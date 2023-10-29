الأحد 29 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الحديدي وأبو خديجة على أعتاب نهائي بطولة آسيا للملاكمة

لاعبة المنتخب الوطني للملاكمة ميس أبو خديجة
لاعبة المنتخب الوطني للملاكمة ميس أبو خديجة
 يتطلع لاعبا المنتخب الوطني للملاكمة عمر الحديدي وميس أبو خديجة، لبلوغ المواجهة النهائية من بطولة آسيا للشباب والناشئين، والتي تقام أحداثها في العاصمة الكزخية أستانا وتستمر حتى 3  شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.اضافة اعلان
ويلتقي الحديدي اليوم في منافسات (وزن تحت 63.5 كغم) مع اللاعب توريخان سابيرخان من كازاخستان، وفي حال تحقيقه الفوز سينافس على الميدالية الذهبية في المواجهة النهائية للشباب، فيما تمثل خسارته ضمان الحصول على ميدالية برونزية.
واستطاع الحديدي التغلب على ايرنيست كي كو من هونغ كونغ في ثمن النهائي، قبل أن يتجاوز التايلندي ريتانان نويمانغ في نصف النهائي، ليكون اللاعب الأردني الوحيد الذي يحقق انتصارين في البطولة الحالية.
وتنافس أبو خديجة اليوم في المربع الذهبي اللاعبة الأوزبكية إبروخيمجونوفا مشتاريبونو في منافسات (وزن تحت 57 كغم) للشابات، وتسعى للوصول للنهائي في إنجاز نوعي للملاكمة النسوية الأردنية حال تحقيقه، بالمنافسة على الميدالية الذهبية أو الفضية. وحققت أبو خديجة أول فوز لها في دور ربع النهائي أول من أمس على منافستها الفيتنامية تروك هان تران تي، لتصل نصف النهائي في أول مشاركة لها بالبطولات القارية.
وشارك المنتخب الوطني في البطولة بـ11 لاعبا ولاعبة، حيث ودع بقية اللاعبين من أدوار مختلفة، وآخرهم اللاعب رازي حياصات بخسارته من اللاعب ميرازاكير كوشاليف من قيرغيزستان في منافسات (وزن فوق 92 كغم) لحساب الدور ربع النهائي.
وودع اللاعب أكرم زيادة من الدور ربع النهائي على يد الكزخي كوانياش أسكر، ضمن منافسات (وزن تحت 60 كغم)، علما بأنه فاز في مواجهته الأولى على المنغولي أمارجارجال تينغيز في ثمن النهائي.
وخسر اللاعب راشد حياصات في الدور ثمن النهائي مع العراقي يوسف سعد، ضمن منافسات (وزن تحت 63 كغم)، فيما خرج ماهر المشاعلة على يد الأوزبكي محمسغيوس سوبوتخانوف بالدور ثمن النهائي في (وزن تحت 48 كغم)، وفشل عمر قريش في تخطي العراقي عباس قاسم من الدور ذاته في (وزن تحت 51 كغم)، ووداع أوس عشيش من ثمن النهائي أيضا من الأوزبكي ساماندار أوليموف بمنافسات (وزن تحت 54 كغم).
وغادر اللاعب قيس عشيش من ربع نهائي منافسات (وزن تحت 57 كغم) على يد اللاعب كاي سوان وانغ من الصين تايبيه، وخروج يامن فحماوي من الدور نفسه على يد الإيراني صالح مصباحي بمنافسات (وزن تحت 70 كغم)، وخسارة اللاعبة نادين المناصير بمنافسات (وزن تحت 48 كغم) من الكزخية زاسولان بيردالي من دور الثمانية أيضا.
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