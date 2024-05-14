الثلاثاء 14 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"الجولف" فخور بنجاح بطولة الأردن المفتوحة فنيا وإداريا

من التتويج في بطولة الاردن للجولف - (من المصدر)
من التتويج في بطولة الاردن للجولف - (من المصدر)
 أثنى اتحاد الجولف، على أداء لاعبي المنتخبات الوطنية الذين شاركوا في بطولة الأردن المفتوحة بنسختها الثالثة والثلاثين التي اختتمت فعالياتها يوم السبت الماضي على ملاعب نادي أيلة في العقبة.اضافة اعلان
وشهدت البطولة مشاركة دولية تعتبر الأعلى في تاريخ البطولة بمشاركة 110 لاعبين ولاعبات من 11 دولة عربية وأجنبية، حيث أظهر فيها لاعبو المنتخب الوطني مستويات متميزة وروح تنافسية عالية، واكتسبوا خبرات كبيرة وفق ما أكده رئيس اتحاد الجولف كريم البرغوثي.
وحقق لاعبو المنتخب المركزين الثاني والثالث في فئة الناشئين تحت سن 16 سنة، عن طريق اللاعبين: سالم العبدالات ومحمد الرواشدة. وفي مسابقة السيدات حققت اللاعبة ياسمين ظاهر المركز الثالث. وقدم كل من: ليليان مجاهد، حمزة سلمان، وأنس العمريين، وعبد الرحمن الظاهر، ودانيال ظاهر وسارية عساسفة أداء مميزا . 
وأعرب المدير التنفيذي لشركة واحة أيلة للتطوير المهندس سهل دودين، عن سعادته بالنجاح الباهر للبطولة، وللإنجازات التي حققها لاعبو المنتخب الوطني في مشاركاتهم بالبطولة، مؤكداً استمرار دعم أيلة للاتحاد الأردني للاستمرار بتطوير اللاعبين وصولا إلى العالمية.
وشكر دودين جهود اللجان المختصة والمشرفة على البطولة من الاتحاد الأردني للجولف والفرق الفنية في أيلة، مثمناً التعاون بين مختلف المؤسسات الوطنية لإنجاح فعاليات البطولة وجهود مديرية الأمن العام وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وهيئة تنشيط السياحة واللجنة الأولمبية الأردنية ومديرية الدفاع المدني.
أما مديرة البطولة وعضو الاتحاد الأردني للجولف مجد النجادا أكدت تقدير أسرة الاتحاد وعشاق رياضة الجولف لجميع الشركاء والداعمين واللجان المنبثقة عن الاتحاد، لجهودهم في إنجاح فعاليات البطولة التي كانت أقوى نسخة على الإطلاق حجما ومشاركة وعلى مستوى عالميا مرموقا يليق بسمعة ومكانة الرياضة الأردنية، مضيفة، أن سر النجاح في البطولة كان الانسجام في العمل بين الجميع .
وقالت: “النجاحات جاءت للدعم والتعاون بين مختلف المؤسسات في القطاعين العام والخاص، مقدما شكره للجان المنبثقة عن الاتحاد والتي شكلت إضافة حقيقية للبطولة، وبرامج الاتحاد وهي اللجنة الفنية ولجنة التسويق ولجنة الانضباط والسلوك ولجنة الإعلام”، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد تصاعدا في مأسسة العمل في الاتحاد وفق معايير دولية.
البطولة التي اختتمت فعالياتها السبت الماضي، جرى تنظيمها بالشراكة بين الاتحاد الأردني للجولف وشركة واحة أيلة للتطوير ونادي أيلة للجولف، وبدعم كل من: IM Motors، وبنك الاتحاد، والناقل الرسمي للوفود AVIS ، وبالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الخاصة وهيئة تنشيط السياحة.
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