الجماهير الأردنية تترقب بتفاؤل قرعة الدور الحاسم بتصفيات المونديال اليوم

يحيى قطيشات

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عمان – تترقب الجماهير الأردنية بتفاؤل كبير، تفاصيل قرعة تصفيات الدور الثالث من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 والتي تجري مراسمها عند الساعة العاشرة من صباح اليوم بتوقيت الأردن، في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، ويمثل اتحاد الكرة في القرعة المدير الإداري للمنتخب محمد منكو.وتأمل جماهير الكرة الأردنية بمشاهدة "النشامى" في المونديال للمرة الأولى في تاريخه، بعدما كان قريبا من التواجد في كأس العالم 2014 بالبرازيل، عندما قاده المدير الفني المصري حسام حسن للتأهل إلى الملحق العالمي، عقب اجتيازه الملحق الآسيوي بالتغلب على منتخب أوزبكستان، ولكنه فشل في التأهل إلى كأس العالم 2014 بعدما اصطدم بمنتخب أوروجواي الذي حقق الفوز بنتيجة 5-0 في عمان ليتعادل الفريقان 0-0 في مونتيفيديو.ويرنو الشارع الرياضي إلى أن تخدم القرعة منتخب النشامى في مجموعة متوازنة، تساهم في تحقيق آمال وطموحات وأماني الأردنيين بإنجاز تاريخي غير مسبوق والتأهل للمونديال من خلال هذا الدور مباشرة، حيث سيتم تقسيم المنتخبات الـ18 المشاركة في القرعة على ثلاث مجموعات، وتضم كل مجموعة ستة منتخبات تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتين "ذهاب وإياب"، وستقام الجولات العشر خلال الفترة من الخامس شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، إلى العاشر من شهر حزيران (يونيو) 2025، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، في حين ينتقل ثالث ورابع كل مجموعة للمنافسة بالدور الرابع، من أجل تحديد آخر فريقين حاصلين على المقاعد المباشرة لكأس العالم.ويقع النشامى بالمستوى الثالث بقرعة التصفيات، بفضل الفوزين المهمين على المنتخبين الطاجيكي والسعودي في التصفيات المشتركة، وتصدره مجموعته عن جدارة واستحقاق، حيث تقدم 3 مراكز عالميا ليستقر في الترتيب الـ68 عالميا والتاسع قاريا والثامن عربيا، حيث سيكون في المستوى الأول منتخبات اليابان وكوريا الجنوبية، ويحتوي المستوى الثاني على أستراليا وقطر والعراق والتي تقدمت بقوة في التصنيف الأخير عقب فوزيها المتتاليين في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المزدوجة، بينما سيكون في المستوى الثالث السعودية وأوزبكستان والأردن، والرابع الإمارات وعمان والبحرين، والخامس الصين وفلسطين وقرغيزستان، والمستوى السادس كوريا الشمالية وإندونيسيا والكويت التي تعود للتصفيات النهائية بعد طول غياب.وتملك القارة الآسيوية 8 مقاعد ونصف المقعد، بعد زيادة عدد مقاعد المونديال في النسخة الثالثة والعشرين من كأس العالم إلى 48 منتخبا، وهذا يعزز من آمال وطموحات الشارع الرياضي في تحقيق منتخب "النشامى" لإنجاز تاريخي غير مسبوق في التأهل للمونديال المقبل.وحسب البرنامج الزمني لمباريات المنتخب الوطني في تصفيات الدور الثالث، تقام المباراة الثالثة يوم العاشر من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، والرابعة في الخامس عشر من الشهر نفسه، ويشهد شهر تشرين الثاني (نوفمبر) مواجهتي الجولتين الخامسة والسادسة يومي الرابع عشر والتاسع عشر، ويخوض النشامى مباراته السابعة في تصفيات الدور الثالث يوم العشرين من آذار (مارس) من العام المقبل، فيما يخوض مواجهته الثامنة في الخامس والعشرين من الشهر ذاته، ويشهد شهر حزيران (يونيو) من العام المقبل آخر مواجهتين للنشامى في تصفيات الدور الحاسم، حيث تقام المباراة التاسعة يوم الخامس والمباراة العاشرة والأخيرة يوم العاشر من الشهر ذاته.