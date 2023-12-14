الجليل يستقبل السلط والوحدات يبحث عن الفوز بلقاء سحاب

اضافة اعلان

تتواصل اليوم منافسات الجولة العاشرة وقبل الأخيرة من ذهاب بطولة دوري المحترفين لكرة القدم لموسم 2023-2024، وذلك من خلال مواجهتين، إذ تجمع الأولى الجليل والسلط على ستاد الحسن الدولي في مدينة إربد عند الساعة الرابعة مساء، فيما يحتضن ستاد عمان الدولي مواجهة الوحدات وسحاب عند الساعة السادسة والنصف.ويسعى الجليل (8 نقاط) في استثمار التراجع الملحوظ على نتائج منافسه في الفترة الماضية، وتسجيل ثاني فوز له في الدوري، على الرغم من الظروف الصعبة التي يعاني منها هو الآخر، إلا أن أداء كتيبة المدرب محمد العبابنة في مواجهة شباب الأردن الماضية، أثبتت قدرتها على تحقيق نتائج إيجابية حال الاستمرار على ذلك، علما بأن الجليل فاز 4-1 على السلط في آخر مواجهة جمعت بينهما ببطولة الدرع.ويعول الجليل في تشكيلته على عدد من اللاعبين منهم طلال الحواري، يوسف حسان، أسعد العزام، عبيدة السمارنة وصامويل أوليفيرا.من جهته، يسعى السلط (7 نقاط) الحد من النزيف النقطي الذي يتعرض له في الجولات الماضية، ومحاولة العودة بثلاث نقاط ثمينة تبعده عن المركز الأخير على سلم الترتيب، ويساعده على دخول المرحلة الثانية بصورة أفضل مع المدرب السوري عماد خانكان.ويملك السلط في صفوفه عددا من النجوم أبرزهم عصام سميري، محمد مصطفى، خليل بني عطية، عبد الله ذيب وعدي القرا.وبدوره، يتطلع الوحدات (19 نقطة) لتعويض إخفاقه بالخروج المبكر من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، والتركيز على المنافسات المحلية، ومحاولة عبور سحاب من أجل البقاء على مقربة من متصدر الترتيب فريق الحسين إربد.ويأمل المدرب رشيد جابر في استمرار نتائجه الإيجابية على الصعيد المحلي، مع محاولته تحسين أداء اللاعبين داخل المستطيل الأخضر، معولا في خياراته على إمكانيات الهداف سيدريك هنري، أنس العوضات، مهند أبو طه، محمود شوكت وبهاء فيصل.وينشد سحاب (8 نقاط) مع المدرب طارق الكرنز في مواصلة سلسلة النتائج الإيجابية، بعد التعادل الثمين الذي حققه في الجولة الماضية مع الفيصلي، بأول مباراة للمدرب الجديد على دوري المحترفين.ويبرز من فريق سحاب هداف دوري المحترفين أحمد أبو كبير، وكل من أحمد العيساوي، محمد الرازم، رواد أبوخيزران وحمزة الصيفي.