز العاشر، فيما بقي الجليل بالمركز الأخير برصيد نقطتين.وأقيمت في وقت متأخر من مساء أمس، مباراة أخرى ضمن الجولة ذاتها جمعت الحسين إربد (12 نقطة) نقطة مع شباب العقبة (11 نقطة).واعتمد المدير الفني لفريق الجليل محمد العبابنة، على تشكيلة قوامها رأفت الربيع، عامر علي، عمار عبد، عدي رسمي، أسعد العزام، محمد العدوان، عبدالرحمن الزينات، محمود الطالب، عمار منجد، محمد النجادات، وعبيدة النمارنة.أما المدير الفني لفريق معان ديان صالح، فلجأ إلى كل من أنس الخلايلة، أيسر صباح، سليمان غزال، أحمد السطري، ليث الحيصة، مهدي علامة، حسين عبيدات، عبدالرحمن مرعي، محمد أبو شعيرة، إياد طمليه، ومحمد رائد.وكان هدف محمد أبو شعيرة لفريق معان عند الدقيقة 42، العنوان الأبرز للشوط الأول من المباراة، عندما تابع كرة محمد أبو شقرة التي لم يحسن حارس مرمى الجليل رأفت الربيع إبعادها، ليسددها بالمرمى. فيما جاءت بقيت الدقائق في حوار مطول بالتحضير غير المجدي للفريقين في وسط الملعب.وكان للجليل رأي آخر في الشوط الثاني، عندما قلب المدرب العبابنة أوراقه، وتقدم لاعبوه بجرأة أكبر نحو ملعب معان، ليتحصل محمد النجادات على ركلة جزاء إثر إعاقته من قبل المدافع ليث الحيصة، نفذها عدي شديفات مسجلا التعديل في الدقيقة 54.ومالت الأحداث لصالح الجليل، في ظل تراجع غير مبرر لفريق معان، فيما كانت الفرص خجولة من كلا الطرفين، باستثناء تسديدتين لفريق الجليل عبر العدوان والشديفات ذهبتا فوق المرمى، ومرت رأسية المدافع محمود مشعل فوق المرمى، لتنتهي المباراة بالتعادل بنتيجة 1-1.