وأبدت الجماهير الأردنية تفاؤلها الكبير في قدرة منتخب النشامى على تجاوز الدور الثالث وخطف إحدى بطاقات التأهل للمونديال عبر هذا الدور، نظرا لما قدمه المنتخب ونجومه في مباريات التصفيات المشتركة، رغم الحذر والمخاوف من آثار تغيير الجهاز الفني عقب استقالة المدير الفني السابق، المغربي الحسين عموتة والتعاقد مع مواطنه جمال سلامي.ويقول المشجع محمد العبادي: "إنه من حق الجماهير الأردنية الحلم بتواجد منتخب النشامى في المونديال المقبل للمرة الأولى في تاريخه، وهو قادر على تحقيق ذلك، حيث يضم حاليا جيلا مميزا من النجوم الذين أثبتوا حضورهم في الملاعب العربية والآسيوية وحتى الأوروبية"، متمنيا أن تلعب القرعة دورا في وضع النشامى بمجموعة جيدة تساهم في زيادة حظوظه بالتأهل.وأضاف: "معظم المنتخبات المشاركة في الدور الثالث منتخبات قوية، وتملك فرصة في المنافسة على بطاقات التأهل، وخصوصا المنتخبات التي سبق لها التواجد في المونديال في نسخ ماضية، كمنتخبات السعودية، اليابان، إيران، العراق، أستراليا، وكوريا الجنوبية".ويرى المشجع علي الخليلي، أن الآمال كبيرة في قدرة النشامى على إنجاز المهمة على أكمل وجه، وأن المنتخب يستطيع بهذا الجيل من اللاعبين التواجد في المونديال المقبل، رغم صعوبة المهمة في مواجهة منتخبات آسيوية قوية كمنتخبات اليابان وكوريا الجنوبية والسعودية وقطر وإيران والعراق.وأضاف أن تغيير الجهاز الفني جاء في وقت حساس وصعب، لكن خبرة وإصرار وعزيمة نجوم النشامى ستعوض ذلك.وتمنت المشجعة بيان أبو سالم، أن تبعد القرعة المنتخب عن منتخبات العراق واليابان وكوريا الجنوبية، التي تعد من أفضل المنتخبات الآسيوية حاليا، وتملك فرصة كبيرة للظهور في المونديال مرة أخرى، وبينت أن النشامى بشخصيته التي ظهرت خلال مباريات الدور الثاني قادر على الوصول التاريخي للمونديال، وسط دعم من اتحاد كرة القدم برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين.وأضافت أن معظم المنتخبات المشاركة قريبة بالمستوى الفني، وفرصة النشامى في حصد نقاط المباريات البيتية وزيادة آماله في خطف واحدة من بطاقات التأهل من هذا الدور قوية، وعليه عدم الانتظار للمرحلة الرابعة.وتوقع المشجع محمد الزبيدي، أن تضم مجموعة النشامى المنتخبين الياباني والعراقي، مبينا أن إمكانيات وقدرات النشامى تمنحه القدرة على مواجهة أفضل المنتخبات الآسيوية وتجاوزها، لكن مشكلة تغيير الجهاز الفني في وقت حساس تشكل هاجسا عند الجماهير الأردنية، ولكن الآمال معقودة على النشامى لزرع بسمة في نفوس الأردنيين والتأهل لكأس العالم 2026.ويخالف المشجع ناصر البدري الآراء الماضية، متوقعا أن ظروف المنتخب لن تساهم في تحقيق الإنجاز من هذا الدور وربما يحتاج للدور الرابع للمنافسة على خطف إحدى بطاقات التأهل للمونديال المقبل. مضيفا أن المنتخبات المشاركة قوية من الناحيتين الفنية والبدنية وخبراتها أفضل من المنتخب الوطني، ونظام الذهاب والإياب لا يخدم النشامى كثيرا، متمنيا التوفيق للنشامى رغم صعوبة المهمة.