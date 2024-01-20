السبت 20 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الحديد: طول فترة التوقف لـ"المحترفين" لا تخدم شباب الأردن

1705743572875870200
المدير الفني لفريق شباب الاردن محمود الحديد يتحدث للاعبين قبل بداية التدريب - ( من المصدر)
عمان - أكد المدير الفني لفريق شباب الأردن لكرة القدم محمود الحديد، أن فترة التوقف الطويلة لمنافسات دوري المحترفين، لا تخدم الفريق، وشكلت صعوبة فنية عليه، خصوصا وأن فريقه كان في مرحلة تصاعد مميزة خلال مرحلة لقاءات "الذهاب" في الدوري.اضافة اعلان
وقال الحديد في حديثه لـ"الغد": "تحضيرات الفريق تسير حسب الخطة الموضوعة من الجهاز الفني، على الرغم من الصعوبات المالية التي تواجه النادي كما هو حال بقية أندية المحترفين، ولكن هناك إصرارا من جميع منظومة الفريق على تحدي الصعوبات، والوصول لأفضل المراحل والاستعدادات لمنافسات مرحلة الإياب، ولقاءات دور الأربعة من بطولة كأس الاردن".
وأضاف الحديد: "واجهنا ظروفا صعبة بسبب مغادرة لاعبين مميزين في فترات مختلفة، لكننا كسبنا جيلا من مواهب شابة، اكتسب الخبرات، وكان ركيزة الفريق في المرحلة الماضية، مع ضرورة إكمال منحهم الفرصة في المرحلة الثانية من المسابقة المحلية، حيث غادر اللاعب شوقي القزعة إلى نادي الوحدات، بعد نهاية عقده مع شباب الأردن، وأتمنى التوفيق والنجاح له مع فريقه الجديد، فهو لاعب مميز ومهم وموثر". 
وبين الحديد، أنه تم إنهاء عقد المدافع البرازيلي كارلوس، والذي لعب مع فريق الشباب أكثر من موسم، مبينا أن فريقه يخوض حاليا المباريات الودية التجريبية للوقوف على الحالتين الفنية والبدنية للاعبين، حيث سيطر التعادل الإيجابي على مباراة شباب الأردن والأهلي، ويستعد الفريق لمواجهة نظيره الوحدات في مباراة ودية ضمن تحضيرات الفريقين لمباريات دوري المحترفين وكأس الأردن، والتي تقام يوم غد. 
واعتبر الحديد، نجاح الإدارة برئاسة العين سليم خير، في رفع القيد عن تسجيل اللاعبين خطوة إيجابية ومهمة لتعزيز قدرات الفريق من الناحية الفنية، حيث تم استقطاب المهاجم شاهر شلباية، وزيد أبو عابد لاعب طرف، والمدافع يزن عبد العال، وكذلك تجديد عقد اللاعب محمد ذيب.
وتوقع الحديد، أن تكون منافسات مرحلة الإياب مشتعلة ونارية على لقب الدوري بين فرق الحسين والوحدات والفيصلي، لكون الثلاثي يضم لاعبين مميزين، مضيفا أن التنافس على بقية المراكز سيكون مثيرا ايضا لكون الفرق متقاربة في عدد النقاط.
وعانى فريق شباب الأردن من بداية صعبة في مرحلة الذهاب، خصوصا بعد مضي 7 جولات من المنافسات بتحقيقه انتصارين وخمس هزائم، لكن الفريق بقيادة الحديد تمكن من العودة للطريق الصحيح واستعادة توازنه، وبلغ مع نهاية مرحلة الذهاب النقطة 13 مستقرا في المركز السابع. 
وقاد الحديد فريقه إلى دور الأربعة من بطولة كأس الأردن، بعد مشوار صعب واجهه الفريق بدءا من دور الـ32، بتجاوزه فريق دير أبي سعيد بنتيجة 3-1، وفاز على الصريح بصعوبة 1-0، قبل أن يتمكن من تخطي معان بفارق الركلات الترجيحية (3-0) عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله.
ويعد الحديد من أبرز المديرين الفنيين الأردنيين، حيث تعاقدت إدارة نادي شباب الأردن معه بداية الموسم الحالي، وسبق له، تولي قيادة شباب الأردن في السنوات الماضية، وحقق معه مجموعة من النتائج المميزة المحلية والعربية، كما درب محمود الحديد، شباب الأردن في الموسم قبل الماضي، وتوج معه بلقب كأس الأردن، كما أشرف على تدريب فريق الفيصلي وحقق معه لقبي بطولتي كأس الأردن ودرع الاتحاد. 
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1705769023926997700

المنتخب الوطني يهدر فوزا تاريخيا على كوريا الجنوبية

منذ1 ساعة
1705741124045780700

"صقور الأردن" يشارك في بطولة قطر الدولية ويعتذر عن كأس النخبة

منذ2 ساعة
1705741124145781100

الأرثوذكسي واتحاد عمان يعززان صدارتهما.. ومباراتان بـ"سلة الناشئين" اليوم

منذ2 ساعة
1705741124095780900

برامج بناء "منتخبات اليد" وتحقيق النتائج تتطلب الصبر والوقت

منذ2 ساعة
1705749115766096300

هاني: تجربتي القبرصية الجديدة بوابة لدوري أوروبي أفضل

منذ2 ساعة
1705743572935870400

صور لاعب نجم "التايكواندو" مصطفى تزين ملصق كأس العرب

منذ2 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

الدولة الفلسطينية في منطوق الوزير

ماهر أبو طير |اليوم
سلامة الدرعاوي

الأداء الصناعي التنافسي

سلامة الدرعاوي |اليوم

مصالح إخوانية

نضال المجالي |اليوم

في التمويل الأخضر.. ما أنجز وما لم ينجز (2/2)

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
‏معتقلون فلسطينيون تنقلهم قوات الاحتلال من بيت لاهيا، شمال غزة، في شاحنة عسكرية، 7 كانون الأول (ديسمبر)، 2023 - (أرشيفية)‏

‏داخل معسكر التعذيب الإسرائيلي لمعتقلي غزة‏ - (1 - 2)

ترجمات | منذ2 ساعة
مقاتلون حوثيون يلوحون بأسلحتهم خلال مسيرة تضامنية مع الفلسطينيين في العاصمة صنعاء،11 كانون الثاني (يناير) 2024 – (المصدر)

إيران تكسب من الغارات الجوية الأميركية على الحوثيين في اليمن‏

ترجمات |17 كانون الثاني 2024
ناشطون في ‏اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 - (المصدر)

شبح الأبارتيد عاد ليطارد إسرائيل ويجلب الأمل للفلسطينيين

ترجمات |17 كانون الثاني 2024
وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون في مجلس العموم البريطاني - (المصدر)

هل انتهكت إسرائيل القانون الدولي؟ شهادة كاميرون المراوغة

ترجمات |17 كانون الثاني 2024
مقاتل حوثي على شاطئ البحر الأحمر - (أرشيفية)

كيف أثرت هجمات الحوثيين على طرق التجارة العالمية

ترجمات |16 كانون الثاني 2024
جاءت الضربات ضد الحوثيين ردا على أسابيع من الاقتتال في البحر الأحمر – (المصدر)

الشرق الأوسط يستعد للفوضى مع تصاعد التوتر بين إيران والغرب

ترجمات |16 كانون الثاني 2024
 