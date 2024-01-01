الجوابرة.. رحلة مكوكية وتجربة عمانية وحنين للبيت "الأهلاوي"

مصطفى بالو

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عمان- يبقى لطعم الإنجاز مذاقه الخاص، وتزداد نكهته حلاوة، حين يعتريه الجد والتعب وعرق الاجتهاد في الملعب، متجاوزا المعوقات والصعوبات للوصول إلى الهدف، في بداية تستحق تسميتها "من الصفر"، ليخرج أصحابها من رحم المعاناة إلى عالم النجومية.زاوية "من الصفر" تقف في جديد محطاتها، عند لاعب الوسط الهجومي إبراهيم الجوابرة، الذي مضى واثقا على طريق النجومية، عبر رحلة كروية بدأها من الأهلي ومثل فيها العديد من الأندية المحلية، وشده الحنين من جديد إلى البيت الأهلاوي بالموسم الحالي، وهو الذي ترك بصمة أردنية في الملاعب العُمانية.الحارات ودوريات المساجديؤكد الجوابرة، أن الحارات والمدارس ودوريات المساجد، أظهرت موهبته الكروية إلى المهتمين، مصرحا: "أتذكر أنني كنت ألعب الكرة وأنا ابن 4 سنوات، وأمارسها بشغف مع أقراني في الحارة، وزادتها دوريات المساجد عاما بعد عام، حيث تعودت منذ الصغر، على تعلم القرآن الكريم وأصول الدين في المساجد القريبة من مكان سكني، وشاركتها دوريات المساجد من عام إلى آخر".وكشف الجوابرة عن سر لا يعرفه الكثيرون في مسيرته الكروية، قائلا: "لا يعرف الغالبية أن الوحدات أول الأندية التي تدربت في مدرستها الكروية، وأتذكر أنني خضت الاختبارات مع مجموعة كبيرة من الواعدين، في صالة الشهيد محمد الدرة بمقر النادي، ووقع علي الاختيار من قبل المدرب ولاعب الوحدات سابقا علي جمعة، الذي طلب مني المشاركة بالتدريبات الرسمية بعد الاختبارات، وإحضار هويتي الشخصية، إلا أنني أخبرته أنني ذاهب لأداء مناسك العمرة في اليوم التالي، وأصر علي بالالتحاق بالتدريبات بعد العودة من السعودية".الأهلي العريق بيتي الأنيقويوضح الجوابرة، أن الظروف لم تأخذه إلى نادي الوحدات، والتحق بفئات الأهلي العمرية، ساردا: "لم تشأ ظروفي أن أعود إلى الوحدات، ووجدت طريقي الكروية تأخذني إلى البيت الأهلاوي العتيق في سن الرابعة عشرة من عمري، حيث تدرجت بفرقه تحت 16 و18 و20 سنة، وألحقني المدرب القدير نهاد صوقار وأنا ابن 18 ربيعا بالفريق الأول، وشاركت "الليث الأبيض" منافسات دوري الدرجة الأولى تحت قيادة المدرب عيسى الترك، وكانت أولى مبارياتي الرسمية أمام العربي، وأتذكر أنني قدمت مستوى لاقى استحسان المدربين والجماهير".وتابع: "عشت مع الأهلي فرحة الصعود مجددا إلى دوري المحترفين في الموسم 2014-2015، وقدمت نفسي بقوة، وأنا أجيد اللعب في الوسط الأيمن والأيسر وأتقن دور المهاجم الوهمي وفي بعض الأحيان ألعب مهاجما صريحا، وقدم "الليث الأبيض" أداء استثنائيا في هذا الموسم، الذي وقفنا فيه بالمركز الخامس، وكانت أجمل مبارياتي بقميص الأهلي أمام الفيصلي، وسجلت وقتها أسرع هدف بالدوري".محطات كرويةويشير الجوابرة، إلى أن انتهاء عقده دفعه لتغيير وجهته الكروية والرحيل عن الأهلي في المواسم التالية، شارحا: "بعد انتهاء عقدي وقعت مع ذات راس بالموسم 2015-2016، حيث طلبني مدرب الفريق هيثم الشبول، والذي دربنا في مرحلة الذهاب، ثم تابعنا مع المدرب السوري عماد خانكان، ووقفنا وقتها بالمركز الثامن في الدوري برصيد 28 نقطة، وكانت أجمل مبارياتي أمام الوحدات التي انتهت بفوزنا بنتيجة 3-1، عندما صنعت هدفين".وأردف: "وكانت لي محطة جميلة في صفوف فريق سحاب بالموسم 2016-2017، تحت قيادة المدرب إسلام ذيابات، وارتبطت بعلاقة وثيقة بالجماهير، وكانت أجمل مبارياتي أمام البقعة، حين سجلت هدف الفوز الثمين في الدقيقة 86 (2-1)، في الوقت الذي لم يكتب فيه لمسيرتي النجاح في فريق الجزيرة بالموسم 2017-2018".وزاد: "شدني الحنين إلى بيتي في النادي الأهلي بالموسم 2018-2019، والذي أعاد لي الروح باستعادة شريط ذكرياتي، عندما دخلته ناشئا وتدرجت حتى الوصول إلى الفريق الأول، وأتذكر موسم الهبوط المر (2011)، عندما انسحبنا من الدوري وفقا للقرار الإداري وقتها، اعتراضا على قرار اتحاد الكرة بعدم قبول احتجاج النادي على إشراك الرمثا للاعب موقوف وقتها".