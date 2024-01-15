الحدي لـ"الغد": الجمهور الأردني عاشق لكرة القدم

مهند جويلس

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الدوحة - أكد المعلق البحريني في قنوات الكأس القطري خالد الحدي، أن الجماهير الأردنية كان لها فضل كبير في مسيرته المهنية، من خلال دعمها الكبير وتحفيزها له سواء على أرض الواقع أو عبر منصات التواصل الاجتماعي.وذكر الحدي في حديث خاص لـ”الغد”، أن الجماهير الأردنية سيكون لها شأنا كبيرا في البطولة على المدرجات، من خلال دعمها ومؤازرتها للمنتخب الوطني، موضحا أنه جمهور عاشق لكرة القدم، ويتوقع بأن تحظى مواجهات “النشامى” بحضور الجالية الأردنية والقيام بطفرة تشجيعية على المدرجات القطرية.وتواجد الحدي خلال أوقات سابقة في العاصمة عمان، ولديه علاقة وطيدة بالشعب الأردني وجماهير جميع الأندية، حيث حرص في الموسم الكروي 2017-2018، على القدوم إلى ستاد عمان الدولي، والتعليق على المباراة الختامية لبطولة الدوري، والتي شهدت تتويج الوحدات باللقب على حساب الجزيرة، في مشهد لا يحدث عادة في ملاعبنا المحلية، من خلال حضور معلق من جنسية وقناة عربية للتعليق على إحدى المنافسات المحلية.وفي حديثه عن نهائيات كأس آسيا، أشار المعلق المتميز إلى أن المجموعة الخامسة التي تضم المنتخب الوطني والبحرين وكوريا الجنوبية وماليزيا، ستشهد منافسة قوية على بطاقة التأهل الثانية بين “النشامى” و”الأحمر البحريني”، معتبرا أن البطاقة الأولى محجوزة لمنتخب كوريا الجنويبة بحكم أنه المنتخب الأفضل، والمرشح لاحقا للمنافسة على لقب البطولة.وأضاف: “إذا ما أراد المنتخب الأردني أو البحريني التأهل لثمن نهائي البطولة، عليهما التفكير بالحصول على النقاط كاملة أمام المنتخب الماليزي، باعتباره الحلقة الأضعف نسبيا في المجموعة، ولا يجب التفكير في مواجهتهما الحاسمة في الجولة الأخيرة من الدور الأول”.وأشاد الحدي بإمكانيات لاعبي المنتخب الوطني، ووجود عناصر مميزة ونجوم ينتظرها مستقبل كبير، مشيرا إلى أن عملية الانسجام والتوافق بين اللاعبين والمدير الفني المغربي الحسين عموتة غير مكتملة، بانتظار تطويرها وتحسينها خلال البطولة.وتابع: “أتوقع بأن يكون منتخب النشامى “الحصان الأسود” في البطولة، وأن يمضي بعيدا بعكس التوقعات السائدة في الوسط الرياضي، على الرغم من المشاكل التي ظهرت في أداء الفريق من خلال وجود خلل في الدفاع، ومشاهدتنا لغياب اللعب كمجموعة”.ولفت الحدي إلى أن اللاعب الأردني يتمتع عادة بالروح القوية واللعب بشجاعة، إلا أن هذه الأمور لم تظهر كثيرا في الفترات الماضية، مطالبا اللاعبين ببذل مزيد من الجهود وإثبات قوتهم داخل أرضية الملعب، وتوقع لهم المضي بعيدا حال تقديمهم الأداء المعهود المصحوب بالمعنويات العالية، مع ذكره أن وجود اللاعبين أصحاب الخبرات والإمكانيات مميزة مثل، موسى التعمري ويزن النعيمات لا يكفي لتحقيق المطلوب.وواصل: “التعمري يمتلك إمكانيات عالية جدا، وهذا ما نشاهده منه بالدوري الفرنسي، وأنصحه بأن يكون مع زملائه في المنتخب أكثر جماعية، لأنه بمثابة القائد في الملعب، والقادر على أن يحقق تطلعات الجماهير الأردنية”.وتمنى الحدي بأن يتمكن المنتخبان الأردني والبحريني من تجاوز دور المجموعات وبلوغ الدور الثاني من البطولة، والمضي قدما بها في ظل احتضان أرض عربية لها.