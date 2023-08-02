الجليل يلتقي معان ومغير السرحان يستقبل الرمثا "المتجدد"

مهند جويلس

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تنطلق، اليوم، منافسات دوري المحترفين لكرة القدم بنسخته الحادية والسبعين، عندما يلتقي الجليل مع معان عند الساعة السابعة مساء على ستاد الحسن الدولي في مدينة إربد، فيما يستقبل مغير السرحان نظيره الرمثا على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء عند الساعة التاسعة والنصف مساء.وتتطلع الفرق المتنافسة لتحقيق نتائج إيجابية، في بداية مشوارها بالبطولة، التي يتنافس فيها 12 فريقا على اللقب، علما أن البطولة من دون راع حتى اللحظة.وتتواصل منافسات الجولة غدا بمواجهتين؛ حيث يواجه شباب العقبة نظيره سحاب عند الساعة السابعة على ستاد الأمير محمد، فيما يستقبل الوحدات نظيره الأهلي عند التاسعة والنصف على ستاد عمان الدولي.وتختتم مباريات الجولة الأولى بعد غد؛ إذ يواجه الحسين إربد على ستاد الحسن نظيره شباب الأردن عند السابعة مساء، فيما تقام آخر مباريات الجولة على ستاد عمان بين الفيصلي حامل لقب النسخة الماضية ونظيره السلط عند الساعة التاسعة والنصف.ويحمل الفيصلي الرقم القياسي لعدد مرات الفوز باللقب، برصيد 35 لقبا آخرها الموسم الماضي، متفوقا على الوحدات الذي تزخر خزائنه بـ17 لقبا، فيما أحرز الأهلي لقب الدوري 8 مرات، مقابل 3 ألقاب لكل من الرمثا والجزيرة، ولقبين لشباب الأردن، ولقب واحد لكل من عمّان والأردن.الجليل - معانيأمل معان بمواصلة فرض حضوره أمام الجليل، بعد أن التقيا فقط في مناسبتين سابقتين بهذه البطولة بالموسم قبل الماضي، وحقق معان الفوز ذهابا وإيابا، فيما انتهت نتيجة الفريقين بالتعادل من دون أهداف ببطولة الدرع التي انتهت الشهر الماضي.ويأمل معان، بقيادة المدرب القديم-الجديد ديان صالح، في الاستفادة من اكتمال صفوفه بضم 4 لاعبين أجانب، ومن المتوقع أن يبدأ التشكيلة الأساسية في المباراة بحضور كل من رشيد رفيد، سليمان غزال، أيسر صباح، ليث الحيصة، إياد طمليه، أمية المعايطة، محمد عبد العزيز، مهدي علامة، حسين عبيدات، وليد عثماني وعبد المالك مفتاحي، مع إمكانية مشاركة الجزائري ضرار سعد الله والسنغالي محمد فال.وعلى الطرف الآخر، أظهر فريق الجليل تحسنا ملحوظا في الأسابيع الأخيرة من بطولة الدرع، تحت قيادة المدرب المجتهد محمد العبابنة، حيث شكلت التعاقدات التي أبرمها النادي في الفترات الأخيرة من سوق الانتقالات، قوة إضافية في سبيل بحثه عن الاستمرار بين الكبار لموسم آخر.ولم يسبق للجليل، خلال تواجده بين الكبار، أن استمر موسمين متتاليين في “المحترفين”، ما يشكل تحديا كبيرا أمام العبابنة ولاعبيه في تحقيق آمال مجلس إدارة النادي الجديد، بالثبات لموسم آخر.وتتنوع خيارات العبابنة في لقاء اليوم، إلا أن الأسماء الأقرب لتمثيل الفريق هي رأفت الربيع، عمار محمد، محمود مشعل، محمود الطالب، موسى الزعبي، لؤي الدردور، محمد العدوان، عبيدة النمارنة، محمد النجادات، نبيل خشاش ويحيى بخيت، مع إمكانية إشراك الغاني صامويل أوليفيرا والنيجيري لقمان عزيز وفقا لظروف اللقاء، بعدما التحقا بالفريق في وقت متأخر.ويقود اللقاء طاقم تحكيمي مكون من محمود السوالمة حكما للساحة، محمود ظاهر مساعد أول، محمد محرم مساعد ثاني ومحمد بدارنة حكما رابعا.مغير السرحان - الرمثايدخل فريق مغير السرحان أول مباراة له في موسمه الثاني بين الكبار، وعينه على تحقيق انطلاقة جيدة كما كان حاله في الموسم الماضي ببطولة الدوري، منتشيا بتفوقه على الرمثا بالدوري تاريخيا، وذلك بعد أن التقيا مرتين في الموسم الماضي، حيث فاز في واحدة وتعادل في الثانية.وكانت النتائج الإيجابية لـ”قلايد الخيل” في بطولة الدرع، دافعا قويا لأبناء المدرب خالد الدبوبي، لبدء بطولة الدوري بأفضل صورة، رغم فوز الرمثا في مباراة الفريقين الأخيرة في الدرع، والأخير يقدم هو الآخر مستويات مميزة مؤخرا رغم العقوبات المفروضة عليه، ومغادرة عدد كبير من لاعبيه.ويملك الدبوبي قائمة جيدة من الأسماء القادرة على تحقيق الإضافة النوعية في مواجهة اليوم، منطلقا من تثبيت أحمد عرباش في حراسة المرمى، والزج بصفة أساسية بكل من سائد الخزاعلة، سبيع الحموي، قصي طنوس، زيد أبو الريش، أحمد أبو انجيلة، أحمد أبو صعيليك، حمزة الشمالي، كريم أبو سعيد، صهيب أبو هشهش وسامر خانكان.بدوره، أثبت فريق الرمثا عدم تأثره إطلاقا بمغادرة أبرز نجومه في كل موسم، بل كان أحد أكثر الفرق المحلية إقناعا من الناحية الفنية في البطولة التنشيطية، بتقديمه مستويات تليق بحجم بطل الدوري قبل عامين، وذلك من خلال إشراك أسماء شابة لفتت الأنظار إليها مؤخرا.وأنجز المدير الفني للرمثا وسيم البزور مهمته الأولى مع ناديه، بخلق توليفة مميزة من اللاعبين الصغار، على أن يستمر في المهمة بتحقيق مراكز متقدمة ومحاولة إزعاج الفرق المنافسة.ومن المتوقع أن يبدأ البزور مباراة الليلة، بتشكيلة مكونة من مالك شلبية، هايل الذيابات، عمر أبو عاقولة، عامر أبو هضيب، خالد أبو عاقولة، عبد الرحمن أبو الكاس، أحمد السلمان، مجد الزعبي، بشار الذيابات، علي العزايزة والهادي سالم.ويقود اللقاء طاقم تحكيمي مكون من محمد مفيد حكما للساحة، حمزة أبو عبيد مساعد أول، هادي عطاري مساعد ثاني وأحمد راضي حكما رابعا.مهاجم معان حسين عبيدات يحجز الكرة من أمام مدافع الجليل عامر علي في لقاء سابق - (من المصدر)