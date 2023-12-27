الخميس 28 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الجليل يفسخ عقود 6 لاعبين من فريق الكرة

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الجليل يفسخ عقود 6 لاعبين من فريق الكرة
 
عمان- الغد- فسخت إدارة نادي الجليل عقود 6 لاعبين من فريق كرة القدم، وذلك بين مرحلتي الذهاب والإياب من دوري المحترفين.

ونشر الحساب الرسمي للنادي أسماء لاعبي الفريق الذين تم فسخ عقودهم، وهم المغربيان نبيل خرشاش وياسين طهري، إلى جانب 4 لاعبين محليين وهم محمود مشعل، محمد العدوان، طلال الحواري وموسى الزعبي.
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ويعاني الجليل أسوة ببقية فرق المحترفين، من ضائقة مالية صعبة، أثرت على نتائج الفريق في الجولات الماضية، ما جعل اللاعبين يضربون عن التدريبات بفترات عديدة سابقة.

ويستقر الجليل في المركز العاشر برصيد 8 نقاط على سلم ترتيب دوري المحترفين مع نهاية المرحلة الأولى، بالتساوي مع الأهلي وسحاب صاحبا المركزين الحادي عشر والثاني عشر.
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