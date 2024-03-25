"الجمباز" يشارك في كأس التحدي العالمي تحضيرا لـ"جولة الحسم" في قطر

خالد تيسير العميري

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عمان – وصلت بعثة المنتخب الوطني للجمباز الفني، في وقت متأخر من يوم أمس، إلى مدينة أنطاليا التركية، وذلك تأهبا للمشاركة في بطولة كأس التحدي العالمي للجمباز، والتي تنطلق يوم غد وتستمر منافساتها حتى الأول من نيسان (أبريل) المقبل.ويرأس عضو اتحاد الجمباز، عادل عودة، وفد المنتخب الوطني للجمباز المشارك في البطولة الدولية، والذي يضم كلا من: الحكم منير صقر، المعالجة بدور الرواشدة، المدرب الأرمني جورجن سيريكانيان، إلى جانب اللاعبين؛ أحمد أبو السعود، سليم ناغوج، أحمد حبيب، أحمد سلامة.وقال نائب رئيسة اتحاد الجمباز والناطق الإعلامي م. صالح الغويري في معرض رده على استفسارات "الغد": "هذه المشاركة تمثل محطة استعداد مهمة للاعبينا قبل خوض الجولة الأخيرة من سلسلة بطولة كأس العالم في قطر، والتي نثق فيها بقدرة بطلنا أحمد أبو السعود على حسم بطاقة التأهل إلى أولمبياد باريس".وأضاف: "مشاركة ناغوج وسلامة وحبيب تأتي بهدف التأهل لأدوار متقدمة عن الأجهزة التي سينافسون عليها في كأس التحدي إلى جانب إكسابهم الخبرات، لكننا سنكون سعداء جدا إذا تمكن أحد هؤلاء اللاعبين من تحقيق ميدالية ملونة في البطولة أيضا".وتحتضن العاصمة القطرية الدوحة، فعاليات الجولة الرابعة والأخيرة من سلسلة بطولة كأس العالم بالفترة من 17 إلى 20 نيسان (أبريل) المقبل، وسيتم فيها الكشف عن هوية اللاعبين المتأهلين إلى "العرس الأولمبي".ومن المقرر أن يرأس م. صالح الغويري الوفد الأردني المشارك في الجولة الرابعة من سلسلة بطولة كأس العالم في "الدوحة"، ويضم إلى جانبه، الحكم محمد الأخضر والمعالجة بدور الرواشدة والمدرب الأرمني جورجن سيريكانيان، إلى جانب اللاعبين الثلاثة: أحمد أبو السعود وسليم ناغوج وأحمد حبيب.ويتصدر أبو السعود الترتيب العام بإجمالي 73 نقطة (30 نقطة لإحرازه ذهبية جولة مصر، و25 نقطة لفوزه بفضية جولة ألمانيا، و18 نقطة لاحتلاله المركز الخامس في جولة أذربيجان)، متقدما على منافسيه الكازاخستاني ناريمان كوربانوف، الذي يأتي ثانيا بإجمالي 66 نقطة، والكوري الجنوبي هور وونغ صاحب المركز الثالث برصيد 47 نقطة.وتعد الجولات الأربع الأولى من سلسلة بطولة كأس العالم، محطات تأهيلية إلى دورة الألعاب الأولمبية، والتي تقام في العاصمة الفرنسية باريس بالفترة من 26 تموز (يوليو) إلى 11 آب (أغسطس) المقبلين، حيث يحتاج أبو السعود إلى تحقيق أحد المراكز الثلاثة الأولى بـ"جولة قطر" من أهل إنجاز هدف التأهل الأولمبي بشكل رسمي.