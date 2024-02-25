"الجمباز" يختتم دورة المدربين بمشاركة قياسية.. ويبارك إنجاز أبو السعود

خالد تيسير العميري

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عمان – اختتمت فعاليات دورة المدربين التي أقامها اتحاد الجمباز في مقره بمركز الأميرة رحمة للجمباز، وسط مشاركة قياسية لـ49 مدربا ومدربة.ورعى م. صالح الغويري نائب رئيسة اتحاد الجمباز والناطق الإعلامي، حفل تخريج المشاركين مندوبا عن سمو الأميرة رحمة بنت الحسن رئيسة اتحاد الجمباز، كما قدم الدروع التقديرية إلى المحاضرين، ألينا كوزنيتسوفا وشذى بندك وريما عامر وجاد مزاهرة و"مدير البطولة" عادل عودة، وذلك في ختام فعاليات الدورة.في المقابل، أكد الغويري أن الميدالية الفضية التي ظفر بها لاعب المنتخب الوطني أحمد أبو السعود في الجولة الثانية من سلسلة بطولة كأس العالم في ألمانيا، عززت من حظوظ أبو السعود في التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".وقال الغويري في حديثه لـ"الغد": "فخورون بما حققه بطلنا أحمد أبو السعود بعدما أضاف 25 نقطة إلى رصيده بحصوله على الميدالية الفضية ليصبح في رصيده إجمالي 55 نقطة، وإن شاء الله سيكون له نصيبا من المقعدين المؤهلين للأولمبياد"، مشددا على صعوبة المنافسة في ظل مشاركة أكثر من 300 لاعب يمثلون 80 دولة. وقال أبو السعود في مدونة نشرها عبر حسابه الرسمي في (فيسبوك): "الحمد لله رب العالمين، أحرزت الميدالية الفضية في بطولة كأس العالم المؤهلة للأولمبياد والتي أقيمت في ألمانيا، أشكر اتحاد الجمباز واللجنة الأولمبية، ومدربي جورجن سيراكانيان والكادر الإداري والفني والطبي على جهودهم الكبيرة المبذولة، كما أشكر جميع الداعمين وفي مقدمتهم سمو الأميرة رحمة بنت الحسن".وتمكن أبو السعود من تحقيق المركز الثاني والميدالية الفضية في "جولة ألمانيا" بعد أن حصل على 15.300 نقطة، وسبقها بإحراز الميدالية الذهبية في الجولة الأولى بالقاهرة بحصوله على علامة 15.066 نقطة، وتأجل الإعلان الرسمي عن تأهل أبو السعود إلى "أولمبياد باريس" إلى جولتي "باكو" أذربيجان بالفترة من 7 إلى 10 آذار (مارس) المقبل، و"الدوحة" قطر بالفترة من 17 إلى 20 نيسان (أبريل) المقبل، علما بأن دورة الألعاب الأولمبية تقام في العاصمة الفرنسية باريس بالفترة من 26 تموز (يوليو) إلى 11 آب (أغسطس) من العام الحالي.إلى ذلك، تشارك اللاعبة مرسيل جوهر سميرات في بطولة العالم الدولية للجمباز، والتي تستضيفها مدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الخميس المقبل.