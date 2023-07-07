الجليل يحقق فوزه الأول على حساب العقبة بـ"درع المئوية"

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عمان-الغد- حقق فريق الجليل فوزه الأول في درع اتحاد الكرة-درع المئوية- مساء اليوم، عندما تجاوز العقبة بنتيجة 1-0 في المباراة التي جرت على ملعب الأمير محمد بالزرقاء مساء اليوم، في ختام الجولة التاسعة من المنافسات، والتي حسم لقبها الفيصلي قبل انتهاء المباريات بجولتين، عندما تصدر الترتيب العام برصيد 27 نقطة من دون خسارة، في المسابقة التي تقام على نظام الدوري من مرحلة واحدة، ويفوز باللقب الفريق الذي يحصل على أكبر عدد من النقاط.وسجل هدف الجليل الثمين اللاعب موسى الزعبي بالدقيقة 74، عندما ارسل كرة من أقصى المنطقة اليسرى، غالطت حارس مرمى العقبة عبدالعزيز حرب، وتابعت طريقها إلى الشباك، في المباراة التي لم ترتق إلى المستوى المطلوب، وكاد المدافع ياسر الرواشدة ان يعدل النتيجة برأسية متقنة علت مرمى أسامة الكواملة، حيث بقي رصيد العقبة 12 نقطة بالمركز السادس، ورفع الجليل رصيده إلى 4 نقاط، ولكنه راوح مكانه في المركز الأخير على سلم الترتيب العام.