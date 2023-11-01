الحديدي يضيف "البرونزية" الثانية لـ"الملاكمة" في بطولة آسيا للناشئين

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حقق ملاكم منتخبنا الوطني عمر الحديدي الميدالية البرونزية، في منافسات وزن تحت 63.5 كغم في بطولة آسيا للناشئين، والمقامة حاليا في العاصمة الكازاخستانية أستانا.وحقق الحديدي الميدالية البرونزية، بعد خسارته في الدور نصف النهائي أمام اللاعب الكازاخستاني توري خان صبري خان.الحديدي وصل إلى نزال النصف نهائي بعد فوزه في نزالين، حيث فاز في دور الـ16 على لاعب منتخب هونغ كونغ ارنيست كيو تشو، وفي الدور ربع النهائي فاز على الملاكم التايلاندي ريتنان نيومانغ.وكانت ملاكمة منتخبنا الوطني ميس أبو خديجة، نالت الميدالية البرونزية في منافسات وزن تحت 57 كغم، بعد خسارتها في الدور نصف النهائي أمام اللاعبة الأوزبكية ابر مشتاريبونيو، ووصلت إلى هذا الدور بعد تغلبها في ربع النهائي على الملاكمة الفيتنامية تروك هان هي.