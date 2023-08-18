الحسنات يتخطى بطل أوروبا في بطولة العالم تحت 20 عاما للمصارعة الرومانية

اللجنة الإعلامية لاتحاد الإعلام الرياضي

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عمان - استهل لاعب المنتخب الوطني صهيب الحسنات، مشواره في منافسات بطولة العالم للمصارعة الرومانية تحت 20 سنة، بفوزه على بطل أوروبا الجورجي كوزي ريفان ديز في وزن 63 كغم.والفوز هو الثاني للمنتخب الوطني في البطولة التي يستضيفها الأردن، بمشاركة 1200 مشارك ومشاركة يُمثلون 63 دولة.وتواصلت منافسات البطولة لليوم الخامس على التوالي في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، وسط منافسة قوية للوصول نحو منصات التتويج.ومع اقتراب الأمتار الأخيرة للبطولة التي تختتم فعاليتها يوم غد الأحد، ارتفعت وتيرة المنافسة على الميداليات الملونة.واستكملت في اليوم الرابع من البطولة منافسات الأدوار التمهيدية للمصارعة الحرة للسيدات للأوزان تحت 53 كغم وتحت 57 كغم وتحت 62 كغم وتحت 65 كغم وتحت 72 كغم، وأقيمت كذلك نهائيات “حرة السيدات” للأوزان تحت 50 كغم وتحت 55 كغم وتحت 59 كغم وتحت 68 كغم وتحت 76 كغم.ونالت اللاعبة الصينية، يان رونغ لي، الميدالية الذهبية لوزن تحت 50 كغم، واكتفت الأميركية أودري راي خيمينيز بالميدالية الفضية، وحققت كل من الأوكرانية فيكتوريا سلوبودينيوك واليابانية ميروكو ساكان الميدالية البرونزية.وضمن منافسات وزن تحت 55 كغم، نالت اللاعبة أرينا مارتينافا (فريق اللاعبين المحايدين AIN) الميدالية الذهبية، وحققت الرومانية جورجيانا كارلا ليركا الميدالية الفضية ونالت كل من الأميركية أماني إيما جونز واليابانية مو كيوكا الميدالية البرونزية.وحققت اللاعبة الإيطالية، أورورا روسو، الميدالية الذهبية لوزن تحت 59 كغم ونالت اللاعبة أليسيا حتمانافا (فريق اللاعبين المحايدين AIN) الميدالية الفضية، وحققت كل من الأميركية ألكسيس ماري جانياك والقيرغيزستانية كالميرا بيليمبيك الميدالية البرونزية.وضمن منافسات وزن تحت 68 كغم، حققت اللاعبة اليابانية راي هوشينو الميدالية الذهبية، ونالت إليزافيتا بيتلياكوفا (فريق اللاعبين المحايدين AIN) الميدالية الفضية، وحققت كل من الهندية أرجاو وألينا شاوتشوك (فريق اللاعبين المحايدين AIN) الميدالية البرونزية.وتوجت اللاعبة الهندية بريا، بالميدالية الذهبية لوزن 76 كغم، وحققت الألمانية لورا كوهين الميدالية الفضية ونالت كل من الأميركية كينيدي أليكسيس بليدز والمجرية فيرونيكا نيكوس الميدالية البرونزية.رحلة سياحية للمشاركينعلى صعيد آخر، نظم اتحاد المصارعة بالشراكة مع هيئة تنشيط السياحة، رحلة إلى جبل القلعة للمنتخبات المشاركة في البطولة، وكان الهدف من الرحلة الترويج سياحيا للأردن، وللتعرف على واحد من أجمل معالم الأردن الحضارية والأثرية.الاتحاد الفلسطيني ضيف شرفإلى ذلك، يستضيف اتحاد المصارعة نظيره الاتحاد الفلسطيني، والذي يحل كضيف شرف على البطولة.ويرأس الوفد الفلسطيني، رئيس الاتحاد فراس دودين، ويضم الوفد 5 مدربين، ولم يشارك المنتخب الفلسطيني في هذه البطولة بسبب عدم مشاركته في بطولة آسيا.وذكر رئيس الاتحاد م. محمد العواملة، أن الاتحاد تربطه علاقات مع نظيره الفلسطيني ووجوده في هذه البطولة، كضيف شرف هو محط اعتزاز وترحيب من الاتحاد، وسيشكل تواجد وفد يمثل لعبة المصارعة في فلسطين، فرصة مناسبة للمدربين الفلسطينيين التعرف على عدد كبير من مدربي المنتخبات المشاركة من كل أنحاء العالم.وأكد العواملة أن اللقاء الذي جمعه برئيس الاتحاد الفلسطيني دودين، حمل الكثير من الود والتنسيق المشترك لدعم رياضة المصارعة في كلا البلدين.من جهته، عبر دودين عن شكره لاستضافة الأردن للوفد الفلسطيني، مؤكدا على عمق العلاقات التي تربط البلدين في كل المجالات ومنها الرياضية وخصوصا في المصارعة.ووجه دودين الدعوة إلى اتحاد اللعبة والمنتخب الوطني لزيارة فلسطين، وإقامة بطولة ودية على هامش الزيارة.