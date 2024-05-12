الأحد 12 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الجمعية الأردنية للماراثونات تنظم سباق "اركضي عشانك"

1715520654659608500
سيدات خلال مشاركتهن في سباق العام الماضي - (من المصدر)
عمان – الغد– بدأت الجمعية الأردنية للماراثونات، تحضيراتها لإقامة النسخة الثالثة من سباق السيدات، يوم السابع من شهر حزيران (يونيو) المقبل، في حدائق الحسين تحت شعار "اركضي عشانك"، برعاية سمو الأميرة دانا فراس. اضافة اعلان
ويأتي هذا الحدث انطلاقا من إيمان الجمعية الأردنية للماراثونات بأهمية النشاط البدني كركيزة أساسية لنمط حياة صحي ومتوازن. حيث يوفر هذا السباق منصة للسيدات لاختبار قدراتهن، وبناء الثقة بالنفس، وتعزيز الروح الجماعية والنمو الشخصي، وتحفيز السيدات من مختلف الأعمار والمستويات على المشاركة الفعالة والاستمتاع بفوائد الرياضة، وعلى رأسها رياضة الجري.
ويضم الحدث الرياضي السياحي فئتين 5.2كم و2.6 كم، حيث يبدأ تجمع المتسابقات عند الساعة 8 صباحا وموعد الانطلاق عند الساعة 9 صباحا، فيما تنطلق جميع سباقات ذوي الاحتياجات الخاصة والمكفوفين بعد موعد بداية كل سباق بـ10 دقائق.
وأعلنت الجمعية عن فتح أبواب مكاتبها المتواجدة في منطقة الشميساني بعمان، لاستقبال الراغبين بالمشاركة، كما قامت بفتح باب التسجيل عبر موقعها الإلكتروني www.RunJordan.com ، وستبقى الفرصة متاحة أمام الراغبين بالتسجيل لغاية السابع من الشهر المقبل. 
وأعلنت المديرة العامة للجمعية الأردنية لينا الكرد، عن تجديد الشراكات مع الجهات الداعمة، موجهة شكرها لجميع رعاة سباق السيدات الذين لهم الدور الأكبر في إنجاح السباق، فضلا عن شكرها لأمانة عمان الكبرى على شراكتها المستدامة للجمعية ودورها في تعزيز التعاون لتنظيم وإنجاح الأنشطة الرياضية المشتركة، والاتحاد الأردني لألعاب القوى وغيرها، من الجهات التطوعية والجهات الرسمية.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
GNY-inaXoAAEQ6W

أرسنال يهزم مانشستر يونايتد وينتظر "هدية" توتنهام

منذ 37 دقيقة
1715522423239658500

تقليص عدد أندية المحترفين.. زيادة التنافس أم تحجيم نجومية لاعبين

منذ 39 دقيقة
1715516281929523400

صدام متجدد بين اتحاد عمان والأرثوذكسي بنهائي "سلة الناشئين"

منذ 40 دقيقة
1715521014179619500

"التايكواندو" في فيتنام لكتابة تاريخ جديد في آسيا

منذ 42 دقيقة
GM_yMUJXoAA8JA6

منع جماهير باريس سان جيرمان من السفر إلى نيس

منذ3 ساعة
عبد الرحمن الحياصات بعد إعلان فوزه أول من أمس -(من المصدر)

الحياصات والدعجة إلى نصف النهائي.. وهزيمتان لأبزاخ وحسنين

11 أيار 2024
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

قراءة المستقبل في ضوء تحديات الحاضر

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

التباكي على الفلسطينيين

ماهر أبو طير |اليوم

حل العودتين (4)..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

المراجعة الأولى للصندوق

سلامة الدرعاوي |اليوم

الدلالات الحقوقية في لقاء الملكة رانيا

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

دولة الرئيس وعطلة الخميس

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
1715432581158033100

كيف أصبحت احتجاجات الطلاب من أجل غزة عالمية‏؟

ترجمات |11 أيار 2024
1715432982838052300

كنت في رفح وأفزعني ما رأيت

ترجمات |11 أيار 2024
بايدن

بايدن يسعى إلى ممارسة سياسة القوة في العلاقة مع إسرائيل

ترجمات |11 أيار 2024
1715346591337120400

الذكاء الاصطناعي والتحكم في مسار حروب المستقبل

ترجمات |10 أيار 2024
النساء الحوامل في غزة ليس لديهن مكان آمن يذهبن إليه وواجهن تحديات لا يمكن تصورها

المعاناة الصامتة للنساء الفلسطينيات‏

ترجمات |08 أيار 2024
"فقدان الأمل".. صورة من السودان - (المصدر)

بعد عام من الحرب السودان دولة فاشلة ‏

ترجمات |07 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

النمرة غلط

الاحتيال الإلكتروني 10 أيار 2024

14 copy

تلفون يوم الجمعة 09 أيار 2024

تلفون يوم الجمعة

العصف الذهني للطعام في الأردن 08 أيار 2024

hajjaj copy

ابني 07 أيار 2024

hajjaj

منخفض 06 أيار 2024

hajjaj copy
 
 