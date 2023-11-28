الحسين إربد.. أرقام قياسية تطمئن جماهيره وتستفز خصومه

يحيى قطيشات

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يمضي فريق الحسين اربد لكرة القدم، بخطوات ثابتة، في تسجيل أرقاما قياسية في دوري المحترفين، سعيا إلى حصد لقب البطولة لأول مرة في تاريخه.ويعيش جمهور النادي حاليا نشوة الانتصارات المتتالية، والأرقام القياسية المتوجة بصدارة الدوري بالعلامة الكاملة وبرصيد 21 نقطة، بانتظار اكتمال المسيرة في المرحلة المقبلة والأكثر صعوبة، للحفاظ على مكتسبات الجولات السبعة التي خاضها في الدوري.وتجسد أرقام الحسين إربد في الدوري حتى الآن مقولة "واثق الخطوة يمشي ملكا"، بانتظار تعزيزها في المرحلة المقبلة التي تشهد مواجهة الفريق للقطبين الفيصلي والوحدات، في لقاءين سيحددان بنسبة كبيرة خريطة طريق الدوري، حيث ساهمت الأرقام القياسية التي حققها الفريق حتى الآن، في استفزاز الخصوم الذين باتوا يحسبون له ألف حساب قبل مواجهة الأصفر.أبرز أرقام الحسين إربد القياسية في الدوري، هو حفاظه على نظافة شباكه في 7 مباريات متتالية، في مؤشر على قوة حراسة المرمى وخط الدفاع.قوة الحسين الهجومية والدفاعية، فرضت حضورها من خلال تسجيل الفريق 17 هدفا في 7 مباريات بمعدل 2.4 في المباراة الواحدة، ومحافظته على نظافة شباكه لم يسجل أي هدف في مرمى الفريق في الجولات الماضية، في هذا السياق يمكن الإشارة، إلى رقم مميز سجله حارس مرمى الفريق عبد الله الزعبي بطول المدة التي حافظ فيها على نظافة شباكه والبالغة 630 دقيقة إضافة الى الوقت بدل الضائع.ويشكل حارس المرمى في عالم كرة القدم، نصف الفريق وقد يكون الفريق بأكمله، فهذا المركز ونظرا إلى أهميته وحساسيته يعتبر الأهم بين مراكز اللعب داخل المستطيل الأخضر، والحارس الجيد والمتألق يتصف بمواصفات فريدة ومتنوعة، تفوق ربما مواصفات اللاعبين الآخرين. والحال ينطبق على الزعبي الذي قدم مباريات قوية وأداء مميزا، وساهم في إنقاذ فريقه من العديد من الأهداف المحققة.ولعبت عوامل كثيرة في الأداء الفني المتطور للحسين والنتائج الفنية الجيدة والانتصارات المتتالية، ولم يستغرب الجماهير الأردني ظهور الحسين بهذه القوة سواء من خلال العناصر الأساسية التي يعتمد عليها المدير الفني موتة، أو تلك البديلة التي تجلس على المدرجات ولا تقل أهمية ومستوى عن الفريق الأساسي، إضافة إلى اللاعبين الأجانب، الذين أثبتوا حضورهم وساهموا في رفع أداء الفريق وتحقيق انتصاراته والصدارة المستحقة للدوري.ولا يختلف اثنان على أن أداء فريق الحسين، لم يكن على الوتيرة نفسها خلال مبارياته في بطولتي الدوري والكأس، وشكل ذلك عتابا من جماهيره، لكن الظروف التي تعيشها الكرة الأردنية وفترة التوقفات وطريقة إدارة اتحاد الكرة لملف الأندية قد يجد عذرا للفريق.ورغم أن الحسين لم يدخل بعد في أجواء المنافسات "المؤثرة"، وتحديدا مع فريقي الوحدات والفيصلي اللذين يمكن اعتبارهما أشد المنافسين له على اللقب، إلا أن ما قدمه حتى الآن ربما منح منافسيه صورة واضحة عن قدراته وطموحاته باللقب، وتمثيل الأردن في البطولات الآسيوية المقبلة.وفي الجولة العاشرة، سيكون الحسين على موعد مع لقاء الفيصلي عند الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الخميس الرابع عشر من الشهر المقبل، فيما ينتظر تحديد موعد للمباراة المؤجلة أمام الوحدات في منافسات الأسبوع الخامس من الدوري، وهذا لا يعني أن بقية المواجهات للحسين ستكون سهلة، بل على العكس، فإن أمامه فرق تحاول أن تثبت ذاتها وتحسن من مواقعها على سلم الترتيب، بمعزل عن حسابات المنافسة على اللقب.ويبحث الحسين عن حسم مرحلة الذهاب بالعلامة الكاملة، واستغلال فترة التوقف الطويلة بين المرحلتين في المحافظة على الجاهزية العالية، خصوصا وهو يدرك أن "القطبين" الوحدات والفيصلي، سيعملان خلال قترة القيد الثانية بين المرحلتين على إعداد "قراءة مشهد" للاعبين المحليين والأجانب، والاستغناء عن عدد منهم واستقطاب مجموعة من اللاعبين والأجانب بحثا عن منافسة جادة على لقبي دوري المحترفين وبطولة كأس الأردن.ويتابع عدد كبير من نجوم الحسين إربد السابقين، مسيرة فريقهم بتفاؤل وأمل في أن ينجح الفريق في حصد لقب الدوري لأول مرة في تاريخه.