الجليل يستقبل شباب العقبة بهدف مشترك

يحيى قطيشات

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عمان – يقص فريقا الجليل وشباب العقبة عند الساعة الخامسة من مساء الخميس، شريط منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأردن لكرة القدم، في مباراة تجمعهما على ملعب مدينة الحسن بإربد، حيث استكمل الفريقان تحضيراتهما الفنية والبدنية في ظل توقف مباريات دوري أندية المحترفين.وفي مباريات الدور نفسه، يستقبل شباب الأردن ضيفه الصريح عند الساعة الخامسة من مساء يوم غد، على ملعب البترا، وبالتوقيت ذاته، يلتقي السلط مع الجزيرة على ملعب السلط، قبل أن يواجه الرمثا نظيره السرحان عند السابعة والنصف على ستاد مدينة الحسن.كما يحل معان ضيفا على الأهلي عند الخامسة عصر بعد غد على ملعب البترا، فيما يلتقي الحسين مع اليرموك عند السابعة والنصف مساء على ستاد الحسن.وقررت دائرة المسابقات باتحاد الكرة، تأجيل مباراة الفيصلي مع سحاب، ومباراة الوحدات مع مغير السرحان، ضمن مباريات دور الـ16 من البطولة، بسبب سفر "الأزرق" للعاصمة القطرية لمواجهة فريق السد القطري في ثالث مباريات الفريقين بدوري أبطال آسيا، بينما يستقبل "الأخضر" فريق الكهرباء العراقي ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي، كما أعلنت دائرة المسابقات عن تأخير مباريات الأسبوع السادس من دوري الدرجة الأولى يوما واحدا، بسبب إقامة مباريات ثمن نهائي بطولة كأس الأردن.وحسب تعليمات البطولة، تقام مباريات هذا الدور وما يليه من أدوار بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، فيما سيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح مباشرة في حال التعادل بالوقت الأصلي.وعلى صعيد المباراة النهائية للبطولة، وفي حال اختلاف الملعب البيتي للفرق المتأهلة، سيتم تحديد مكان إقامتها عن طريق القرعة، وفي حال انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل، سيتم اللجوء إلى الأشواط الإضافية ثم إلى ركلات الترجيح لحسم اللقب، على أن يوزع الريع مناصفة بين الفريقين.الجليل × شباب العقبةيسعى فريق الجليل لاستغلال ميزة الأرض والجمهور في تجاوز ضيفه فريق العقبة، ويملك المدير الفني محمد العبابنة أوراقا فنية متنوعة في الخطوط كافة، حيث أظهرت المباريات السابقة للفريق في الدوري والكأس، الانسجام الواضح بين اللاعبين وقدرتهم على تنويع الخيارات في الجانبين الهجومي والدفاعي، ويعول العبابنة أيضا على اللاعبين المحترفين والذين قدموا بصمة جميلة ومستويات جيدة خلال المرحلة المقبلة.ويعتمد مدرب الجليل على الأسماء التي شاركت في المباراة الماضية، من خلال الدفع بكل من: رأفت الربيع، محمود مشعل، طلال الحواري، محمود الطالب، يوسف حسان، محمد العدوان، عبيدة النمارنة، محمد النجادات، صاموائيل أوليفيرا، عدي شديفات ونبيل خرشاش.ويدرك المدرب الإمكانيات الفنية المميزة لفريق العقبة الذي أثبت قوته في اللقاءات الماضية، ويدربه المدير الفني رائد الداود، الذي يملك عناصر قادرة على تحقيق المطلوب وتملك آمالا كبيرة في خطف بطاقة التأهل، والمضي قدما في البطولة عبر بوابة الجليل، معتمدا في قائمته على عدد من اللاعبين أبرزهم: حماد الأسمر، أحمد أبو حلاوة، أنس بدوي، قصي دواهدة، ياسر الرواشدة، محمد عاصي، محمد الحسنات، غيث المدادحة، محيسن أبو جبلة، عمر سريوة وكريستيان فارغاس.ويقود اللقاء طاقم تحكيم مكون من: محمد عرفة حكما للساحة، حمزة أبو عبيد مساعد أول، عمرو عجاج مساعد ثان، والحكم الرابع محمود صبيح. من ناحية أخرى أعلنت دائرة الحكام أسماء الطواقم التحكيمية لمباريات دور الـ16 للبطولة، وذلك على النحو الآتي:مباراة شباب الأردن والصريح: أحمد يعقوب حكما للساحة، الحكمان المساعدان: حمزة سعادة، قيس خميس، وإسراء مبيضين حكما رابعا.مباراة السلط والجزيرة: قيس غوانمة حكما للساحة، الحكمان المساعدان: أيمن عبيدات، هادي أدهم، وإبراهيم سمارة حكما رابعا.مباراة الرمثا والسرحان: محمود السوالمة حكما للساحة، والحكامان المساعدان: محمد الخلف، محمد محرم، ومحمد بدارنة حكما رابعا.مباراة الأهلي ومعان: مراد الزواهرة حكما للساحة، والحكمان المساعدان: أحمد مؤنس، فايز حسن، وعبد الرحمن شتيوي حكما رابعا.مباراة الحسين واليرموك: إسراء مبيضين حكما للساحة، والحكمان المساعدان: محمود ظاهر، أحمد سمارة، وحنين مراد حكما رابعا.