وواصل الجوابرة: "لعبت لنصف موسم، مع شباب الأردن في العام 2013، تحت قيادة الروماني فلورين متروك، وشاركت الفريق بالتتويج بلقب الدوري، ولعبت للمنشية في العام 2014، وساهمت في ثباته بين المحترفين، ولي محطة في صفوف اليرموك بالملاعب المحلية".ويرى الجوابرة، أن تجربته مع الوحدات مختلفة عن غيرها، حيث الهالة الجماهيرية والإعلامية، موضحا: "في الموسم 2020، وقعت مع الوحدات بتنسيب من مدرب الفريق وقتها عبدالله أبو زمع، وهو النادي الذي خضت فيه أول اختباراتي واختياراتي واعدا، وشعرت بالفخر وأنا أدخل أبواب نادي البطولات والتاريخ والإنجازات، وتوجت مع الوحدات بلقبي الدرع والدوري بالموسم الأول، وكأس الكؤوس بالموسم الثاني، وساهمت بتسجيل وصناعة أهداف مهمة، وكانت أجمل مبارياتي أمام الرمثا في نهائي الدرع وساهمت بصناعة هدفين في هذه المباراة، وكذلك أمام مرمى الحسين إربد حين سجلت هدفين، وسجلت بالموسم 5 أهداف وصنعت مثلها في هذا الموسم".واستطرد الجوابرة: "جددت عقدي في الموسم التالي 2021، ورغم وعود الإدارة المؤقتة وقتها برفع قيمة عقدي وتأمين عمل إضافي لي، إلا أن شيئا لم يحدث، وضحيت بكل ذلك من أجل جماهير الوحدات، ولعبت الموسم الثاني الذي لم يكن بسقف الطموح، ولعل من أبرز ما عشته بالوحدات، مشاركة الفريق المشاركة دوي أبطال آسيا وقدمنا فيه مباريات كبيرة".ويروي الجوابرة قصة احترافه في عُمان بفخر وسعادة، قائلا: "نظرا لتأخر المنافسات المحلية، وافقت على عرض احترافي من نادي السيب العُماني، في تجربة اعتبرها ناجحة رغم قصرها لنصف موسم، حيث قدمت مباريات كبيرة وشاركت الفريق التتويج بلقب الدوري وكأس السلطان قابوس، وشاركته الأدوار الأولية من مباريات كأس الاتحاد الآسيوي التي خطف لقبها في الموسم 2022، وساهمت في صناعة العديد من الأهداف".ويصف الجوابرة تجربته في الحسين إربد بالرائعة قائلا: "لعبت للحسين إربد نصف موسم في العام 2022، ووجدت فيه الراحة النفسية والاستقرار، والتعامل الاحترافي من مجلس الإدارة، ودعم لا محدود من الجماهير، وساهمت بصناعة العديد من أهداف "الغزاة"، حيث نافسنا بقوة على لقب الدوري، إلا أن الحظ لم يحالفنا".واسترسل: "عدت في تجربة جديدة مع الأهلي العائد من جديد إلى مصاف أندية المحترفين، وقدم مجلس الإدارة أشكال الدعم كافة، لاستقرار الفريق، ورغم أننا قدمنا مباريات جيدة للغاية، إلا أن سوء الطالع رافقنا أغلب مباريات الذهاب، ونعترف بتقصيرنا كلاعبين، ولم نقدم المأمول منا لنقف في المركز قبل الأخير برصيد 8 نقاط، في ختام مرحلة الذهاب، ونعد بتقديم الأفضل وما يليق بعراقة النادي وفاء لجماهيره بمرحلة الإياب"."النشامى".. شرف كبيرويوضح الجوابرة، أن اللعب لمنتخب الوطن، شرف وطموح كبير يطارده اللاعب بإصرار، ويسرد قصته مع المنتخب قائلا: "تم استدعائي إلى تشكيلة المنتخب الوطني الأول بعد لعبي في صفوف سحاب، تحت قيادة المدرب عبدالله أبو زمع، وشاركته مباراتيه الوديتين أمام عُمان والمغرب، وفي المباراة الأخيرة قدمت مستوى طيبا، لكن لم يتم استدعائي للقائمة النهائية للمنافسات الرسمية".وأكمل: "تم استدعائي في المرة الثانية في عهد البلجيكي فيتال بوركيلمانز، ضمن التحضيرات للاستحقاقات الآسيوية، حيث شاركته المباراة الودية أمام نيبال في أحد التجمعات التدريبية، وبعدها اضطررت للاعتذار بسبب حفل زفافي الذي أعقب المعسكر مباشرة، لكنني ما أزال أطارد طموحي باللعب مع النشامى بكل جهد وإصرار خلال الفترات المقبلة".وحول انطباعه عن رحلة تحضير المنتخب الوطني للنهائيات الآسيوية بعد أيام، وخوضه غمار المنافسة في التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2026 بقيادة المغربي حسين عموتة، أجاب الجوابرة: "انطباعي لا يتغير كثيرا عن آراء الشارع الرياضي، الذي لم ترضه نتائج المنتخب الوطني تحت قيادة عموتة، وما تزال الصورة ضبابية إلى حد كبير، لكن ما أريد تأكيده أن المنتخب الوطني يملك خيارات مهمة، وما يحتاجه هو ترتيب الأوراق، ونراهن على الحماس والإصرار والتحدي لدى اللاعب الأردني خلال الاستحقاقات المهمة بالفترة المقبلة".