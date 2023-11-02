الخميس 02 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الجماهير الأردنية تنتظر تألق التعمري أمام سان جيرمان اليوم

لاعب فريق مونبيليه الفرنسي موسى التعمري - (من المصدر)
لاعب فريق مونبيليه الفرنسي موسى التعمري - (من المصدر)
 تنتظر جماهير الكرة المحلية ظهور نجم المنتخب الوطني ونادي مونبيليه الفرنسي موسى التعمري بصورة مميزة، وذلك عندما يلتقي فريقه الليلة حامل لقب الدوري وثاني ترتيب الموسم الحالي فريق باريس سان جيرمان، عند الساعة الحادية عشرة مساء على ملعب حديقة الأمراء، لحساب الجولة 11 من البطولة.اضافة اعلان
وتعد مواجهة الليلة، مهمة للتعمري ورفاقه في ظل مواجهتهم الفريق الأكثر تتويجا بلقب الدوري الفرنسي بواقع 11 مرة، إلى جانب ضمه لعدد كبير من النجوم وفي مقدمتهم اللاعب الفرنسي كيليان مبابي.
ويحتل مونبيليه المركز الثامن على سلم الترتيب من 9 مباريات، بعد أن أعلن الاتحاد الفرنسي عن إعادة مباراة مونبيليه أمام كليرمون فوت 63، والتي كانت توقفت في دقائقها الأخيرة بفوز مونبيليه بأربعة أهداف مقابل هدفين، رغم أن التعمري سجل هدفين بتلك الموقعة، ليتم شطبهما وبقي عدد أهدافه 3، بعد ثنائية في شباك أولمبيك ليون وهدف بمرمى ستاد ريمس.
ويأمل التعمري، في وضع بصمة واضحة له في أهم مباراة له بالموسم، نظرا لقوة المنافس وتسليط وسائل الإعلام الفرنسية والأوروبية على مباريات سان جيرمان في كل أسبوع، باعتباره أكثر الفرق الفرنسية جماهيرية وشعبية على المستوى الدولي.
ونافس مبابي مساء الإثنين الماضي، كلا من الأرجنتيني ليونيل ميسي، والنرويجي إيرلينغ هالاند، على جائزة الكرة الذهبية عن العام 2023، والتي ذهبت للمرة الثامنة في التاريخ "للبرغوث الأرجنتيني"، فيما حل الموهبة الفرنسية البالغة من العمر 24 عاما في المركز الثالث.
ويعلم المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، المدرب الإسباني لويس إنريكي، القدرات الفنية التي يتمتع بها التعمري، ولا سيما بعد أن التقى به إبان إشرافه على تدريب منتخب إسبانيا العام الماضي، ومواجهة المنتخب الوطني في عمان، بالمباراة التي انتهت نتيجتها 3-1 لصالح الضيوف، إلى جانب رصده وبقية زملائه من خلال المباريات السابقة بالدوري الفرنسي. 
ومن المتوقع، أن ينضم التعمري للمنتخب الوطني الأسبوع المقبل من أجل بدء المشاركة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، إذ سيواجه "النشامى" في مستهل مشواره بالبطولة منتخب طاجيكستان خارج الديار في 16 من الشهر الحالي.
وأكد الناقد الرياضي مبارك الخوالدة، أن المباراة ستحظى باهتمام إعلامي كبير، نظرا لأن النادي "الباريسي" يملك في صفوفه نجوما متميزة ومعروفة لدى عشاق الكرة على المستوى العالمي.
وبين الخوالدة في حديثه لـ"الغد"، أن الأنظار ستتجه نحو التعمري من قبل الجماهير العربية والأوروبية باعتباره اللاعب الأمهر بفريقه، متمنيا أن يقدم المستوى المأمول منه، وأن يصنع أو يسجل في مرمى الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما.
وأضاف: "التعمري وعد جماهير فريقه بالتسجيل في مرمى سان جيرمان خلال تصريحات صحفية عقب مباراته الماضية التي لم يتمكن من التسجيل فيها، ونتمنى أن يصنع تاريخا مشرفا للاعب الأردني من خلال هذه المواجهة، وسيرته الذاتية ستتقدم حال كان مميزا الليلة".
وبدوره، أشار الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي ثامر صوالحة، إلى أن التعمري على موعد مهم في مسيرته الكروية من أجل التقدم خطوة للأمام، في حال تقديم مستوى رائعا في أصعب الملاعب الأوروبية "بارك دي برانس".
ولفت صوالحة، إلى أن الشارع الرياضي المحلي أصبح يتابع باستمرار أخبار نادي مونبيليه كافة، بعد انضمام التعمري، مؤكدا أن مواجهة الليلة تختلف عن بقية المواجهات، وستحظى بمتابعة عدد كبير من الجماهير رغم الأوضاع الصعبة في غزة".
وواصل: "التعمري أصبح بطلا في أعين الجماهير العربية، نظير مواقفه الداعمة باستمرار للقضية الفلسطينية، ونتمنى له التوفيق والنجاح بتحقيق أهدافه، المتمثلة باللعب على مستويات أعلى".
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