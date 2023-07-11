الأربعاء 12 تموز 2023
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لقاءان في ختام الجولة العاشرة اليوم

الجليل يثقل مرمى السلط برباعية في "درع المئوية"

لاعب السلط إبراهيم دلدوم يرسل كرة طويلة وسط ترقب لاعب الجليل البخيت (من المصدر)
لاعب السلط إبراهيم دلدوم يرسل كرة طويلة وسط ترقب لاعب الجليل البخيت (من المصدر)
عمان- أثقل فريق الجليل مرمى نظيره السلط بنتيجة 4-1، محققا فوزه الثاني على التوالي، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد الأمير محمد بالزرقاء أمس، ضمن منافسات الجولة 10 من منافسات درع اتحاد الكرة-درع المئوية-، ليتقدم الجليل خطوة مهمة مشاركا شباب الأردن برصيد 8 نقاط لكل منهما، تاركا السلط بالمركز الأخير برصيد 5 نقاط، واستمر لقاء الوحدات 18 نقطة مع العقبة 12 نقطة حتى ساعة متأخرة من الليلة الماضية.اضافة اعلان
وتختتم منافسات الجولة 10 اليوم، عندما يلتقي مغير مع الأهلي، في المباراة التي تقام عند الساعة 6 على ستاد الامير محمد بالزرقاء، والذي يشهد عند الساعة 8، القمة الشمالية المرتقبة التي تجمع الحسين إربد الرابع مع الرمثا صاحب المركز الثالث.

السلط 1 الجليل 4
"سيناريو" لم يكن بالحسبان، آلت إليه أحداث المباراة منذ انطلاقها، في الوقت الذي ظهر الجليل متوازنا ومنسجما، كان السلط تائها في الملعب، من دون ترابط في خطوط اللعب، وتعددت أخطاؤه وزاد وضع السلط سوءا مع طرد مدافعه محمد مصطفى، في الوقت الذي أعلن فيه الجليل خطورته، واستفاد لاعبه محمد العدوان من الكرة المرتدة برعونة من حارس المرمى قتيبة دعسان، وتقدم إلى المنطقة المحرمة وسدد بقوة على يمين دعسان معلنا هدف التقدم د.3.
لم يظهر السلط ردة فعله في الملعب، وتقوقع لاعبوه في ملعبه إلا في كرة وحيدة، عندما نفذ دلدوم كرة ثابتة، أحدثت دربكة، تابعها أنس الجبارات وأبعدها المدافع عمار محمد، وسط اعتراض السلط على أن الكرة تجاوزت خط المرمى، إلا أن الجليل تابع أفضليته، واستفاد أسعد العزام من الكرة الممرة بالخطأ من مدافع السلط، وتجاوز المدافع الثاني أبو زريق، وحاور حارس المرمى دعسان، ووضع الكرة بالمرمى هدفا ثانيا د.41 وتمكن يحيى البخيت من صنع الهدف الثالث، عندما حاور بالميمنة ووضع كرة عرضية سددها العزام في المرمى، ردها دعسان وتابعها عبيدة النمارنة هدفا ثالثا د.45+1.
ولم يتحسن أداء السلط رغم طرح مدربه خانكان العديد من الأوراق، وجاءت أحداث الشوط الثاني "كلاكيت" مرة ثانية، في ظل أفضلية للجليل، وغياب الفاعلية من قبل السلط، وبقيت الأخطاء تلازمه عندما أعاد أبو زريق الكرة إلى حارس المرمى دعسان، الذي لم يحسن تسديد الكرة، وتهادت أمام البخيت الذي تابعها هدفا رابعا للجليل د.51.
وأعلن السلط عن وجوده، عندما هاجم من الميمنة، وارتطمت الكرة العرضية بيد لاعب الجليل لؤي الدردور، احتسبها حكم المباراة ركلة جزاء، نفذها عبدالله ذيب بنجاح مسجلا الهدف الأول للسلط د.72، ورمى السلط بثقله لتعديل النتيجة في ظل هدوء من الجليل الذي لجأ لإغلاق ملعبه، لتنتهي المباراة بفوز الجليل الثقيل بنتيجة 4-1.
واعتمد المدير الفني للسلط عماد خانكان في تشكيلته الأساسية، كلا من قتيبة دعسان، مقداد عارف، إبراهم دلدوم، محمد مصطفى، محمد حسين، عبدالله ذيب، عدي القرا، أنس الجبارات، محمد أبو زريق، عبدالله المناصرة، وأنس عياش.
واعتمد المدير الفني للجليل محمد العبابنة في تشكيلته الأساسية، كلا من أسامة الكواملة، عمار محمد، محمود مشعل، محمد النجادات، عبيدة النمارنة، أسعد العزام، عدي شديفات، لؤي الدردور، محمد العدوان، يحيى البخيت، ونبيل كرشش.
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