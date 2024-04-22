"الجمباز" يرسم معالم خطة تحضير أبو السعود لأولمبياد باريس

خالد تيسير العميري

ينتظر أن يعقد مجلس إدارة اتحاد الجمباز، جلسة مطولة مع اللجنة الفنية خلال الأيام القليلة المقبلة، للنظر في المتطلبات المتعلقة بمشاركة اللاعب أحمد أبو السعود برفقة مدربه الأرمني جورجن سيريكانيان في دورة الألعاب الأولمبية، والتي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس بالفترة من 26 تموز (يوليو) إلى 11 آب (أغسطس) المقبلين.

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أبو السعود يحرز ذهبية كأس العالم للجمباز ويؤكد تأهله للأولمبياد



وحقق أبو السعود الميدالية الذهبية في الجولة الرابعة والختامية من سلسلة بطولة كأس العالم للجمباز، والتي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة مؤخرا، ليتأهل بشكل رسمي إلى "أولمبياد باريس"، في إنجاز يتحقق للمرة الأولى في تاريخه واتحاد اللعبة.



وتصدر أبو السعود الترتيب النهائي لتصنيف اللاعبين برصيد 85 نقطة بعد احتساب أفضل ثلاث نتائج حققها في الجولات الأربع من سلسلة بطولة كأس العالم، حيث جمع 30 نقطة بإحرازه ذهبية جولة القاهرة، و25 نقطة من فضية "جولة ألمانيا"، و18 نقطة من "جولة أذربيجان"، و30 نقطة من "جولة قطر".



وحظي أبو السعود، باستقبال رسمي بعدما حرصت أسرة اتحاد الجمباز من أعضاء مجلس إدارة ولاعبين ومدربين وأصدقاء اللاعب وعائلته، على الاحتفاء بإنجازه، وذلك بعدما بات أول لاعب عربي يتأهل عن جهاز "حصان المقابض" إلى دورة الألعاب الأولمبية.



وقال م. صالح الغويري نائب رئيسة اتحاد الجمباز والناطق الإعلامي في تصريحات خاصة لـ"الغد": "سنبحث مع اللجنة الفنية آليات وضع خطة إعداد متكاملة، تضمن تحضيرا مثاليا للاعب وتخلق أجواء إيجابية محفزة له برفقة مدربه جورجن، لتحقيق إنجاز تاريخي في الأولمبياد".



وأضاف: "نستهدف إقامة معسكر تدريبي للاعب في باريس لمدة أسبوعين يسبق انطلاق الأولمبياد، بالتنسيق مع مركز الإعداد الأولمبي"، لافتا إلى أن ذلك من شأنه المساهمة برفع وتيرة تحضيرات أبو السعود للحصول على ميدالية أولمبية".



واستطرد: "نحرص على توفير بيئة مناسبة وتوفير تغذية صحية لأبو السعود، ونناشد مؤسسات القطاع المدني بدعم الأبطال أصحاب الإنجازات في الرياضات الفردية، كونهم يعكسون صورة حضارية عن الشباب الأردني"، مثمنا في الوقت ذاته، الدعم الكبير المقدم من اللجنة الأولمبية ومركز الإعداد الأولمبي ووسائل الإعلام وأسرة الجمباز في دعم مسيرة أبطال اللعبة نحو العالمية.



ولدى سؤاله عن أبرز مخرجات اجتماع غرب آسيا، الذي أقيم على هامش بطولة العالم في قطر، أجاب: "لقد حصلنا على تأكيدات بتنظيم بطولة جمباز للناشئين والناشئات العام 2025 في الأردن، فيما حظيت الكويت بشرف استضافة بطولة الجمباز الإيقاعي في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل".



ووافق الاتحاد العربي للجمباز على تنظيم الأردن لبطولة العرب للباركور في مدينة الزرقاء بالأردن خلال العام الحالي، مع تأكيد مشاركة واسعة للمنتخبات العربية، فضلا عن إقامة دورة جمباز للجميع، فيما تحتضن الكويت والبحرين دورات تحكيمية للجمباز الفني، واختيرت قطر لاستضافة اجتماعات لجنة صياغة النظام الأساسي، على أن تعود الكويت لاستضافة اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي في وقت لاحق من العام الحالي.