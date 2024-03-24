الحسين إربد ومدربه على أعتاب إنجاز تاريخي.. والجماهير تستعد للفرح

مصطفى بالو

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عمان - يقف المدير الفني لفريق الحسين إربد جمال محمود، الذي يتولى القيادة الفنية للفريق خلفا للبرتغالي موتا، على أعتاب إنجاز يسجل للتاريخ في أرشيف “الغزاة” والكرة الأردنية.ويقترب الحسين إربد من أول لقب دوري في تاريخ النادي العريق الذي تأسس العام 1964، ولم يحرز اللقب منذ مشاركته في المنافسات المحلية منذ العام 1975، رغم أنه ظفر بلقب درع اتحاد الكرة 3 مرات الأعوام 1994، 2003 و2005، وكأس السوبر (كأس الكؤوس سابقا) مرة واحدة العام 2003، وقدم خيرة النجوم إلى الكرة الأردنية.وتترقب جماهير الحسين إربد في الموسم الحالي، حلم التتويج بلقب الدوري الذي طال انتظاره، حيث ترى أن الوقت قد حان لاعتلاء منصات التتويج، ورفع كأس الدوري عاليا.ويرى الشارع الرياضي المحلي، أن إدارة نادي الحسين إربد الحالية، هيأت الظروف الملائمة لاقتناص لقب الدوري، من خلال التعاقدات المثالية، وتوفير المعسكرات التدريبية، ورواتب اللاعبين ومستحقاتهم، وبالتالي انتظار الفوز باللقب.ويقول المدرب جمال محمود: “إن الحديث عن حسم لقب دوري المحترفين لكرة القدم للموسم الحالي ما يزال مبكرا، وإن كان فريقه الحسين إربد يتصدر الترتيب العام برصيد 40 نقطة، بفارق مريح عن أقرب مطارديه الفيصلي (7 نقاط)، فيما يبتعد عنه الوحدات صاحب المركز الثالث بفارق 10 نقاط.وقال جمال في تصريحات خاصة لـ”الغد”: الدوري ما يزال في الملعب، وما تزال هناك 8 جولات، كل مباراة بالنسبة لنا بطولة، وسنخوض لقاءين ثقيلين أمام الفيصلي والوحدات”.وشدد محمود: “بالرغم من ذلك أرى اللقب أقرب من أي وقت مضى، فالفريق يتصدر الترتيب العام بعد أن حقق 13 فوزا وتعادل وحيد، ولم يذق طعم الخسارة، والأقوى هجوما برصيد 31 هدفا، والأقوى دفاعا حيث لم تهتز شباكه سوى مرتين، ويملك نخبة من نجوم الكرة الأردنية، ومحترفين على مستوى عال، فضلا عن القيادة الإدارية الناجحة، والمحترفة في التفاصيل كافة، والتي منحتني الصلاحيات المطلقة في إدارة الشؤون الفنية”.وزاد: “الحسين إربد يعد نموذجا للاحتراف والاستقرار المالي، ومثالا على النجاح في ظل ما تعصف بالأندية من أزمات ومشاكل تتقدمها الأمور المالية، خصوصا وأنني عايشتها خلال تجاربي التدريبية المحلية، وهذا يحسب لمجلس إدارته برئاسة عامر أبوعبيد، والعمل المؤسسي في شؤون النادي الإدارية والمالية والاستثمارية كافة.وأوضح جمال، أنه وجد الراحة النفسية والاستقرار والاحتراف في نادي الحسين إربد، في كل فرد من أفراد منظومة فريق الكرة، حيث تتجسد خبرة واحترافية مدير الفريق أسامة طلال، والذي يقوم في عمله بأعلى درجات الاحتراف، قبل بدء الحصة التدريبية وخلالها وبعد انتهائها، وهذا ينسحب على التجهيز للمباريات.وأردف: “أتقدم بالشكر للمدير الفني البرتغالي موتا على جهوده مع الفريق خلال الفترة المقبلة، ولا أنسى جماهير النادي التواقة والوفية ووقفتها المثالية، وأتمنى أن يحالفني التوفيق ورفاقي في المنظومة واللاعبين، في إسعادها بالانتصارات، وأول لقب دوري في تاريخ النادي، والمنافسة على لقب كأس الأردن للموسم الحالي”.وحول توقف منافسات الدوري ومدى تأثير ذلك على فريق الحسين إربد، قال جمال: “لا شك بأن توقف الدوري الحالي بسبب استحقاقي المنتخبين الأول والأولمبي، له سلبياته وإيجابياته، كان مؤشر أداء فريق الحسين إربد في ارتفاع والتوقف أوقفه، أضف إلى ذلك، غياب ما يزيد على 7 لاعبين، ما يؤثر على الاستعدادات والتدريبات، لكن أعتقد أن فترة التوقف فرصة أيضا لمعالجة أخطاء المرحلة الماضية، وزيادة جاهزية الفريق للمباريات المقبلة والحاسمة، وإن كنا نتدرب بغياب عناصر مؤثرة”.ويقول مشجع الحسين إربد ماهر موسى: “إن الوقت حان لاعتلاء منصات التتويج والظفر بلقب دوري المحترفين، في ظل الظروف المناسبة لتحقيق هذا الحلم”.وأضاف موسى: لم نفرح بلقب الدوري منذ تأسيس النادي، وأعتقد أن الفرصة متاحة حاليا لإطلاق العنان للفرح بعد إحراز اللقب الأغلى، لافتا إلى أن كل الظروف ملائمة، بعد أن نجحت الإدارة في توفير متطلبات النجاح كافة.يذكر أن جمال تسلم الدفة الفنية لفريق الحسين إربد، بعد عودته من قطر وتحليله مباريات كأس آسيا 2023 لحساب شبكة “بي ان سبورتس، وقاد الحسين إربد للفوز على الوحدات بنتيجة 2-1، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الخامس، وواصل الانتصارات خلال مرحلة الإياب، بالفوز على شباب الأردن بنتيجة 1-0 بالأسبوع 12، وعلى السلط بنتيجة 1-0 بالأسبوع 13، وعلى الرمثا بنتيجة 5-0 بالأسبوع 14، ويجهز محمود فريق الحسين إربد، لمباراته أمام معان يوم السبت 30 آذار (مارس) الحالي، لحساب الأسبوع 15 من الدوري. ويفرض نفسه لاعب الحسين إربد محمود مرضي نفسه في صدارة الهدافين برصيد 8 أهداف، بفارق هدف عن مطارده مهاجم الوحدات سيدريك هنري.