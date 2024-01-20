الحديد: طول فترة التوقف لـ"المحترفين" لا تخدم شباب الأردن

يحيى قطيشات

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عمان - أكد المدير الفني لفريق شباب الأردن لكرة القدم محمود الحديد، أن فترة التوقف الطويلة لمنافسات دوري المحترفين، لا تخدم الفريق، وشكلت صعوبة فنية عليه، خصوصا وأن فريقه كان في مرحلة تصاعد مميزة خلال مرحلة لقاءات "الذهاب" في الدوري.وقال الحديد في حديثه لـ"الغد": "تحضيرات الفريق تسير حسب الخطة الموضوعة من الجهاز الفني، على الرغم من الصعوبات المالية التي تواجه النادي كما هو حال بقية أندية المحترفين، ولكن هناك إصرارا من جميع منظومة الفريق على تحدي الصعوبات، والوصول لأفضل المراحل والاستعدادات لمنافسات مرحلة الإياب، ولقاءات دور الأربعة من بطولة كأس الاردن".وأضاف الحديد: "واجهنا ظروفا صعبة بسبب مغادرة لاعبين مميزين في فترات مختلفة، لكننا كسبنا جيلا من مواهب شابة، اكتسب الخبرات، وكان ركيزة الفريق في المرحلة الماضية، مع ضرورة إكمال منحهم الفرصة في المرحلة الثانية من المسابقة المحلية، حيث غادر اللاعب شوقي القزعة إلى نادي الوحدات، بعد نهاية عقده مع شباب الأردن، وأتمنى التوفيق والنجاح له مع فريقه الجديد، فهو لاعب مميز ومهم وموثر".وبين الحديد، أنه تم إنهاء عقد المدافع البرازيلي كارلوس، والذي لعب مع فريق الشباب أكثر من موسم، مبينا أن فريقه يخوض حاليا المباريات الودية التجريبية للوقوف على الحالتين الفنية والبدنية للاعبين، حيث سيطر التعادل الإيجابي على مباراة شباب الأردن والأهلي، ويستعد الفريق لمواجهة نظيره الوحدات في مباراة ودية ضمن تحضيرات الفريقين لمباريات دوري المحترفين وكأس الأردن، والتي تقام يوم غد.واعتبر الحديد، نجاح الإدارة برئاسة العين سليم خير، في رفع القيد عن تسجيل اللاعبين خطوة إيجابية ومهمة لتعزيز قدرات الفريق من الناحية الفنية، حيث تم استقطاب المهاجم شاهر شلباية، وزيد أبو عابد لاعب طرف، والمدافع يزن عبد العال، وكذلك تجديد عقد اللاعب محمد ذيب.وتوقع الحديد، أن تكون منافسات مرحلة الإياب مشتعلة ونارية على لقب الدوري بين فرق الحسين والوحدات والفيصلي، لكون الثلاثي يضم لاعبين مميزين، مضيفا أن التنافس على بقية المراكز سيكون مثيرا ايضا لكون الفرق متقاربة في عدد النقاط.وعانى فريق شباب الأردن من بداية صعبة في مرحلة الذهاب، خصوصا بعد مضي 7 جولات من المنافسات بتحقيقه انتصارين وخمس هزائم، لكن الفريق بقيادة الحديد تمكن من العودة للطريق الصحيح واستعادة توازنه، وبلغ مع نهاية مرحلة الذهاب النقطة 13 مستقرا في المركز السابع.وقاد الحديد فريقه إلى دور الأربعة من بطولة كأس الأردن، بعد مشوار صعب واجهه الفريق بدءا من دور الـ32، بتجاوزه فريق دير أبي سعيد بنتيجة 3-1، وفاز على الصريح بصعوبة 1-0، قبل أن يتمكن من تخطي معان بفارق الركلات الترجيحية (3-0) عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله.ويعد الحديد من أبرز المديرين الفنيين الأردنيين، حيث تعاقدت إدارة نادي شباب الأردن معه بداية الموسم الحالي، وسبق له، تولي قيادة شباب الأردن في السنوات الماضية، وحقق معه مجموعة من النتائج المميزة المحلية والعربية، كما درب محمود الحديد، شباب الأردن في الموسم قبل الماضي، وتوج معه بلقب كأس الأردن، كما أشرف على تدريب فريق الفيصلي وحقق معه لقبي بطولتي كأس الأردن ودرع الاتحاد.