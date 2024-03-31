الحسين إربد يتخطى معان والرمثا يتجاوز شباب الأردن بدوري المحترفين

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وسجل هدف التقدم للحسين إربد حمزة الدردور عند الدقيقة 22، وتكفل مجدي عطار بإحراز الهدف الثاني عند الدقيقة 74، فيما سجل هدف معان الوحيد المحترف الجزائري وليد عثماني عند الدقيقة 89.وكان حارس مرمى الحسين إربد محمود الكواملة قد حصل على البطاقة الحمراء بعد مرور 10 دقائق فقط على انطلاق المواجهة.ورفع الحسين رصيده من النقاط إلى 43 نقطة وبالصدارة، فيما توقف رصيد معان عند 14 نقطة وبالمركز التاسع.وفي المباراة الأخرى، عاد الرمثا بنقاط ثمينة من ميدان مستضيفه شباب الأردن، بعد تجاوزه بهدفين نظيفين، في الموقعة التي جرت بالتوقيت ذاته على ستاد عمان الدولي.وتقدم الرمثا بالنتيجة عبر اللاعب علي العزايزة عند الدقيقة 45+1، فيما سجل مجد الزعبي الهدف الثاني عند الدقيقة 74.وعاد الرمثا للمركز الرابع بعد وصوله للنقطة 22، متقدما بفارق المواجهات المباشرة على شباب العقبة، فيما استقر شباب الأردن بالمركز السابع وبرصيد 16 نقطة.