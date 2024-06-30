"الجولف" الأردنية تشارك في بطولة مصر الدولية

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غادر وفد منتخب الجولف عمان مساء أمس، للمشاركة في بطولة مصر الدولية والتي ستقام في مدينة 6 أكتوبر على ملاعب (بالم هيلز) في الفترة من 1 لغاية 4 تموز(يوليو) المقبل، بمشاركة أكثر من (60) لاعبا ولاعبة يمثلون دول: السعودية، المغرب، ألمانيا، نيوزلندا، الأردن، إضافة إلى مصر الدولة المنظمة.ومن المتوقع أن يدخل لاعبو المنتخب اعتبارا من صباح اليوم، في تدريب على ملعب البطولة لمعرفة تضاريس الملعب والتأقلم على اللعب في الأجواء الحارة.ويمثل الوفد الأردني كل من: أمجد عكة رئيسا للوفد، المدير الفني للمنتخب عامر راضي، المعالجة بتول المدادحة، إضافة إلى اللاعبين واللاعبات: محمد الرواشدة، عبد الرحمن الظاهر، سالم العبداللات، آدم السعودي، ليليان مجاهد، لمار الشوملي، ميار الشوملي، تاج عكروش، إضافة إلى مراد الرواشدة.وأشار رئيس الوفد أمجد عكة إلى أن المشاركة الأردنية في هذه البطولة تعتبر الأوسع والأكبر عبر تاريخ المشاركة الأردنية في بطولات دولية، وهذا ما يؤكد نجاح أسرة الاتحاد في زيادة انتشار اللعبة وتطوير قاعدة الناشئين والتي أخذت “نصيب الأسد” من اهتمام الاتحاد لإيمانه بأن المستقبل لهؤلاء النجوم والذين بدأوا حصد الميداليات في الاستحقاقات الدولية. وأكد عكة أن أسرة الاتحاد تقف بكل إمكانياتها من أجل إيجاد جيل واعد يمثل المنتخب الوطني لسنوات طويلة.وأكد المدير الفني للمنتخب عامر راضي أن الهدف الأهم في هذه البطولة هو إدخال الجيل الجديد في أجواء البطولات الدولية، حيث إن غالبية اللاعبين تعتبر هذه المشاركة الدولية الأولى لهم وهذا من شأنه أن يدخلهم في أجواء المنافسة الحقيقية، مما سينعكس إيجابا على أدائهم في الاستحقاقات المقبلة. وعبر راضي عن فخره برؤية لاعبين ولاعبات جدد في صفوف المنتخبات الوطنية مؤكدا ثقته بجميع لاعبين الجولف في الأردن، داعيا إياهم إلى مزيد من التدريب للوصول إلى منصات التتويج.وظهر اللاعبون المشاركون بمعنويات عالية في الجولة الأخيرة من الدوري الأردني والذي اختتم الأسبوع الماضي في ملاعب البشارات. ويشار أن الاتحاد نجح في برنامج الدوري الأردني والذي ركز فيه على قطاع الناشئين وقطف ثمار هذا البرنامج، لتحقيق لقب البطولة العربية للناشئين (فردي، فرق) والتي أقيمت في تونس.