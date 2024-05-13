"الجمباز" يحط رحاله في "طشقند" تأهبا لخوض بطولة آسيا

خالد تيسير العميري

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عمان – باشر المنتخب الوطني للجمباز الفني تدريباته في العاصمة الأوزبكية "طشقند"، تأهبا لخوض النسخة الحادية عشرة من بطولة آسيا للجمباز الفني للشباب والرجال، التي تقام هناك في الفترة من 16 إلى 19 أيار (مايو) الحالي.ووصل وفد المنتخب الوطني للجمباز إلى "طشقند" في وقت مبكر من يوم أمس، وضم كلا من: الحكم الدولي علاء هيكل، المعالجة بدور الرواشدة، المدربين الأرميني جورجن سيريكانيان للرجال وجاد مزاهرة للشباب، إلى جانب اللاعبين: أحمد أبو السعود، أحمد حبيب، أحمد سلامة، وزيد الخالدي.وقال نائب رئيسة اتحاد الجمباز والناطق الإعلامي م.صالح الغويري في معرض رده على استفسارات "الغد": "تشكل البطولة محطة تحضيرية مهمة لأبو السعود قبل الشروع في منافسات الأولمبياد، إلى جانب كونها فرصة قوية لاحتكاك أبطال المستقبل الشباب، أحمد حبيب، أحمد سلامة، زيد الخالدي". وتشكل البطولة محطة تحضيرية مهمة للاعب المنتخب الوطني أحمد أبو السعود، الذي يتأهب للمشاركة في منافسات الجمباز عن جهاز "حصان المقابض" بدورة الألعاب الأولمبية 2024، والتي تحتضنها العاصمة الفرنسية باريس بالفترة من 26 تموز (يوليو) إلى 11 آب (أغسطس) المقبلين، وذلك للمرة الأولى في تاريخه.وتأهل أبو السعود إلى "العرس الأولمبي"، متصدرا لقائمة التصنيف العالمي للجمباز الفني للرجال عن جهاز "حصان المقابض"، والصادر عن الاتحاد الدولي للعبة، وذلك مع ختام سلسلة بطولة كأس العالم 2024، حيث انفرد أبو السعود في المركز الأول بجمعه 85 نقطة بعد احتساب أفضل ثلاث نتائج حققها في الجولات الأربع من سلسلة بطولة كأس العالم، حيث جمع 30 نقطة بإحرازه ذهبية جولة القاهرة، و25 نقطة من فضية "جولة ألمانيا"، و16 نقطة من حلوله خامسا في "جولة أذربيجان"، و30 نقطة من إحرازه ذهبية "جولة قطر".ويبحث أبو السعود تحت قيادة مدربه الأرميني جورجن سيريكانيان عن ظهور مميز في مشاركته المرتقبة بالبطولة القارية، حيث كان أبو السعود قد سبق له إحراز الميدالية الفضية في النسخة العاشرة من بطولة آسيا للجمباز الفني، والتي احتضنتها سنغافورة صيف العام الماضي، علما بأنه سبق له أيضا إحراز الميدالية الذهبية في بطولتي منغوليا 2019 وقطر 2022.