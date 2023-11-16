الجولة الأخيرة من دوري الجولف تنطلق اليوم

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تختتم اليوم منافسات الدوري الأردني للجولف عن الموسم الحالي 2023، وذلك بإقامة فعاليات الجولة الأخيرة في ملاعب نادي واحة أيلة للجولف بمدينة العقبة، وسط مشاركة واسعة لنحو 34 لاعبا ولاعبة يمثلون مختلف الفئات العمرية.وأنجزت أسرة اتحاد الجولف ونادي واحة أيلة، الترتيبات كافة للخروج بختام مبهر يليق بالموسم الطويل، الذي شهد منافسة قوية في مختلف جولاته، مع التأكيد أن النتائج المتقاربة بين اللاعبين ستبقي باب المنافسة على اللقب مفتوحا على مصراعيه.ووضع المجلس الجديد لإدارة شؤون اتحاد الجولف، لمساته الأخيرة على أجندة الموسم الجديد 2024، والتي ستتضمن مشاركات مرتقبة في البطولات المحلية والخارجية، مع الإشارة إلى أن البطولات ستقام بين ملعبي نادي واحة أيلة ونادي البشارات.وقالت عضو اتحاد الجولف وأمينة السر مجد نجادا، أن هدف المرحلة المقبلة يسير نحو توسيع القاعدة ورفع عدد البطولات، مشيرة: “ستكون جولات الدوري الأردني في الموسم المقبل تحت التصنيف العالمي للهواة، وهذا يشكل نقلة نوعية، كما ستكون أجندتنا مزدحمة بالبطولات الكبيرة، وهذا يتطلب دعما كبيرا من الداعمين والرعاة لإنجاحه”. واختتمت: “يشهد الموسم المقبل تحولا في لعبة الجولف، لتكون أكثر شمولية وللفئات كافة، وبما يساهم في زيادة القاعدة، نريد الحفاظ على جاهزية اللاعبين لتمثيل الأردن في مختلف البطولات”.وثمن اتحاد الجولف، الجهود الكبيرة للرعاة والداعمين، وفي مقدمتهم اللجنة الأولمبية وشركة واحة أيلة ونادي البشارات ومديرية الأمن العام وR&A ووسائل الإعلام بأشكالها المختلفة.