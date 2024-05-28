 
الثلاثاء 28 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"الجمباز" يطير إلى سلوفينيا للمشاركة في كأس التحدي العالمي

وفد المنتخب الوطني للجمباز المشارك في بطولة كأس التحدي العالمي - (من المصدر)
وفد المنتخب الوطني للجمباز المشارك في بطولة كأس التحدي العالمي - (من المصدر)
عمان – غادرت بعثة المنتخب الوطني للجمباز الفني إلى جمهورية سلوفينيا في وقت متأخر من يوم أمس، تأهبا للمشاركة في بطولة كأس التحدي العالمي، والتي تنطلق يوم غد وتستمر منافساتها حتى الأحد المقبل، وسط مشاركة واسعة.اضافة اعلان
ويضم وفد المنتخب الوطني، كلا من: المدير الفني الأرميني جورجن سيركانيان والمعالجة بدور الرواشدة، إلى جانب اللاعبين أحمد أبو السعود وأحمد حبيب وأحمد سلامة.
وقال نائب رئيسة اتحاد الجمباز والناطق الإعلامي م. صالح الغويري في حديثه لـ"الغد": "تشكل هذه البطولة فرصة تحضير جيدة للاعبنا أحمد أبو السعود قبل بدء معسكره الخارجي في باريس والمشاركة الأولمبية التاريخية، ثقتنا كبيرة باللاعبين كافة، على تحقيق نتائج مرضية في البطولة العالمية". 
وكان أبو السعود، ظفر مؤخرا بالميدالية البرونزية على جهاز "حصان المقابض" في النسخة الحادية عشرة من بطولة آسيا للجمباز، والتي استضافتها العاصمة الأوزبكية طشقند، فيما حل أحمد حبيب سادسا في النهائي، وجاء زيد الخالدي عاشرا في الفردي العام، وسبق لأبو السعود إحراز الميدالية الفضية في النسخة العاشرة من بطولة آسيا في سنغافورة العام الماضي، علما بأنه سبق له أيضا إحراز الميدالية الذهبية في بطولتي منغوليا العام 2019 وقطر العام 2022.
وتشكل البطولة، محطة تحضيرية مهمة للاعب المنتخب الوطني أحمد أبو السعود، الذي يتأهب للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 2024، والتي تحتضنها العاصمة الفرنسية باريس بالفترة من 26 تموز (يوليو) إلى 11 آب (أغسطس) المقبلين، كما أنه سيدخل في معسكر تحضيري هناك يسبق مشاركته التاريخية بـ"العرس الأولمبي". 
وكان أبو السعود، تأهل إلى الأولمبياد متصدرا لقائمة التصنيف العالمي للجمباز الفني للرجال عن جهاز "حصان المقابض" والصادر عن الاتحاد الدولي للعبة، وذلك مع ختام سلسلة بطولة كأس العالم 2024، حيث انفرد أبو السعود في المركز الأول بجمعه 85 نقطة بعد احتساب أفضل ثلاث نتائج حققها في الجولات الأربع من سلسلة بطولة كأس العالم، حيث جمع 30 نقطة بإحرازه ذهبية جولة القاهرة، و25 نقطة من فضية "جولة ألمانيا"، و16 نقطة من حلوله خامسا في "جولة أذربيجان"، و30 نقطة من إحرازه ذهبية "جولة قطر". 
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