الجمعة 11 آب 2023
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الجليل يخطف التعادل من الوحدات بدوري المحترفين

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الجليل يخطف التعادل من الوحدات بدوري المحترفين
عمان- خطف فريق الجليل نقطة ثمينة من مستضيفه الوحدات بالتعادل بهدفين لمثلهما، في اللقاء الذي أقيم مساء الخميس، بافتتاح منافسات الجولة الثانية من دوري المحترفين لكرة القدم لموسم 2023-2024.اضافة اعلان
وافتتح لاعب الوحدات مهند أبو طه النتيجة بتسجيله الهدف الأول عند الدقيقة 18 من زمن اللقاء، بعد جملة فنية مميزة من اللاعبين، قبل أن يعزز زميله العاجي سيدريك هنري النتيجة بتسجيله تهدف الثاني عند الدقيقة 37.
وتجرأ الجليل بأحداث الشوط الثاني بحثا عن تقليص الفارق، وحقق ما أراد عند الدقيقة 69 عبر لاعبه محمد العدوان، قبل أن يسجل اللاعب البديل في صفوف الوحدات يوسف أبو الجزر هدفا بالخطأ في مرماه عند الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع للمباراة.
ورفع الوحدات رصيده من النقاط إلى النقطة الرابعة وحيدا في صدارة الترتيب مؤقتا، فيما وصل الرصيد النقطي للجليل عند نقطتين.
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