الجمعية الأردنية للماراثونات تنظم سباق "اركضي عشانك"

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عمان – الغد– بدأت الجمعية الأردنية للماراثونات، تحضيراتها لإقامة النسخة الثالثة من سباق السيدات، يوم السابع من شهر حزيران (يونيو) المقبل، في حدائق الحسين تحت شعار "اركضي عشانك"، برعاية سمو الأميرة دانا فراس.ويأتي هذا الحدث انطلاقا من إيمان الجمعية الأردنية للماراثونات بأهمية النشاط البدني كركيزة أساسية لنمط حياة صحي ومتوازن. حيث يوفر هذا السباق منصة للسيدات لاختبار قدراتهن، وبناء الثقة بالنفس، وتعزيز الروح الجماعية والنمو الشخصي، وتحفيز السيدات من مختلف الأعمار والمستويات على المشاركة الفعالة والاستمتاع بفوائد الرياضة، وعلى رأسها رياضة الجري.ويضم الحدث الرياضي السياحي فئتين 5.2كم و2.6 كم، حيث يبدأ تجمع المتسابقات عند الساعة 8 صباحا وموعد الانطلاق عند الساعة 9 صباحا، فيما تنطلق جميع سباقات ذوي الاحتياجات الخاصة والمكفوفين بعد موعد بداية كل سباق بـ10 دقائق.وأعلنت الجمعية عن فتح أبواب مكاتبها المتواجدة في منطقة الشميساني بعمان، لاستقبال الراغبين بالمشاركة، كما قامت بفتح باب التسجيل عبر موقعها الإلكتروني www.RunJordan.com ، وستبقى الفرصة متاحة أمام الراغبين بالتسجيل لغاية السابع من الشهر المقبل.وأعلنت المديرة العامة للجمعية الأردنية لينا الكرد، عن تجديد الشراكات مع الجهات الداعمة، موجهة شكرها لجميع رعاة سباق السيدات الذين لهم الدور الأكبر في إنجاح السباق، فضلا عن شكرها لأمانة عمان الكبرى على شراكتها المستدامة للجمعية ودورها في تعزيز التعاون لتنظيم وإنجاح الأنشطة الرياضية المشتركة، والاتحاد الأردني لألعاب القوى وغيرها، من الجهات التطوعية والجهات الرسمية.